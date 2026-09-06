Prima pagină » Știri externe » A fi sau a nu fi mobilizare în Rusia. Putin neagă, semnalele rămân

A fi sau a nu fi mobilizare în Rusia. Putin neagă, semnalele rămân

Cristian Lisandru
A fi sau a nu fi mobilizare în Rusia. Putin neagă, semnalele rămân
Galerie Foto 4
Vladimir Putin | Foto - Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rusia lui Putin nu poate recruta suficienți soldați pentru războiul său din Ucraina. În ciuda negărilor oficiale, există tot mai multe dovezi că o nouă rundă de mobilizare ar putea avea loc. În Rusia s-a înregistrat o scădere sistematică a numărului de recrutări de nou personal militar și un deficit de cote de recrutare pentru 2025 și 2026.

Cu cel puțin 1,4 milioane de victime în războiul care a durat deja 52 de luni, inclusiv 450.000 de morți, problema nu face decât să se agraveze.

Sondaj Gândul

Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
  • Unele evaluări sugerează că Ucraina provoacă acum mai multe victime lunar decât poate recruta Kremlinul, se arată într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA).
  • Acest al doilea val de mobilizare – după primul din 2022 – va veni după alegerile pentru Duma de Stat din 18-19 septembrie.

Putin a respins afirmațiile legate de o eventuală mobilizare

Oficialii ruși au negat în repetate rânduri astfel de planuri. Vasili Nebenzia, reprezentantul Rusiei la Națiunile Unite, a declarat că țara sa nu are nevoie de o mobilizare în masă.

  • Vorbind la Bișkek, la încheierea summitului SCO din 1 septembrie, Putin a respins afirmațiile privind o viitoare mobilizare.
  • Le-a descris ca fiind nefondate și parte a unei operațiuni de dezinformare care vizează Rusia.

Totuși, o serie de evoluții administrative, juridice și militare sugerează că oamenii se confruntă deja cu o presiune tot mai mare pentru a merge în prima linie. Și, la fel ca în 2022 , mulți tineri ruși au plecat deja sau își explorează opțiunile.

Rusia nu poate ascunde faptul că sistemul actual este supus unei presiuni serioase și că se introduc noi abordări.

În iulie, de exemplu, Duma a adoptat o legislație care permite persoanelor cu condamnări penale restante să semneze contracte militare în perioadele de mobilizare.

Ministrul adjunct al Apărării, Viktor Goremykin, a declarat că legea are scopul pur și simplu de a extinde numărul de candidați”, notează Alexandra Yatsyk, cercetătoare la Universitatea din Lille și profesor asociat la Sciences Po, Franța.

Putin a respins afirmațiile privind o viitoare mobilizare / Foto – Mediafax

Rusia, exerciții militare în regiunea Kaliningrad

Parlamentarii ruși au introdus un proiect de lege care prevede amenzi pentru companii cu până la 1 milion de ruble (11.666 de dolari) sau suspendarea operațiunilor acestora timp de 90 de zile, dacă acestea nu sprijină mobilizarea și nevoile mai largi ale efortului de război.

Rosgvardia, garda națională federală a Rusiei, a elaborat modificări la regulamentele care guvernează apărarea civilă în cadrul serviciului militar și al organizațiilor sale subordonate.

Modificările propuse ar necesita pregătiri pentru protejarea facilităților, a personalului, a angajaților și a familiilor acestora împotriva riscurilor asociate cu mobilizarea, legea marțială și condițiile de război.

  • Rusia a efectuat, în iulie, exerciții militare în regiunea Kaliningrad.
  • Scopul a fost  repetarea, în mod specific, a procedurile de mobilizare, a relatat Wall Street Journal, citând oficiali ai serviciilor de informații occidentale.

Mișcarea de gherilă tătară din Crimeea, ATESH, a transmis că au sosit comisii speciale la poligoanele de antrenament Kadamovsky și Alabino din regiunile Rostov și Moscova. Ar fi evaluat capacitatea acestora de a găzdui un număr mare de personal”, continuă autoarea analizei.

Rusia, exerciții militare în regiunea Kaliningrad / Foto – Mediafax

Kremlinul ar intenționa să recruteze 78.800 de persoane în Forțele de Sisteme Automate ale armatei

Extinderea centrelor de instruire militară din universitățile rusești, care oferă studenților de sex masculin instruire militară de bază, oferă o altă indicație a ceea ce va urma.

Există acum 150 de astfel de centre , comparativ cu 114 în 2022.

Și există o presiune tot mai mare asupra studenților pentru a se înscrie. Ministrul Științei și Învățământului Superior, Valery Falkov, a declarat că universitățile vor trebui să se asigure că cel puțin 2% dintre studenți semnează contracte cu Ministerul Apărării.

Documente interne ale Ministerului Apărării, publicate accidental pe site-urile mai multor universități, sugerează că Kremlinul intenționează să recruteze 78.800 de persoane în Forțele de Sisteme Automate ale armatei în acest an, parțial prin recrutarea unor studenți.

  • Universitățile din întreaga țară, inclusiv unele dintre cele mai mari instituții din Moscova și Sankt Petersburg, au făcut presiuni asupra studenților pentru a semna contracte militare.
  • Cei care riscă exmatricularea din cauza datoriilor academice nerezolvate au fost amenințați cu concedierea dacă nu se înrolează.

