Trump și-a atârnat fotografia cu Putin, de la întâlnirea din Alaska, la loc de cinste, în Casa Albă. Deasupra celei cu nepoata de 6 ani

După aleea celebrităților prezidențiale, Donald Trump surprinde cu o nouă galerie controversată la Casa Albă. O fotografie a președintelui american, alături de omologul său rus, Vladimir Putin, a fost expusă într-un loc de cinste din interiorul reședinței prezidențiale. Imaginea îi înfățișează pe Trump și Putin, la summitul din Alaska, din luna august, în cadrul căruia au discutat despre războiul dintre Rusia și Ucraina.

Chiar sub ea se află o fotografie cu Trump la Daytona 500, prima etapă a Cupei NASCAR, împreună cu nepoata sa, Carolina, în vârstă de șase ani. Carolina este fiica lui Eric Trump, fiul mijlociu al președintelui.

Ambele fotografii au fost încadrate în ramele aurite caracteristice lui Trump, pe un fundal alb cu model în zig-zag. Acestea sunt expuse în Palm Room, camera care leagă aripa de vest de reședința executivă, a remarcat, marți, corespondenta PBS la Casa Albă, Elizabeth Landers.

Palm Room, care servește drept hol pentru vizitatori, a fost renovată în septembrie, în stilul MAGA. Podelele au fost schimbate cu marmură, materialul preferat al președintelui, iar corpurile de iluminat simple au fost înlocuite cu trei candelabre elegante. Plantele și florile de interior, o bancă mică și o bufetă au fost înlocuite cu imagini mici agățate pe pereți.

Un oficial al administrației Trump a declarat pentru Daily Beast că în întregul complex sunt expuse imagini cu Trump alături de alți lideri mondiali. Fotografiile din jurul Casei Albe sunt actualizate și schimbate periodic, a adăugat oficialul.

În martie anul trecut, Trump a declarat pentru NBC News că era „furios” și „foarte supărat” pe Putin din cauza negocierilor de pace din Ucraina. În mai, el a afirmat într-o postare pe Truth Social că președintele rus „a înnebunit complet!”. Cu toate acestea, doar câteva luni mai târziu, Trump i-a întins covorul roșu lui Putin, oferindu-i o primire călduroasă în Alaska și o plimbare cu limuzina prezidențială cunoscută sub numele de „The Beast”.

