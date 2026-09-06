Cum se scrie corect: „să fi” sau „să fii”? 4 dintre 10 români folosesc varianta greșită.

Una dintre cele mai frecvente greșeli de limba română este folosirea greșită a formelor „să fi” sau „să fii”. Deși diferența constă într-o singură literă, regula este destul de simplă dacă știm ce timp verbal folosim.

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Creatoarea de conținut Andreea Stăicuț a explicat, într-un videoclip postat pe pagina sa de YouTube, când trebuie să folosim „să fi” și când „să fii”.

„Avem, așadar, verbul «a fi» la conjunctiv prezent și conjunctiv perfect. Este prezentul când avem doi de «i» și conjunctivul perfect când avem un «i». Vă dau și un exemplu. «Tu să fii fericit când mergi în vacanță» și conjunctiv perfect, «Tu să fi fost fericit când ai fost în vacanță, nu ai fi plecat de acolo trei luni.» (…)

Acest verb la conjunctiv se scrie cu doi de «i» și când avem de-a face cu o formă afirmativă, dar și când avem de-a face cu o formă negativă. «Tu să fii ascultăror» este o chestie pozitivă, dar «Tu să nu fii ascultător când mergi la bunici» este o formă negativă. În ambele cazuri, fiind vorba de persoana a doua singular, vom avea de-a face cu doi de «i» la verbul «a fi»”, a explicat Andreea Stăicuț, în cadrul unui videoclip postat pe pagina sa de YouTube.

Când scriem „să fi” și când „să fii”

Așadar, forma „să fii”, cu doi „i”, este folosită la conjunctiv prezent, persoana a II-a singular, atunci când verbul „a fi” este folosit în construcții precum „Tu să fii fericit” sau „Tu să fii atent”. Aceeași regulă se păstrează și în forma negativă: „Tu să nu fii supărat” sau „Tu să nu fii ascultător”.

În schimb, forma „să fi”, cu un singur „i”, apare în construcția conjunctivului perfect: „Tu să fi fost fericit când ai fost în vacanță” sau „Să fi știut, aș fi venit mai devreme”.

De asemenea, regula se aplică atât în construcțiile afirmative, cât și în cele negative. Astfel, avem „să fii atent”, dar și „să nu fii atent”, în timp ce la conjunctivul perfect avem „să fi fost atent” și „să nu fi fost atent”.