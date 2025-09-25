Prima pagină » Diverse » (P) Președintele CJ Ilfov a făcut întâlnire de lucru la autobaza din Chitila

(P) Președintele CJ Ilfov a făcut întâlnire de lucru la autobaza din Chitila

Ioana Zafira
25 sept. 2025, 08:23, Diverse
(P) Președintele CJ Ilfov a făcut întâlnire de lucru la autobaza din Chitila

În urma unui proiect de mediu implementat în Ilfov, au fost realizate 43 de stații de încărcare electrice și o autobază,  cu bani de la bugetul local – 26,6 milioane lei și de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 20 milioane de lei din bugetul local al Orașului Chitila și 7 milioane de lei de la Consiliul Județean Ilfov.

Primăria Chitila și Primăria Mogoșoaia au aplicat și au obținut o finanțare europeană pentru cele 35 de autobuze electrice – cu o capacitate de 90 de persoane/ autovehicul.

Mașinile electrice sunt deja pe traseu și sunt folosite pe segmentul Ilfov – Capitală de către cetățeni, spre serviciu, casă, școală.

,,Ședința o ținem în Chitila, la autobaza construită cu bani de la bugetul local, bani de la Consiliului Județean Ilfov, dar și cu sprijin de la Ministerul Mediului.

Chitila și Mogoșoaia sunt în dezvoltare. Avem o comunitate tot mai mare – avem 26.500 de cetățeni, în total. Astfel de proiecte fluidizează traficul, fac viața cetățenilor mai comodă.

Ilfovul are o echipă puternică – primarul orașului Chitila, Emilian Oprea, viceprimarul Costel Andrei, primarul localității Mogoșoaia, Florin Covaci, sunt parteneri care vin cu soluții și muncesc pentru proiecte prin care să ducem județul la alt nivel”, a transmis Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov.

