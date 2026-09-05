Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă, într-o postare pe Facebook, că cei care, astăzi, se declară a fi proeuropeni nu știu să definească Europa ca spațiu reprezentativ pentru valorile comune europene. Reprezentantul AUR mai atrage atenția că „valorile europene” presupun, de fapt, exact ceea ce „proeuropenii” combat.

„Ar fi de râs dacă nu ar fi de plâns, dar toți cei care se autoproclamă «proeuropeni» nu prea știu să definească Europa ca spațiu al unor valori comune europene.

Valorile europene sunt exact ceea ce combat mai mult «proeuropenii»”, a transmis Petrișor Peiu.

Ce spune Petrișor Peiu despre „valorile proeuropene”

Senatorul AUR a explicat că democrația presupune respectarea votului electoral și a libertății de exprimare, despre care afirmă că sunt, acum, contestate de cei care se declară a fi apărători ai valorilor europene.

Petrișor Peiu prezintă lista „valorilor europene” și modul în care sunt înțelese greșit:

„- democrația, adică organizarea politică bazată pe alegeri libere, alegeri pe care «proeuropenii» se consideră îndreptățiți să le anuleze după bunul lor plac;

– libertatea de expresie, cea mai ciuntită libertate, prin sute de legi;

– cea mai contestată valoare europeană de către «proeuropeni» este chiar baza lumii europene: creștinismul”, a concluzionat senatorul AUR.