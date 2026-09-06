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În 1864, un maharajah indian a construit o fântână de 112 metri adâncime într-un sat englezesc lovit de secetă. Cum arată fântâna acum, după 162 ani

În 1864, un maharajah indian a construit o fântână de 112 metri adâncime într-un sat englezesc lovit de secetă. Cum arată fântâna acum, după 162 ani
Sursă foto: British Geological Survey
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Există un mic sat englezesc în care o fântână ornamentată poartă o legătură cu India. În Stoke Row, Oxfordshire, se află Fântâna Maharaja-ului (Maharaja’s Well), o fântână de apă adâncă de aproximativ 112 metri finanțată de Maharaja de Benares în anii 1860. A fost construită într-o perioadă în care satul se confrunta cu lipsa apei și a fost inaugurată oficial în 1864. Fântâna nu a fost construită ca un monument, ci a avut scopul de a le oferi sătenilor o sursă sigură de apă. Povestea din spatele ei a început la mii de kilometri depărtare, în India.

Stoke Row, aflat în dealurile Chiltern Hills, avea un acces limitat la o sursă sigură de apă. Conform British Geological Survey, locația satului și geologia locală făceau ca apa să devină o resursă rară în perioadele secetoase. Bălțile puteau seca, în timp ce pânza freatică se afla la mare adâncime sub pământ, relatează Times of India.

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Relatările istorice spun că Edward Anderton Reade, un oficial britanic care servise în India, i-a povestit Maharaja-ului de Benares despre dificultățile întâmpinate de oamenii din sat. O relatare spune că Reade i-a vorbit despre un copil care fusese pedepsit după ce a băut ultima picătură de apă rămasă acasă în timpul unei perioade de secetă. În relatările istorice, această poveste este prezentată ca fiind incidentul care l-a impresionat pe Maharaja și l-a determinat să ajute.

Conform BBC și altor relatări din presă, Maharaja a decis să finanțeze o fântână în Stoke Row după ce a aflat despre greutățile sătenilor. Maharaja era Ishwari Prasad Narayan Singh de Benares, care a trăit între anii 1822 și 1889. Referințele istorice identifică proiectul ca fiind un gest de caritate legat de relația sa cu Reade.

O fântână săpată la 112 metri în pământ

Lucrările la fântână au început în 1863. Nu a fost o simplă fântână de sat. Puțul a fost săpat manual până la o adâncime de de 112 metri pentru a ajunge la pânza freatică. British Geological Survey descrie această adâncime ca fiind aproximativ egală cu lungimea unui teren de fotbal standard. Geologia locală a făcut ca proiectul să fie deosebit de dificil, deoarece sursa sigură de apă se afla adânc sub pământ.

Fântâna a costat 353 de lire sterline la acea vreme, conform British Geological Survey. Construcția a durat aproximativ un an. Fântâna a fost inaugurată oficial în 1864, dar nu arăta ca o sursă obișnuită de apă dintr-un sat.

În cele din urmă, fântâna a fost acoperită cu un pavilion elaborat, cu design anglo-indian. Un elefant aurit a fost amplasat deasupra mecanismului de ridicare al fântânii, oferind structurii o legătură inconfundabilă cu India. British Geological Survey menționează că pavilionul ornamentat din fier forjat și elefantul aurit rămân elemente definitorii ale locului. Structura a fost legată de Maharaja și în alte moduri.

Sursă foto: British Geological Survey

Fântâna a schimbat satul

Impactul a depășit simpla furnizare a apei potabile. Relatările istorice spun că accesul sigur la apă i-a încurajat pe mai mulți oameni să se stabilească în sat. S-au construit case în zonă, iar activitatea economică a crescut. British Geological Survey notează că Maharaja a plantat și livada de cireși din apropiere ca sursă de venit pentru întreținerea fântânii.

Fântâna a rămas o sursă importantă de apă timp de decenii. În cele din urmă, a încetat să mai fie folosită în scopul ei inițial după ce în sat a fost introdusă o rețea adecvată de alimentare cu apă. O conductă de apă a ajuns în 1927, dată după care fântâna a ieșit treptat din uzul zilnic.

Legătura Maharaja-ului cu satul a continuat

Legătura dintre Benares și Stoke Row nu s-a încheiat odată cu finalizarea fântânii. Conform câtorva relatări din presă, Maharaja i-a ajutat pe săteni și în timpul altor dificultăți ulterioare. O astfel de ocazie a fost în 1882, după ce Regina Victoria a supraviețuit unei tentative de asasinat, când acesta a finanțat provizii pentru locuitorii din Stoke Row. Fântâna însăși a devenit un simbol durabil al acestei relații.

În 1961, când Maharaja de Benares s-a întâlnit cu Regina Elisabeta a II-a în timpul vizitei acesteia în India, s-a discutat despre viitoarea aniversare a unui secol de la construcția fântânii, conform relatărilor istorice. Trei ani mai târziu, Stoke Row a organizat o celebrare centenară.

Prințul Philip a participat la centenar

La 8 aprilie 1964, aproape 1.500 de oameni s-au adunat în Stoke Row pentru a marca 100 de ani ai fântânii. Prințul Philip, Duce de Edinburgh, a participat la festivitate. O fotografie de la eveniment îl arată pe Prințul Philip lângă fântână, în timp ce sătenii sunt adunați pentru festivitățile centenarului. Ocazia a adus din nou povestea fântânii finanțate de India în atenția publicului din Marea Britanie, la 100 de ani de la prima sa inaugurare.

Astăzi, Fântâna Maharaja-ului rămâne în Stoke Row. Fântâna nu mai servește ca sursă zilnică de apă a satului, dar pavilionul, elefantul aurit și legăturile cu India rămân. După mai bine de 160 de ani, Fântâna Maharaja-ului continuă să fie o amintire a unei legături neobișnuite dintre un conducător indian și un sat englezesc îndepărtat.

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