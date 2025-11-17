(P) Se fac înscrieri pentru proiectul „Ilfov te aude”. Programul este gratuit

Autorităţile judeţene pun la dispoziţia locuitorilor din Ilfov 500 de locuri disponibile, în cadrul unui proiect de sprijin al persoanelor cu deficienţe de auz.

Programul este complet gratuit pentru seniorii din județul Ilfov care au împlinit vârsta de pensionare și au un venit mediu de până la 4.000 de lei pe membru de familie.

Cei care doresc să se înscrie în cadrul acestui proiect o pot face la numărul de telefon 0748 219 316, zilnic, între orele 10:00 și 16:00.

Până în prezent, au fost ocupate 400 de locuri din 500 disponibile.

În cadrul programului, persoanele beneficiază de aparate auditive, subvenţionate din bani de la bugetul Consiliului Judeţean Argeş.

