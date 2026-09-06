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Corina Drăgotescu pune sub semnul întrebării naționalismul: Nu e bun la un popor sărac/Un președinte trebuie să ceară patriotism

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România este divizată în prezent, pe lângă multe alte teme sensibile, și din cauza unei confuzii periculoase între naționalism și patriotism, a declarat jurnalista Corina Drăgotescu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Cunoscuta realizatoare de televiziune a argumentat de ce este acest fenomen reprezintă o joacă extrem de periculoasă în spațiul public. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Discursul public este capturat tot mai des de conceptele de naționalism (care include și suveranismul) și patriotism, însă acestea nu trebuie confundate, a explicat Corina Drăgotescu în studioul Gândul.

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În opinia cunoscutei jurnaliste, naționalismul nu are efecte pozitive în cazul unui popor sărac, cum este cel român. Mult mai potrivit ar fi patriotismul, crede aceasta. Este o joacă extrem de periculoasă cea dintre naționalism și patriotism, conchide Drăgotescu.

Dacă nu faci diferențierea, duci țara cu oiștea în gard

Invitata a dat ca exemplu cazul străinilor în număr tot mai mare care lucrează în țara noastră. Astfel, spune jurnalista, în cazul lor se aplică un tip de naționalism prost, căci are la bază.

Tu, care ești născut într-o familie de altă religie, nu ești parte cu mine, nu poți să fii acceptat de grupul majoritar naționalist pentru că nu împărtășești valorile noastre fundamentale ortodoxe, împărtășești alte valori. Deci ăsta este un naționalism prost. Este naționalismul. Dacă nu faci diferențierea între naționalism și patriotism, duci țara cu oiștea în gard. Adică e o joacă periculoasă. Este o joacă extrem de periculoasă. (…)

Studiu de caz: nepalezii

Cunosc persoane care spun, nu vreau ca mâncarea mea să fie adusă de cineva care nu e român. Aveți cuvântul meu. Și nici dacă se întâmplă cumva, nici nu le las nimic pe cuvântul meu. Pentru că nu sunt români. Deci la ei se ajunge. Da, dar se ajunge aici din cauza unei rețete otrăvite. Pentru că dacă această clasă politică, asta de azi sau cea de ieri sau cea de mâine, ar lucra și societatea asta s-ar așeza, economia ar merge, starea de bine ar fi funcțională… Vă spun că discuțiile astea despre naționalism, patriotism… nu ar mai avea loc. Nu și-ar mai avea niciun sens”, a contimuat jurnalista.

Un președinte trebuie să ceară patriotism”

Dialogul cu Ionuț Cristache a abordat și discursul recent al lui Nicușor Dan de la Catedrala Națională, în care a împărțit naționalismul în bun și rău. Corina Drăgotescu apreciază că un președinte român ar trebui să le ceară compatrioților mai degrabă patriotism, căci naționalismul are multe versiuni, dintre care unele s-au dovedit nefaste de-a lungul istoriei.

Un președinte trebuie să ceară patriotism. Naționalismul are multe variante, multe dintre ele le-am trăit istoric și au fost proaste și avem tendința de a dezvolta variantele proaste, nu variantele bune. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nepalezul care îmi aduce mie mâncarea nu este… Trebuie să-i zic, pleacă bă de aici cu bicicleta ta, du-te la tine acasă. Păi cum să faci așa ceva când tu nu ai forță de muncă? Când tu nu ai cine să-ți asigure salariile de mâine? Când vin unii și lucrează câte 12-14 ore? Pentru că sunt naționalist.

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