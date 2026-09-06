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Declarațiile tulburătoare ale motociclistului care a salvat o fetiță de aproape doi ani dintre maşini. Copila era singură, pe un bulevard aglomerat

Elena Popescu
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O fetiță de nici doi ani a ajuns singură printre mașini, pe un bulevard intens circulat din Capitală, fiind la un pas să fie spulberată de mașini. Copila a fost observată de un motociclist care a oprit și a scos-o de pe carosabil.

Imaginile surprinse de camera montată pe casca motociclistului arată momentul în care micuța ajunge pe șosea și înaintează printre autoturisme.

Incidentul s-a produs sâmbătă, în jurul orei 10:00, într-un moment în care traficul pe Șoseaua Mihai Bravu este intens. Copila, în vârstă de mai puțin de doi ani, ar fi plecat singură dintr-un parc aflat în apropierea blocului în care locuiește. Fetița a parcurs câteva sute de metri, până când a ajuns pe prima bandă de circulație, în mijlocul traficului.

Motociclistul a văzut-o în ultima clipă

Cel care a intervenit pentru a salva copilul este Iulian Olaru, fost concurent la emisiunea ”Chefi la cuțite”. Acesta se afla pe motocicletă și tocmai plecase de la semafor când a observat fetița pe carosabil.

”Am plecat primul de la semafor și am văzut acel copil pe mijlocul străzii. Am făcut tot posibilul să îl salvez. În spatele meu era un autobuz și îi mulțumesc acelui șofer de autobuz că a reușit să îmi blocheze circulația bulevardului. Mi-am asumat că putea să mă ia și pe mine o mașină și pe acel copil, dar am reușit să îi dau zile acelui copil”, a povestit Iulian Olaru, notează observatornews.ro.

Iulian Olaru a postat și pe pagina sa de Facebook un mesaj, în care spune că nu se consideră erou, ci doar a făcut ceea ce trebuia făcut într-o astfel de situație.

”O secundă. Atât poate face diferența. Am văzut un copil singur, în mijlocul traficului. Nu am avut timp să mă gândesc. Am oprit și am intervenit. Nu mă consider erou. Am făcut ceea ce trebuia făcut. Cel mai important este că astăzi acel copil este în siguranță. Viața unui copil nu are buton de replay. Fiți atenți. Priviți în jur. Iar dacă vedeți pe cineva în pericol, NU TRECEȚI MAI DEPARTE!”, a scris cheful pe rețelele sociale.

Protecția Copilului face verificări

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a transmis că a început verificări în acest caz. Incidentul ridică din nou problema supravegherii copiilor foarte mici în spațiile publice. În cazul de față, câteva momente de neatenție puteau avea consecințe dramatice: o fetiță de nici doi ani a ajuns singură pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din Capitală, printre mașini aflate în mișcare.

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