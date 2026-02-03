Cum a fost fotografiat acest livrator nepalez noaptea, în timp ce ningea în București. Reacția unei șoferițe

Un livrator nepalez a fost fotografiat de un participant la trafic, în București, în timp ce se deplasa pe carosabil. În seara când ninsoarea a pus stăpânire pe Capitală, livratorul s-a încumetat să plece la drum pe bicicletă, scopul fiind precis: să livreze comanda clientului.

În urmă cu două zile, Capitala a fost acaparată de o ninsoare puternică. În alte zone din țară, precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare, precum și gheața au dat mari bătăi de cap șoferilor. Drumarii au ieșit pe traseu cu utilajele pentru a curăța drumurile.

Recent, în București, un livrator nepalez a fost surprins în timp ce se deplasa cu bicicleta pe carosabilul umed și înghețat, în timp ce ningea de zor. În plin viscol, cetățeanul s-a deplasat pe șosea, pe partea dreaptă. Însă, așa cum arată legea, în România, îți este interzis să circuli cu bicicleta pe drumurile publice care sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Fragment din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice din 04.10.2006 – Secțiunea a 4-a; Reguli pentru alţi participanţi la trafic: Art. 161. (1) Se interzice conducătorilor de biciclete sau de mopede:

(…) l) să circule pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, fără să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 14 şi 16;

m) să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă sau zăpadă”, arată lege5.ro.

A circulat cu bicicleta în timpul viscolului

Șoferița l-a fotografiat pe livrator în timp ce rula cu bicicleta pe carosabilul înghețat. Cu geanta specifică firmei pentru care lucrează, cetățeanul pedala de zor fie către livrare, fie către preluarea unei noi comenzi. Biciclistul se deplasa pe partea dreaptă a carosabilului, pe lângă autoturismele parcate, pe o arteră din București. Șoferița care a surprins momentul în fotografie, în schimb, a notat un mesaj pe Facebook.

„Așa nu!!!”, a notat o șoferiță în postarea de pe Facebook.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Facebook Pedersen Alina