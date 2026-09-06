Prima pagină » Diverse » Petrișor Peiu, convins că Nicușor Dan nu știe care este rolul unui președinte și nici ce atribuții constituționale are

Petrișor Peiu, convins că Nicușor Dan nu știe care este rolul unui președinte și nici ce atribuții constituționale are

Petrișor Peiu, convins că Nicușor Dan nu știe care este rolul unui președinte și nici ce atribuții constituționale are
Petrișor Peiu, convins că Nicușor Dan nu știe care îi este rolul / Sursa FOTO: Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a vorbit pentru Mediafax despre președintele Nicușor Dan. Politicianul suveranist este de părere că șeful statului nu știe care este rolul unui președinte și nici ce atribuții constituționale are.

De asemenea, Peiu a atins și subiectul relației pe care o are în prezent cu George Simion.

Peiu, întâi economist, apoi politician

Senatorul a răspuns fără ocolișuri la întrebările din interviul „Ping Pong”, iar unele dintre răspunsuri duc rapid discuția în zonele cele mai sensibile ale politicii. Astfel, a vorbit deschis despre economie, AUR, Nicușor Dan, electorat și despre limitele peste care spune că nu ar trece nici pentru mai multă putere.

Sondaj Gândul

Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Deși este senator, Peiu afirmă că economia îl definește mai mult decât politica. Doctor inginer, acesta vorbește despre domeniul în care se simte cel mai bine și despre proiectele pe care încă nu a reușit să le ducă până la capăt. Printre ele se află „Fondul Moldova”, proiect prin care România ar urma să-și instituționalizeze ajutorul internațional acordat Republicii Moldova. Peiu spune că nu a reușit încă să îl introducă pe ordinea de zi a Camerei Deputaților.

Când este provocat să numească trei politicieni români cu care ar ieși la o bere, răspunsul lui Peiu schimbă complet regulile jocului – spune că ar ieși la bere cu orice politician român. La selfie-uri, însă, este mult mai selectiv. În afara colegilor de partid, afirmă că nu ar face fotografii de acest fel cu nimeni.

Ce spune despre prezența AUR la guvernare

Întrebat ce funcții ar accepta sau ar refuza dacă AUR ar ajunge mâine la guvernare, senatorul nu face nominalizări și nu își construiește scenarii. Spune că un politician serios nu poate răspunde la o asemenea întrebare.

La fel de direct este și când este întrebat cum ar convinge, în 20 de secunde, un român care consideră AUR un partid extremist. Peiu spune că trebuie verificată definiția extremismului și comparată cu ceea ce este partidul. Concluzia sa: AUR nu are legătură cu extremismul.

n relația cu George Simion, Peiu preferă să nu declare un câștigător. Spune că trebuie să existe capacitatea de a se convinge reciproc și, mai ales, de a se respecta. Întrebat cine cedează mai greu într-o asemenea dispută, recunoaște că nu poate da un răspuns concret.

Cine ține cârma AUR?

Dacă AUR ar fi o barcă, Peiu spune că toți ar trebui să verifice să nu ia apă. Cât despre cârmă, aceasta ar trebui ținută pe rând de cei care au capacitatea și viziunea strategică necesare. În afara politicii, spune că și-ar dori să aibă timp să scrie despre ultimele evoluții economice din Europa.

Întrebat ce decizii ar lua chiar dacă ar pierde popularitate, Peiu spune că ar susține orice decizie care este în acord cu principiile sale și cu interesul național. Iar dacă ar trebui să rămână un singur lucru în urma sa, spune că și-ar dori să fie considerat un om de onoare, care și-a ținut cuvântul și nu și-a mințit nici electoratul, nici partenerii de discuție.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
NEWS ALERT. A fost CUTREMUR ÎN ROMÂNIA la primele ore ale dimineții! L-ai simțit?!
Digi24
25 de ani de la 11 septembrie. Povestea „roșcatului” Abu Musab al-Suri: omul care l-a creat pe Bin Laden și a inspirat jihadul global
Cancan.ro
Armina și Marcel și-au dat arama pe față la Insula Iubirii 2026. Producătorii i-au trimis acasă INSTANT
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Adevarul
Alegerile din Saxonia-Anhalt, testul care poate schimba politica Germaniei. Partidul de extremă dreaptă se crede deja învingător
Mediafax
Câte vacanțe vor fi în noul an școlar?! Calendarul COMPLET 2026-2027
Click
Zi mare pentru unul dintre nativi! Această zodie beneficiază de ajutorul divinității și primește vești nemaipomenite
Digi24
Toate modurile în care Vladimir Putin ar putea ataca Marea Britanie sau alte țări din Europa cu consecințe devastatoare
Cancan.ro
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Ce se întâmplă doctore
Noi detalii în cazul părinților din Italia care au provocat moartea fetiței lor de 5 ani! Ce au scos la iveală anchetatorii
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
Descopera.ro
Până și bebelușii învață mai ușor decât modelele AI
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Descopera.ro
Arheologii au descoperit un câine fără păr, vechi de 1.200 de ani, într-un sit antic din Peru
Mediafax Italia
„Mișcarea cangurului”: NOUL TRUC prin care ȘOFERII EVITĂ RADARELE
Mediafax Spania
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie
FLASH NEWS O erupție vulcanică a paralizat cel mai mare aeroport din Indonezia. Sute de zboruri sunt suspendate. Zeci de mii de pasageri, blocați
11:14
O erupție vulcanică a paralizat cel mai mare aeroport din Indonezia. Sute de zboruri sunt suspendate. Zeci de mii de pasageri, blocați
LOTO Report de peste 1.000.000 de euro la Joker. Ce premii sunt puse în joc la tragerile loto de duminică, 6 septembrie
10:55
Report de peste 1.000.000 de euro la Joker. Ce premii sunt puse în joc la tragerile loto de duminică, 6 septembrie
ULTIMA ORĂ Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Se vor lua decizii importante pentru apărarea României
10:49
Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Se vor lua decizii importante pentru apărarea României
FLASH NEWS Cum s-a încheiat întâlnirea dintre trimișii lui Trump și Vladimir Putin. Un consilier al Kremlinului oferă detalii
10:38
Cum s-a încheiat întâlnirea dintre trimișii lui Trump și Vladimir Putin. Un consilier al Kremlinului oferă detalii
Gândul de Vreme Vremea se schimbă radical în România. Temperaturile scad, iar meteorologii anunță vijelii și rafale de până la 90 km/h
10:36
Vremea se schimbă radical în România. Temperaturile scad, iar meteorologii anunță vijelii și rafale de până la 90 km/h

Cele mai noi

Trimite acest link pe