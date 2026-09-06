Rusia lui Putin nu poate recruta suficienți soldați pentru războiul său din Ucraina. În ciuda negărilor oficiale, există tot mai multe dovezi că o nouă rundă de mobilizare ar putea avea loc. În Rusia s-a înregistrat o scădere sistematică a numărului de recrutări de nou personal militar și un deficit de cote de recrutare pentru 2025 și 2026.

Cu cel puțin 1,4 milioane de victime în războiul care a durat deja 52 de luni, inclusiv 450.000 de morți, problema nu face decât să se agraveze.

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Unele evaluări sugerează că Ucraina provoacă acum mai multe victime lunar decât poate recruta Kremlinul, se arată într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA)

Acest al doilea val de mobilizare – după primul din 2022 – va veni după alegerile pentru Duma de Stat din 18-19 septembrie.

Putin a respins afirmațiile legate de o eventuală mobilizare

Oficialii ruși au negat în repetate rânduri astfel de planuri. Vasili Nebenzia, reprezentantul Rusiei la Națiunile Unite, a declarat că țara sa nu are nevoie de o mobilizare în masă.

Vorbind la Bișkek, la încheierea summitului SCO din 1 septembrie, Putin a respins

Le-a descris ca fiind nefondate și parte a unei operațiuni

Totuși, o serie de evoluții administrative, juridice și militare sugerează că oamenii se confruntă deja cu o presiune tot mai mare pentru a merge în prima linie. Și, la fel ca în 2022 , mulți tineri ruși au plecat deja sau își explorează opțiunile.

„Rusia nu poate ascunde faptul că sistemul actual este supus unei presiuni serioase și că se introduc noi abordări.

În iulie, de exemplu, Duma a adoptat o legislație care permite persoanelor cu condamnări penale restante să semneze contracte militare în perioadele de mobilizare.

Ministrul adjunct al Apărării, Viktor Goremykin, a declarat că legea are scopul pur și simplu de a extinde numărul de candidați”, notează Alexandra Yatsyk, cercetătoare la Universitatea din Lille și profesor asociat la Sciences Po, Franța.

Rusia, exerciții militare în regiunea Kaliningrad

Parlamentarii ruși au introdus un proiect de lege care prevede amenzi pentru companii cu până la 1 milion de ruble (11.666 de dolari) sau suspendarea operațiunilor acestora timp de 90 de zile, dacă acestea nu sprijină mobilizarea și nevoile mai largi ale efortului de război.

„Rosgvardia, garda națională federală a Rusiei, a elaborat modificări la regulamentele care guvernează apărarea civilă în cadrul serviciului militar și al organizațiilor sale subordonate.

Modificările propuse ar necesita pregătiri pentru protejarea facilităților, a personalului, a angajaților și a familiilor acestora împotriva riscurilor asociate cu mobilizarea, legea marțială și condițiile de război.

Rusia a efectuat, în iulie, exerciții militare în regiunea Kaliningrad.

Scopul a fost repetarea, în mod specific, a procedurile de mobilizare, a relatat Wall Street Journal, citând oficiali ai serviciilor de informații occidentale.

Mișcarea de gherilă tătară din Crimeea, ATESH, a transmis că au sosit comisii speciale la poligoanele de antrenament Kadamovsky și Alabino din regiunile Rostov și Moscova. Ar fi evaluat capacitatea acestora de a găzdui un număr mare de personal”, continuă autoarea analizei.

Kremlinul ar intenționa să recruteze 78.800 de persoane în Forțele de Sisteme Automate ale armatei

Extinderea centrelor de instruire militară din universitățile rusești, care oferă studenților de sex masculin instruire militară de bază, oferă o altă indicație a ceea ce va urma.

Există acum 150 de astfel de centre , comparativ cu 114 în 2022.

„Și există o presiune tot mai mare asupra studenților pentru a se înscrie. Ministrul Științei și Învățământului Superior, Valery Falkov, a declarat că universitățile vor trebui să se asigure că cel puțin 2% dintre studenți semnează contracte cu Ministerul Apărării.

Documente interne ale Ministerului Apărării, publicate accidental pe site-urile mai multor universități, sugerează că Kremlinul intenționează să recruteze 78.800 de persoane în Forțele de Sisteme Automate ale armatei în acest an, parțial prin recrutarea unor studenți.

Universitățile din întreaga țară, inclusiv unele dintre cele mai mari instituții din Moscova și Sankt Petersburg, au făcut presiuni asupra studenților pentru a semna contracte militare.

Cei care riscă exmatricularea din cauza datoriilor academice nerezolvate au fost amenințați cu concedierea dacă nu se înrolează.

Aceștia sunt ademeniți cu promisiuni de detașări pe termen scurt, bine plătite, în unități de drone presupuse a fi sigure, dar astfel de detașări nu sunt garantate și se pot prelungi pe întreaga durată a războiului”, mai scrie Alexandra Yatsyk.

Reducerea datoriilor, bonusuri de înrolare de milioane de ruble, garanții salariale lunare

Ivan Chuvilyaev, purtător de cuvânt al organizației „Go by the Forest”, a declarat că „mobilizarea lentă” este în desfășurare în Rusia de trei ani. S-a mutat de la un segment al populației la altul, pe măsură ce presează indivizii să încheie contracte militare.

În diverse momente, birocrația a vizat persoane cu datorii restante, alcoolici, studenți, recruți care îndeplinesc serviciul militar obligatoriu și persoane arestate sau aflate în închisoare, a declarat Chuvilyaev.

„Guvernul s-a bazat pe o combinație de stimulente financiare, înșelăciune și constrângere pentru a genera forța de muncă necesară susținerii operațiunilor ofensive din Ucraina și pentru a construi o rezervă strategică activă.

Dovezile din 2025 și 2026 arată că guvernele regionale introduc o gamă tot mai largă de stimulente financiare pentru a atrage personal contractual, inclusiv reducerea datoriilor, bonusuri de înrolare de milioane de ruble, garanții salariale lunare și compensații municipale.

Datele compilate de Janis Kluge la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate au arătat că bonusul mediu la înrolare plătit de regiunile rusești a crescut cu aproximativ 30% față de anul precedent.

A ajuns la 1,8 – 1,9 milioane de ruble (21.000-22.000 de dolari) în 2026, față de 1,4 milioane de ruble la mijlocul anului 2025”, se mai arată în analiza publicată de CEPA.