Aceștia sunt ademeniți cu promisiuni de detașări pe termen scurt, bine plătite, în unități de drone presupuse a fi sigure, dar astfel de detașări nu sunt garantate și se pot prelungi pe întreaga durată a războiului”, mai scrie Alexandra Yatsyk.

Universitățile din întreaga țară, inclusiv unele dintre cele mai mari instituții din Moscova și Sankt Petersburg, au făcut presiuni active asupra studenților pentru a semna contracte militare. / Foto – Mediafax

Reducerea datoriilor, bonusuri de înrolare de milioane de ruble, garanții salariale lunare

Ivan Chuvilyaev, purtător de cuvânt al organizației „Go by the Forest”, a declarat că „mobilizarea lentă” este în desfășurare în Rusia de trei ani. S-a mutat de la un segment al populației la altul, pe măsură ce presează indivizii să încheie contracte militare.

În diverse momente, birocrația a vizat persoane cu datorii restante, alcoolici, studenți, recruți care îndeplinesc serviciul militar obligatoriu și persoane arestate sau aflate în închisoare, a declarat Chuvilyaev.

Guvernul s-a bazat pe o combinație de stimulente financiare, înșelăciune și constrângere pentru a genera forța de muncă necesară susținerii operațiunilor ofensive din Ucraina și pentru a construi o rezervă strategică activă.

Dovezile din 2025 și 2026 arată că guvernele regionale introduc o gamă tot mai largă de stimulente financiare pentru a atrage personal contractual, inclusiv reducerea datoriilor, bonusuri de înrolare de milioane de ruble, garanții salariale lunare și compensații municipale.

Datele compilate de Janis Kluge la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate au arătat că bonusul mediu la înrolare plătit de regiunile rusești a crescut cu aproximativ 30% față de anul precedent.

A ajuns la 1,8 – 1,9 milioane de ruble (21.000-22.000 de dolari) în 2026, față de 1,4 milioane de ruble la mijlocul anului 2025”, se mai arată în analiza publicată de CEPA.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

LIVE UPDATE Alegeri cu miză uriașă în Germania: Secțiile de votare s-au deschis în landul Saxonia-Anhalt. Partidul AfD rămâne în frunte în sondaje
09:47
Alegeri cu miză uriașă în Germania: Secțiile de votare s-au deschis în landul Saxonia-Anhalt. Partidul AfD rămâne în frunte în sondaje
ECONOMIE La alții se poate: Grecia anunță creșteri de pensii și salarii și scutiri de impozite
08:19
La alții se poate: Grecia anunță creșteri de pensii și salarii și scutiri de impozite
TENSIUNI Un consilier al lui Putin susține că Ucraina va pierde Transcarpatia și Bucovina de Nord. Teritoriile vestice, returnate României și Ungariei
07:00
Un consilier al lui Putin susține că Ucraina va pierde Transcarpatia și Bucovina de Nord. Teritoriile vestice, returnate României și Ungariei
ANALIZĂ Planul lui Trump pentru pace în Orientul Mijlociu. Cei trei pași prin care SUA își vor implementa strategia post-război
06:30
Planul lui Trump pentru pace în Orientul Mijlociu. Cei trei pași prin care SUA își vor implementa strategia post-război
CONTROVERSĂ Ucraina și Moldova s-au abținut să voteze rezoluția ONU despre noua hartă globală în care Crimeea apare ca teritoriu rusesc. România a votat „pentru”
06:00
Ucraina și Moldova s-au abținut să voteze rezoluția ONU despre noua hartă globală în care Crimeea apare ca teritoriu rusesc. România a votat „pentru”
FLASH NEWS Atac cibernetic la Berlin, cu mai puțin de o lună înainte de alegerile parlamentare. Primarul confirmă că au fost furate „date sensibile”
22:44
Atac cibernetic la Berlin, cu mai puțin de o lună înainte de alegerile parlamentare. Primarul confirmă că au fost furate „date sensibile”
Mediafax
NEWS ALERT. A fost CUTREMUR ÎN ROMÂNIA la primele ore ale dimineții! L-ai simțit?!
Digi24
25 de ani de la 11 septembrie. Povestea „roșcatului” Abu Musab al-Suri: omul care l-a creat pe Bin Laden și a inspirat jihadul global
Cancan.ro
Armina și Marcel și-au dat arama pe față la Insula Iubirii 2026. Producătorii i-au trimis acasă INSTANT
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Adevarul
Alegerile din Saxonia-Anhalt, testul care poate schimba politica Germaniei. Partidul de extremă dreaptă se crede deja învingător
Mediafax
Câte vacanțe vor fi în noul an școlar?! Calendarul COMPLET 2026-2027
Click
Zi mare pentru unul dintre nativi! Această zodie beneficiază de ajutorul divinității și primește vești nemaipomenite
Digi24
Toate modurile în care Vladimir Putin ar putea ataca Marea Britanie sau alte țări din Europa cu consecințe devastatoare
Cancan.ro
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Ce se întâmplă doctore
Noi detalii în cazul părinților din Italia care au provocat moartea fetiței lor de 5 ani! Ce au scos la iveală anchetatorii
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
Descopera.ro
Până și bebelușii învață mai ușor decât modelele AI
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Descopera.ro
Care sunt singurii trei oameni din lume care pot călători oriunde fără pașaport?
Mediafax Italia
„Mișcarea cangurului”: NOUL TRUC prin care ȘOFERII EVITĂ RADARELE
Mediafax Spania
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie

Cele mai noi

Trimite acest link pe