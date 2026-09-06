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Cum s-a încheiat întâlnirea dintre trimișii lui Trump și Vladimir Putin. Un consilier al Kremlinului oferă detalii

Melania Agiu
Cum s-a încheiat întâlnirea dintre trimișii lui Trump și Vladimir Putin. Un consilier al Kremlinului oferă detalii
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Președintele rus Vladimir Putin a purtat, sâmbătă, discuții „extrem de utile”, care au durat peste trei ore, cu doi emisari americani care caută un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat un consilier al Kremlinului. Acesta nu a dat însă vreun indiciu cu privire la vreo evoluție semnificativă a negocierilor, relatează Reuters.

Potrivit lui Iuri Ușakov, americanii Steve Witkoff și Jared Kushner „au prezentat o serie de idei privind posibile căi de soluționare a conflictului”. Ușakov nu a precizat care erau aceste idei.

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El a afirmat că Putin le-a spus celor doi emisari că Rusia înregistrează „progrese reale” pe câmpul de luptă și că este încrezătoare că își va atinge obiectivele, subliniind totodată necesitatea abordării „tuturor cauzelor profunde ale conflictului”.

„Discuțiile au depășit simplul schimb de opinii privind soluționarea crizei din Ucraina. Au fost abordate în detaliu aspecte economice și potențiale proiecte ruso-americane de anvergură, reciproc avantajoase”, a declarat Ușakov. „În ansamblu, se poate spune că negocierile au avut loc la momentul potrivit și au fost extrem de utile pentru ambele părți.”

Whitcoff și Kushner au promis că vor utiliza informațiile obținute la Moscova în timpul negocierilor lor de la Kiev, a adăugat Iuri Ușakov. Acesta a mai precizat că președinții Rusiei și Statelor Unite vor menține contacte personale.

Un oficial al Casei Albe a declarat pentru Reuters că discuțiile au fost „substanțiale” și că următoarele măsuri vor fi anunțate în săptămânile următoare.

Witkoff și Kushner, care se aflau în vizită la Moscova pentru prima dată din ianuarie, în numele președintelui Donald Trump, nu au făcut niciun comentariu.

Aceștia au plecat din Moscova la scurt timp după discuții și urmează să se întâlnească duminică, la Kiev, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenskii. Conform datelor Flightradar24, avionul care îi transporta pe Steve Witkoff și Jared Kushner a aterizat aseară în orașul polonez Rzeszów.

Trimisul special al lui Putin pentru investiții, Kirill Dmitriev, a postat pe X că întâlnirea a reprezentat o „vizită importantă de mediere”. Atât el, cât și Ușakov au fost prezenți la întâlnire.

Pe lângă Witcoff și Kushner, la negocierile cu președintele Federației Ruse au participat, de asemenea, reprezentanți ai Departamentului de Stat, ai Ministerului Finanțelor și ai Consiliului de Securitate Națională al SUA, a declarat un oficial american pentru Axios.

„Părțile au discutat planuri concrete pentru pașii următori, despre care vor fi făcute anunțuri în următoarele săptămâni, și speră la întâlniri la fel de productive în Ucraina”, a adăugat el.

Președintele rus a lăudat eforturile lui Trump de a pune capăt războiului.

„Deși se află într-o situație dificilă, el nu încetează totuși să depună eforturi pentru a contribui la găsirea unei soluții și pentru a-și aduce contribuția la rezolvarea conflictului ruso-ucrainean”, a declarat Putin.

Trump a sugerat vineri că SUA au o nouă propunere menită să pună capăt războiului, dar nu a oferit detalii.

Putin a promis că va asigura siguranța negociatorilor americani. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat sâmbătă că Putin a ordonat armatei ruse să nu lanseze atacuri asupra Kievului timp de trei zile, din cauza vizitei acestora.

În ultimele 10 zile, Rusia a bombardat zi și noapte capitala ucraineană cu rachete și drone, inclusiv printr-un atac lansat vineri asupra sediului serviciului de securitate SBU.
Pe parcursul verii, Ucraina a lansat atacuri devastatoare asupra rafinăriilor rusești, a terminalelor petroliere și a depozitelor retailerului online Wildberries, în încercarea de a crește costurile pe care Moscova le suportă pentru continuarea războiului. Zelenski a declarat, la rândul său, că Ucraina se va abține de la atacuri asupra Moscovei până luni.

Rusia și Ucraina rămân la distanțe mari în ceea ce privește modalitatea de a pune capăt războiului, cel mai sângeros din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.

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