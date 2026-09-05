Prima pagină » Știri politice » Petrișor Peiu declară că valorile europene sunt exact ceea ce, astăzi, așa-zișii proeuropeni le combat

Petrișor Peiu declară că valorile europene sunt exact ceea ce, astăzi, așa-zișii proeuropeni le combat

Petrișor Peiu declară că valorile europene sunt exact ceea ce, astăzi, așa-zișii proeuropeni le combat
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă, într-o postare pe Facebook, că cei care, astăzi, se declară a fi proeuropeni nu știu să definească Europa ca spațiu reprezentativ pentru valorile comune europene. Reprezentantul AUR mai atrage atenția că „valorile europene” presupun, de fapt, exact ceea ce „proeuropenii” combat.

„Ar fi de râs dacă nu ar fi de plâns, dar toți cei care se autoproclamă «proeuropeni» nu prea știu să definească Europa ca spațiu al unor valori comune europene.

Valorile europene sunt exact ceea ce combat mai mult «proeuropenii»”, a transmis Petrișor Peiu.

Ce spune Petrișor Peiu despre „valorile proeuropene”

Senatorul AUR a explicat că democrația presupune respectarea votului electoral și a libertății de exprimare, despre care afirmă că sunt, acum, contestate de cei care se declară a fi apărători ai valorilor europene.

Petrișor Peiu prezintă lista „valorilor europene” și modul în care sunt înțelese greșit:

„- democrația, adică organizarea politică bazată pe alegeri libere, alegeri pe care «proeuropenii» se consideră îndreptățiți să le anuleze după bunul lor plac;
– libertatea de expresie, cea mai ciuntită libertate, prin sute de legi;
– cea mai contestată valoare europeană de către «proeuropeni» este chiar baza lumii europene: creștinismul”, a concluzionat senatorul AUR.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI Marine Le Pen conduce cursa pentru Élysée. Tabăra lui Macron mizează pe un al treilea „nu” din partea francezilor
23:54
Marine Le Pen conduce cursa pentru Élysée. Tabăra lui Macron mizează pe un al treilea „nu” din partea francezilor
CONTROVERSĂ Raluca Turcan spune că România începe să semene tot mai mult cu un stat capturat: „Ultima redută va fi Președintele României”
20:05
Raluca Turcan spune că România începe să semene tot mai mult cu un stat capturat: „Ultima redută va fi Președintele României”
REACȚIE România, restantă în fața Comisiei Europene cu Planul național de restaurare a naturii. Explicația Ministerului Mediului
18:50
România, restantă în fața Comisiei Europene cu Planul național de restaurare a naturii. Explicația Ministerului Mediului
EXTERNE Migranți din cinci țări ale Uniunii Europene, transferați în afara spațiului comunitar. De când va începe procesul și unde vor fi trimiși
18:49
Migranți din cinci țări ale Uniunii Europene, transferați în afara spațiului comunitar. De când va începe procesul și unde vor fi trimiși
ALARMANT Florin Cîțu atrage atenția că puterea de cumpărare a scăzut pentru a 12-a lună consecutiv, după măsurile Ministerului de Finanțe
16:41
Florin Cîțu atrage atenția că puterea de cumpărare a scăzut pentru a 12-a lună consecutiv, după măsurile Ministerului de Finanțe
REACȚIE Claudiu Manda acuză PNL și USR că „inventariază voturile”, în timp ce românii au sărăcit
16:23
Claudiu Manda acuză PNL și USR că „inventariază voturile”, în timp ce românii au sărăcit
Mediafax
Bolojan, pus la zid de fostul ministru al Agriculturii: „Trebuie să plece!”
Digi24
25 de ani de la 11 septembrie: Cum a pierdut America controlul și de ce lumea nu mai privește SUA ca lider absolut
Cancan.ro
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Adevarul
Există un naționalism sănătos? Discursul președintelui Nicușor Dan, sub lupa unui cunoscut analist: „Democrația nu poate exista fără el”
Mediafax
Jocul copilăriei devenit Campionat Mondial: 400 de concurenți luptă pentru titlu
Click
Îl ai deja în bucătărie. Uleiul care poate susține sănătatea inimii, creierului și digestiei
Digi24
VIDEO O vloggeriță din Coreea promovează România pe rețelele sociale: „Pare de pe altă planetă"
Cancan.ro
Motivul real pentru care Marcel și Armina au fost dați afară DE URGENȚĂ de la Insula iubirii 2026. Cum a comis-o soția lui Maluma
Ce se întâmplă doctore
Noi detalii în cazul părinților din Italia care au provocat moartea fetiței lor de 5 ani! Ce au scos la iveală anchetatorii
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
Descopera.ro
Până și bebelușii învață mai ușor decât modelele AI
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Descopera.ro
Cercetătorii au aflat de ce ne plac cântecele păsărilor
Mediafax Italia
Șoferii din Italia folosesc aceste semnale la volan. În România, mesajul poate fi complet diferit
Mediafax Spania
DECLARAȚIA pe care un deputat spaniol A FĂCUT-O LA ADRESA ROMÂNILOR: ”Fac parte din...”
EXCLUSIV SURSE: Angajați din TVR, scandalizați după dezvăluirea Gândul despre procesul în care fostul șef Dan Turturică s-a dat singur în judecată pentru a-și recupera banii. Salariații vor să intervină în instanță
16:31
SURSE: Angajați din TVR, scandalizați după dezvăluirea Gândul despre procesul în care fostul șef Dan Turturică s-a dat singur în judecată pentru a-și recupera banii. Salariații vor să intervină în instanță
INEDIT Un joc din copilărie, transformat în Campionat Mondial. 400 de concurenți se întrec pe o insulă din Scoția la aruncarea pietrelor pe apă
16:14
Un joc din copilărie, transformat în Campionat Mondial. 400 de concurenți se întrec pe o insulă din Scoția la aruncarea pietrelor pe apă
OFICIAL Timpi mai mari de așteptare la frontierele UE. Noi reguli de intrare la granițe și pe aeroporturi, ce se schimbă din 6 septembrie
16:07
Timpi mai mari de așteptare la frontierele UE. Noi reguli de intrare la granițe și pe aeroporturi, ce se schimbă din 6 septembrie
EXCLUSIV Planul lui Mohammad Murad împotriva mafiei piețelor. Modelul se aplică cu succes în Italia și Grecia
16:00
Planul lui Mohammad Murad împotriva mafiei piețelor. Modelul se aplică cu succes în Italia și Grecia
NEGOCIERI Putin a dat ordin ca, începând de la miezul nopții de astăzi, să nu se mai efectueze atacuri asupra Kievului timp de trei zile. Care este motivul
15:58
Putin a dat ordin ca, începând de la miezul nopții de astăzi, să nu se mai efectueze atacuri asupra Kievului timp de trei zile. Care este motivul
FLASH NEWS După moneda de un dolar, chipul lui Trump apare și pe pașaportul american comemorativ. Fiul mijlociu al președintelui arată noul document
15:29
După moneda de un dolar, chipul lui Trump apare și pe pașaportul american comemorativ. Fiul mijlociu al președintelui arată noul document

Cele mai noi

Trimite acest link pe