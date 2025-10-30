Prima pagină » Știri externe » Cea mai rară felină din lume este fotografiată în Spania. De ce râsul iberic alb este considerat o minune a naturii

Cea mai rară felină din lume este fotografiată în Spania. De ce râsul iberic alb este considerat o minune a naturii

30 oct. 2025, 16:39, Știri externe
Cea mai rară felină din lume este fotografiată în Spania. De ce râsul iberic alb este considerat o minune a naturii

Un tânăr fotograf amator din Spania a surprins primele imagini cu un râs iberic alb, considerat a fi una dintre cele mai rare feline mari de pe întreaga planetă.

Ángel Hidalgo, în vârstă de 29 de ani, lucrează la o fabrică de materiale de construcții, dar fiecare moment liber pe care îl are îl dedică fotografiei în natură. Călătorește adesea prin regiunea Andaluzia în căutarea animalelor sălbatice și, în urmă cu mai bine de o lună, a instalat o capcană foto. Când a revăzut filmările, cu greu i-a venit să creadă ce vede.

„Am crezut că este un efect de cameră”, a povestit Hidalgo pentru National Geographic España. „Și de atunci m-am dedicat căutării râsului. Sunt încă în stare de șoc.”

După ce a văzut filmările, Hidalgo era disperat să vadă „minunea” cu propriii ochi.

„Au urmat ore, zile, săptămâni şi chiar luni fără niciun rezultat. În multe rânduri, eram pe punctul de a mă da bătut”, scrie Hidalgo într-o postare pe Instagram.

Într-o dimineață mohorâtă, după ce plouase toată noaptea, tânărul a pornit din nou în căutarea animalului misterios. „Mergeam, așa cum făcusem de atâtea ori, când, dintr-o dată, în depărtare, am văzut o siluetă albă care părea să-și radieze propria lumină.”

Hidalgo a observat cu propriii săi ochi râsul iberic acoperit de blană albă ca zăpada și l-a privit în ochii pătrunzători.

„Am fost uimit, nu-mi venea să cred ce vedeam. M-am simțit foarte norocos să fiu martor la acest moment, să pot vedea această felină minunată în habitatul ei natural.”

Descoperirea fără precedent a avut loc pe 22 octombrie în munţii Jaén.

Experții care au examinat filmările au confirmat că râsul suferă de leucism, o afecțiune genetică rară care duce la pierderea parțială a pigmentului. Spre deosebire de albinism, care provoacă absența totală a culorii și afectează adesea vederea, leucismul permite o pigmentare normală a ochilor și o dezvoltare generală sănătoasă. Descoăperirea a stârnit un interes semnificativ din partea conservaționiștilor și a pasionaților de natură.

National Geographic España notează că râsul iberic a fost reclasificat anul trecut de la specie pe cale de dispariție la specie vulnerabilă.

În 2002, mai existau mai puțin de 100 de râși iberici, din cauza braconajului și a pierderii habitatului. Datorită eforturilor intensive de conservare depuse de guvernul spaniol, specia şi-a revenit remarcabil. Până în 2015, numărul global de râși adulți crescuse la 404, iar până în 2025, populația a crescut la aproximativ 2.400 de indivizi.

„Întâlnirea cu această felină a fost o amintire de neuitat pentru mine și m-a făcut să mă gândesc la importanța naturii și a conservării”, adaugă Hidalgo, care nu dezvăluie locația aproximativă unde a făcut fotografia, deoarece vânătoarea ilegală continuă să afecteze populația de râs iberic, mai ales că aspectul unic al râsului a devenit deja viral în mediul online.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Primarul Korodi Attila le-a interzis crescătorilor de animale să mai folosească CÂINI ciobănești și din rasa Kangal la paza turmelor și cirezilor

China se pregătește să intre în ERA ROBOȚILOR înaintea occidentalilor. Până în 2035, robo-câinii și robo-bonele vor face parte din multe familii

