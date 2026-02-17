Prima pagină » Diverse » Povestea unei fotografii fabuloase, despre care multă lumea credea că este făcută cu inteligența artificială. Cum a fost surprinsă imaginea uimitoare

Povestea unei fotografii fabuloase, despre care multă lumea credea că este făcută cu inteligența artificială. Cum a fost surprinsă imaginea uimitoare

17 feb. 2026, 22:24, Diverse
Galerie Foto 8
FOTO - Facebook.com/Kyle Goetsch Photography

Kyle Goetsch este un fotograf sud-african cunoscut pentru faptul că reușește mereu să surprindă momente suprarealiste în care fauna sălbatică, peisajele și cerul nopții se contopesc. De la siluetele girafelor conturate pe fundalul lunii, până la Calea Lactee care se ridică deasupra unor repere emblematice, imaginile sale par adesea ireale – chiar dacă sunt complet naturale.

De altfel, există o imagine fabuloasă surprinsă de acesta și despre care lumea a crezut că este făcută cu autorul inteligenței artificiale.

Imaginea uluitoare a lui Goetsch cu o girafă care urcă pe vârful unei dune de nisip, privind în jos prin țeava obiectivului din centrul unei luni roz cețoase, se numără printre cele mai bune dintr-o serie uluitoare de fotografii care l-au ajutat pe sud-african să-și construiască o comunitate impresionantă de urmăritori pe rețelele sociale.

Pentru unii spectatori, însă, este prea strălucită ca să fie adevărată.

„Aceasta este una dintre fotografiile care sunt cel mai des criticate pentru că sunt realizate cu inteligență artificială. Cred că este un compliment, deoarece arată cât de unică este imaginea… Este pur și simplu atât de rar și unic să se alinieze toate aceste elemente”, a declarat Goetsch pentru CNN.

Fotografia fabuloasă despre care mulți cred că e făcută cu AI (FOTO - Facebook.com/Kyle Goetsch Photography)

Deși inteligența artificială a fost complet absentă, norocul a fost prezent cu siguranță.

„Ai la dispoziție o fereastră foarte scurtă pentru a încerca să surprinzi ceea ce, în mintea mea, urma să fie o imagine incredibilă și, în cele din urmă, așa a fost. Odată ce am aliniat totul și am făcut primele fotografii, am știut că le am în cont… Trebuie să profiți de ocazie”, a mai precizat el.

Goetsch, stabilit în Cape Town, care organizează ateliere în sudul Africii pentru fotografi în devenire, a condus clienți în cel mai vechi deșert din lume pentru a fotografia luna plină răsărind peste un copac bătrân în vârful unei dune.

Deși era conștient că girafele erau în apropiere, toate planurile au dispărut în timpul pregătirilor, când Goetsch s-a întors și a văzut un gigant cu gât lung – probabil intrigat de zgomotul din apropiere – apropiindu-se agale spre grup.

Realizând că va trece direct prin fața lunii joase, Goetsch și-a luat camera și trepiedul pentru a se grăbi să se poziționeze înainte de a fi prea târziu.

Faptul că imaginea este una dintre preferatele lui Goetsch, urmată îndeaproape de cele surprinse când o altă girafă a sosit să o cuibărească pe prima, este o mare laudă, având în vedere amploarea muncii sale de opt ani.

FOTO – Facebook.com/Kyle Goetsch Photography

Fotografia a fost o schimbare drastică în carieră pentru cineva cu un doctorat în biochimie, dar după atât de mult timp petrecut privind prin microscoape, absolventul Universității din Cape Town nu a mai privit înapoi după ce a văzut frumusețea orașului său natal prin obiectiv într-o călătorie, cu un prieten, în 2018.

În mod ironic, Goetsch s-a transformat rapid dintr-un expert în cele mai mici molecule într-un guru al cerului și stelelor de deasupra, astrofotografia devenind rapid o pasiune.

Fotograful sud-african Kyle Goetsch / FOTO – Facebook

Această tranziție a fost ajutată de impactul de lansare a carierei al fotografiei sale virale care a surprins Calea Lactee aplecându-se deasupra vârfului muntos Lion’s Head din Cape Town, o scenă care a necesitat cinci ani de drumeții anevoioase, așteptând ca diverse stele metaforice să se alinieze, de la înălțimea ceții până la vizibilitatea galaxiei care o suprapune.

 Calea Lactee deasupra muntelui Lion's Head (FOTO - Facebook.com/Kyle Goetsch Photography)

Fotografia lui Goetsch cu muntele Lion’s Head și Calea Lactee a devenit virală în toată Africa de Sud.

Pentru Goetsch, puține experiențe se compară cu sentimentul de a observa un fotograf în devenire surprinzând prima sa fotografie a stelelor.

„Este întotdeauna emoționant când vezi că este prima dată pentru cineva – Calea Lactee apare pe spatele ecranului lor și îi vezi fețele. Am oameni care vin cu mine de șapte sau opt ani și i-am văzut cum au crescut. Este extrem de recompensator pentru mine ca fotograf”, spune el.

