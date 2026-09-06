Prima pagină » Actualitate » Cum se scrie corect: „să fi” sau „să fii”? 4 dintre 10 români folosesc varianta greșită

Cum se scrie corect: „să fi” sau „să fii”? 4 dintre 10 români folosesc varianta greșită

Cum se scrie corect:
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cum se scrie corect: „să fi” sau „să fii”? 4 dintre 10 români folosesc varianta greșită.

Una dintre cele mai frecvente greșeli de limba română este folosirea greșită a formelor „să fi” sau „să fii”. Deși diferența constă într-o singură literă, regula este destul de simplă dacă știm ce timp verbal folosim.

Sondaj Gândul

Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Creatoarea de conținut Andreea Stăicuț a explicat, într-un videoclip postat pe pagina sa de YouTube, când trebuie să folosim „să fi” și când „să fii”.

„Avem, așadar, verbul «a fi» la conjunctiv prezent și conjunctiv perfect. Este prezentul când avem doi de «i» și conjunctivul perfect când avem un «i». Vă dau și un exemplu. «Tu să fii fericit când mergi în vacanță» și conjunctiv perfect, «Tu să fi fost fericit când ai fost în vacanță, nu ai fi plecat de acolo trei luni.» (…)

Acest verb la conjunctiv se scrie cu doi de «i» și când avem de-a face cu o formă afirmativă, dar și când avem de-a face cu o formă negativă. «Tu să fii ascultăror» este o chestie pozitivă, dar «Tu să nu fii ascultător când mergi la bunici» este o formă negativă. În ambele cazuri, fiind vorba de persoana a doua singular, vom avea de-a face cu doi de «i» la verbul «a fi»”, a explicat Andreea Stăicuț, în cadrul unui videoclip postat pe pagina sa de YouTube.

Când scriem „să fi” și când „să fii”

Așadar, forma „să fii”, cu doi „i”, este folosită la conjunctiv prezent, persoana a II-a singular, atunci când verbul „a fi” este folosit în construcții precum „Tu să fii fericit” sau „Tu să fii atent”. Aceeași regulă se păstrează și în forma negativă: „Tu să nu fii supărat” sau „Tu să nu fii ascultător”.

În schimb, forma „să fi”, cu un singur „i”, apare în construcția conjunctivului perfect: „Tu să fi fost fericit când ai fost în vacanță” sau „Să fi știut, aș fi venit mai devreme”.

De asemenea, regula se aplică atât în construcțiile afirmative, cât și în cele negative. Astfel, avem „să fii atent”, dar și „să nu fii atent”, în timp ce la conjunctivul perfect avem „să fi fost atent” și „să nu fi fost atent”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

LOTO Report de peste 1.000.000 de euro la Joker. Ce premii sunt puse în joc la tragerile loto de duminică, 6 septembrie
10:55
Report de peste 1.000.000 de euro la Joker. Ce premii sunt puse în joc la tragerile loto de duminică, 6 septembrie
ULTIMA ORĂ Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Se vor lua decizii importante pentru apărarea României
10:49
Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Se vor lua decizii importante pentru apărarea României
Gândul de Vreme Vremea se schimbă radical în România. Temperaturile scad, iar meteorologii anunță vijelii și rafale de până la 90 km/h
10:36
Vremea se schimbă radical în România. Temperaturile scad, iar meteorologii anunță vijelii și rafale de până la 90 km/h
INEDIT În 1864, un maharajah indian a construit o fântână de 112 metri adâncime într-un sat englezesc lovit de secetă. Cum arată fântâna acum, după 162 ani
10:05
În 1864, un maharajah indian a construit o fântână de 112 metri adâncime într-un sat englezesc lovit de secetă. Cum arată fântâna acum, după 162 ani
VIDEO Declarațiile tulburătoare ale motociclistului care a salvat o fetiță de aproape doi ani dintre maşini. Copila era singură, pe un bulevard aglomerat
10:04
Declarațiile tulburătoare ale motociclistului care a salvat o fetiță de aproape doi ani dintre maşini. Copila era singură, pe un bulevard aglomerat
SHOWBIZ Ce taxă școlară plătesc Andra și Cătălin Măruță, anual, pentru educația celor 2 copii. Eva și David învață la Cambridge School of Bucharest
09:25
Ce taxă școlară plătesc Andra și Cătălin Măruță, anual, pentru educația celor 2 copii. Eva și David învață la Cambridge School of Bucharest
Mediafax
NEWS ALERT. A fost CUTREMUR ÎN ROMÂNIA la primele ore ale dimineții! L-ai simțit?!
Digi24
25 de ani de la 11 septembrie. Povestea „roșcatului” Abu Musab al-Suri: omul care l-a creat pe Bin Laden și a inspirat jihadul global
Cancan.ro
Armina și Marcel și-au dat arama pe față la Insula Iubirii 2026. Producătorii i-au trimis acasă INSTANT
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Adevarul
Alegerile din Saxonia-Anhalt, testul care poate schimba politica Germaniei. Partidul de extremă dreaptă se crede deja învingător
Mediafax
Câte vacanțe vor fi în noul an școlar?! Calendarul COMPLET 2026-2027
Click
Zi mare pentru unul dintre nativi! Această zodie beneficiază de ajutorul divinității și primește vești nemaipomenite
Digi24
Toate modurile în care Vladimir Putin ar putea ataca Marea Britanie sau alte țări din Europa cu consecințe devastatoare
Cancan.ro
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Ce se întâmplă doctore
Noi detalii în cazul părinților din Italia care au provocat moartea fetiței lor de 5 ani! Ce au scos la iveală anchetatorii
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
Descopera.ro
Până și bebelușii învață mai ușor decât modelele AI
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Descopera.ro
Arheologii au descoperit un câine fără păr, vechi de 1.200 de ani, într-un sit antic din Peru
Mediafax Italia
„Mișcarea cangurului”: NOUL TRUC prin care ȘOFERII EVITĂ RADARELE
Mediafax Spania
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie

Cele mai noi

Trimite acest link pe