Citește și

EXTERNE Olanda ar putea avea primul PREMIER homosexual. Partidul centrist-liberal, condus de Rob Jetten, obține MAJORITATE, după numărarea a 99% din voturi
16:26
Olanda ar putea avea primul PREMIER homosexual. Partidul centrist-liberal, condus de Rob Jetten, obține MAJORITATE, după numărarea a 99% din voturi
EXTERNE Ucrainenii mănâncă ciocolată cu viermi adevăraţi. Cât costă şi cum arată desertul care a creat isterie pe internet
15:45
Ucrainenii mănâncă ciocolată cu viermi adevăraţi. Cât costă şi cum arată desertul care a creat isterie pe internet
EXTERNE HAOSUL a pus stăpânire pe Tanzania. Proteste violente au izbucnit chiar în ziua alegerilor. Aeroporturi luate cu asalt şi secţii de votare incendiate
15:04
HAOSUL a pus stăpânire pe Tanzania. Proteste violente au izbucnit chiar în ziua alegerilor. Aeroporturi luate cu asalt şi secţii de votare incendiate
FLASH NEWS Americanii anunță că NU pleacă din Polonia. Decizia lui Trump de retragere a soldaților a fost doar pentru România
14:52
Americanii anunță că NU pleacă din Polonia. Decizia lui Trump de retragere a soldaților a fost doar pentru România
EXTERNE Sarkozy devine deţinutul numărul unu al Franţei. Însuşi ministrul de Justiţie a fost să-l viziteze la închisoare. Mișcarea i-a supărat pe magistraţi
13:25
Sarkozy devine deţinutul numărul unu al Franţei. Însuşi ministrul de Justiţie a fost să-l viziteze la închisoare. Mișcarea i-a supărat pe magistraţi
EXTERNE Emmanuel Macron declară război rețelelor de socializare. Acuză X că este dominat de „conținut de extremă dreapta”. „Am făcut o mare prostie“
12:29
Emmanuel Macron declară război rețelelor de socializare. Acuză X că este dominat de „conținut de extremă dreapta”. „Am făcut o mare prostie“
Mediafax
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
Digi24
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Cancan.ro
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
CCR nu publică motivarea deciziei privind pensiile magistraţilor, motiv pentru care România riscă să piardă 230 milioane euro din PNRR
Mediafax
Sondaj: Mamele care muncesc în străinătate nu găsesc JOB în România. Câti părinți vor să se întoarcă
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
O specie de pasăre își „mânăncă” propriile organe pentru a-și putea finaliza migrația
TURISM Cea mai lungă călătorie cu trenul pe care o poți face. 8.700 km și 13 țări. Câte zile durează
16:37
Cea mai lungă călătorie cu trenul pe care o poți face. 8.700 km și 13 țări. Câte zile durează
ECONOMIE Undă de șoc pe piața de pariuri online. Polymarket, platforma vedetă a pariurilor politice, interzisă în România
16:33
Undă de șoc pe piața de pariuri online. Polymarket, platforma vedetă a pariurilor politice, interzisă în România
EVENIMENT România a devenit în premieră CAMPIOANĂ europeană la șah după ce a câștigat Cupa Cluburilor Europene
16:33
România a devenit în premieră CAMPIOANĂ europeană la șah după ce a câștigat Cupa Cluburilor Europene
FLASH NEWS După retragerea trupelor SUA din România, Grindeanu spune: „aș fi inconștient dacă nu aș fi îngrijorat”
16:30
După retragerea trupelor SUA din România, Grindeanu spune: „aș fi inconștient dacă nu aș fi îngrijorat”
POLITICĂ Ionuț Moșteanu visează locuri de muncă și fabrici noi din banii românilor dați pe „înarmare”: „Nu vrem doar să cumpărăm RACHETE din afară”
16:11
Ionuț Moșteanu visează locuri de muncă și fabrici noi din banii românilor dați pe „înarmare”: „Nu vrem doar să cumpărăm RACHETE din afară”
JUSTIȚIE Avocata lui Horațiu Potra NEAGĂ faptul că Rusia ar fi încercat să oprească extrădarea clientului său din Dubai: „Nu există nicio implicare a Rusiei”
16:00
Avocata lui Horațiu Potra NEAGĂ faptul că Rusia ar fi încercat să oprească extrădarea clientului său din Dubai: „Nu există nicio implicare a Rusiei”