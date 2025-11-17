Prima pagină » Diverse » (P) Se fac înscrieri pentru proiectul „Ilfov te aude”. Programul este gratuit

(P) Se fac înscrieri pentru proiectul „Ilfov te aude”. Programul este gratuit

Ioana Zafira
17 nov. 2025, 08:48, Diverse
(P) Se fac înscrieri pentru proiectul

Autorităţile judeţene  pun la dispoziţia locuitorilor din Ilfov 500 de locuri disponibile, în cadrul unui proiect de sprijin al persoanelor cu deficienţe de auz. 

Programul este complet gratuit pentru seniorii din județul Ilfov care au împlinit vârsta de pensionare și au un venit mediu de până la 4.000 de lei pe membru de familie.

Cei care doresc să se înscrie în cadrul acestui proiect o pot face la numărul de telefon 0748 219 316, zilnic, între orele 10:00 și 16:00.

Până în prezent, au fost ocupate 400 de locuri din 500 disponibile.

În cadrul programului, persoanele beneficiază de aparate auditive, subvenţionate din bani de la bugetul Consiliului Judeţean Argeş.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Consiliul Judeţean Ilfov anunţă că magistrala de metrou se extinde cu 2 noi staţii

(P) Consiliul Judeţean Ilfov invită cetăţenii la consultare publică pe tema Fortului 13 Jilava

Mediafax
Surorile Kessler au murit. Cele două artiste gemene au ales să moară prin „eutanasie asistată”
Digi24
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc către un grup slovac și legăturile cu Rusia
Cancan.ro
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt. Tatăl încă este internat la ATI
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Ce oferă magistrații în schimbul beneficiilor de lux? – Analiza economistului Cristian Păun
Mediafax
O țară din Europa intenționează să interzică revânzarea biletelor pentru evenimente live la un preț mai mare decât cel inițial
Click
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
Digi24
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
Cancan.ro
Misterul morții tinerei din Bacău, găsită lângă calea ferată, a fost elucidat. Cum a decedat, de fapt, și cine i-a mutat trupul
Ce se întâmplă doctore
De ce nu e bine să folosești prelungitoare pentru aparatele de mare putere. Lista electrocasnicelor pe care să nu le folosești cu prelungitor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Descopera.ro
Inteligența Artificială a creat prima simulare a Căii Lactee cu 100 de miliarde de stele
ANALIZA de 10 Formula „4×2” și calcule la rece. Va reuși Rusia lui Putin să trimită în colaps rețeaua energetică a Ucrainei? Publicațiile pro-Kremlin îi amenință pe ucraineni cu o „iarnă grea”
10:00
Formula „4×2” și calcule la rece. Va reuși Rusia lui Putin să trimită în colaps rețeaua energetică a Ucrainei? Publicațiile pro-Kremlin îi amenință pe ucraineni cu o „iarnă grea”
SPORT UEFA a luat decizia imediat după meciul cu Bosnia. România, lovită și mai puternic
09:36
UEFA a luat decizia imediat după meciul cu Bosnia. România, lovită și mai puternic
POLITICĂ Plenul Parlamentului se reunește pentru numirea conducerilor TVR, SRR și AEP. Un fost ministru al Apărării, favoritul PSD
09:25
Plenul Parlamentului se reunește pentru numirea conducerilor TVR, SRR și AEP. Un fost ministru al Apărării, favoritul PSD
FLASH NEWS Accident grav în Capitală. Două autoturisme s-au ciocnit în dreptul unei stații STB. Patru persoane au fost rănite
09:17
Accident grav în Capitală. Două autoturisme s-au ciocnit în dreptul unei stații STB. Patru persoane au fost rănite