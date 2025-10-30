Cea mai rară felină din lume este fotografiată în Spania. De ce râsul iberic alb este considerat o minune a naturii

Un tânăr fotograf amator din Spania a surprins primele imagini cu un râs iberic alb, considerat a fi una dintre cele mai rare feline mari de pe întreaga planetă.

Ángel Hidalgo, în vârstă de 29 de ani, lucrează la o fabrică de materiale de construcții, dar fiecare moment liber pe care îl are îl dedică fotografiei în natură. Călătorește adesea prin regiunea Andaluzia în căutarea animalelor sălbatice și, în urmă cu mai bine de o lună, a instalat o capcană foto. Când a revăzut filmările, cu greu i-a venit să creadă ce vede.

„Am crezut că este un efect de cameră”, a povestit Hidalgo pentru National Geographic España. „Și de atunci m-am dedicat căutării râsului. Sunt încă în stare de șoc.”

După ce a văzut filmările, Hidalgo era disperat să vadă „minunea” cu propriii ochi.

„Au urmat ore, zile, săptămâni şi chiar luni fără niciun rezultat. În multe rânduri, eram pe punctul de a mă da bătut”, scrie Hidalgo într-o postare pe Instagram.

Într-o dimineață mohorâtă, după ce plouase toată noaptea, tânărul a pornit din nou în căutarea animalului misterios. „Mergeam, așa cum făcusem de atâtea ori, când, dintr-o dată, în depărtare, am văzut o siluetă albă care părea să-și radieze propria lumină.”

Hidalgo a observat cu propriii săi ochi râsul iberic acoperit de blană albă ca zăpada și l-a privit în ochii pătrunzători.

„Am fost uimit, nu-mi venea să cred ce vedeam. M-am simțit foarte norocos să fiu martor la acest moment, să pot vedea această felină minunată în habitatul ei natural.”

Descoperirea fără precedent a avut loc pe 22 octombrie în munţii Jaén.

Experții care au examinat filmările au confirmat că râsul suferă de leucism, o afecțiune genetică rară care duce la pierderea parțială a pigmentului. Spre deosebire de albinism, care provoacă absența totală a culorii și afectează adesea vederea, leucismul permite o pigmentare normală a ochilor și o dezvoltare generală sănătoasă. Descoăperirea a stârnit un interes semnificativ din partea conservaționiștilor și a pasionaților de natură.

National Geographic España notează că râsul iberic a fost reclasificat anul trecut de la specie pe cale de dispariție la specie vulnerabilă.

În 2002, mai existau mai puțin de 100 de râși iberici, din cauza braconajului și a pierderii habitatului. Datorită eforturilor intensive de conservare depuse de guvernul spaniol, specia şi-a revenit remarcabil. Până în 2015, numărul global de râși adulți crescuse la 404, iar până în 2025, populația a crescut la aproximativ 2.400 de indivizi.

„Întâlnirea cu această felină a fost o amintire de neuitat pentru mine și m-a făcut să mă gândesc la importanța naturii și a conservării”, adaugă Hidalgo, care nu dezvăluie locația aproximativă unde a făcut fotografia, deoarece vânătoarea ilegală continuă să afecteze populația de râs iberic, mai ales că aspectul unic al râsului a devenit deja viral în mediul online.

