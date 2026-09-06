Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Se vor lua decizii importante pentru apărarea României

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se reunește luni, 7 septembrie, la Palatul Cotroceni, la convocarea președintelui Nicușor Dan.

”Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc luni, 7 septembrie 2026, ora 15:00, la Palatul Cotroceni”, anunţă duminică Administraţia Prezidenţială.

Pe agenda ședinței se află Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036, programul Armata României 2044, dar și viitorul prezenței militare americane în Europa și pe teritoriul țării noastre. De asemenea, va fi discutat şi documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, aprobat în şedinţa de lucru interinstituţională din data de 13.08.2026.

Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036

Unul dintre cele mai importante puncte de pe ordinea de zi îl reprezintă Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036, document care vizează dezvoltarea și modernizarea capacităților militare ale României în următorul deceniu.

Pe ordinea de zi se mai află ”termeni de referinţă privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război, a posturii Forţelor SUA şi a locaţiilor de dislocare în Europa”, precum şi consolidarea prezenţei militare americane pe teritoriul României.

Tema este una de importanță strategică pentru România, în condițiile în care țara noastră are un rol important în arhitectura de securitate a flancului estic al NATO și găzduiește forțe și facilități militare ale Alianței.

”În cadrul şedinţei Consiliului, vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale”, arată Administraţia Prezidenţială.