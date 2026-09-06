Vremea se schimbă radical în România. Temperaturile scad, iar meteorologii anunță vijelii și rafale de până la 90 km/h

După temperaturi sufocante, vremea se schimbă radical în România. Duminică, 6 septembrie, temperaturile scad în mai multe regiuni, iar meteorologii au emis o atenționare cod galben de vânt puternic. În zonele montane înalte, rafalele pot depăși 80-90 km/h.

Toamna începe să-și facă simțită prezența în România. Duminică, vremea va fi în general frumoasă, însă valorile termice vor fi mai scăzute în unele regiuni, iar vântul se va intensifica.

Potrivit prognozei ANM, temperaturile maxime se vor situa între 21 și 30 de grade Celsius, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei și cele mai ridicate în sudul și sud-vestul Olteniei și în sudul Banatului.

Cod galben de vânt în mai multe regiuni

Meteorologii au emis o avertizare cod galben valabilă duminică, între orele 9:00 și 21:00, pentru mai multe zone din țară.

”Pe parcursul zilei de duminică în sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei vor fi viteze de 50…70 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali, temporar de peste 80…90 km/h. Intensificări ale vântului vor fi și în restul teritoriului în general cu viteze de 40…50 km/h”, relatează ANM.

Cum va fi vremea în București

Capitala scapă de avertizarea de vânt puternic, însă vremea rămâne călduroasă pentru această perioadă. În București, temperatura maximă va ajunge la 30-32 de grade Celsius, iar cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări temporare, în jurul valorii de 40 km/h.

Temperaturile cresc din nou la începutul săptămânii

Potrivit prognozei ANM, luni vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 21-22 de grade în estul Transilvaniei și aproximativ 30 de grade în sudul și sud-vestul Olteniei și în sudul Banatului. În București, maximele vor ajunge în jurul valorii de 28 de grade.

De marți, temperaturile vor începe din nou să urce, iar în sudul țării vremea va deveni din nou caldă. Miercuri și joi sunt prognozate temperaturi de până la aproximativ 30-32 de grade Celsius în unele regiuni.