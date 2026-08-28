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Protest anunțat vineri seară la Palatului Cotroceni. ONG-urile apropiate de USR îi cer lui Nicușor Dan demiterea șefului SPP, Lucian Pahonțu

Protest anunțat vineri seară la Palatului Cotroceni. ONG-urile apropiate de USR îi cer lui Nicușor Dan demiterea șefului SPP, Lucian Pahonțu
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Un protest pentru demiterea șefului SPP, Lucian Pahonțu, este anunțat, vineri seară, în fața Palatului Cotroceni, după dezvăluirile Recorder despre trecutul generalului. Manifestația este programată între orele 19:00 și 23:00 și poartă mesajul „Vrem demiterea lui Pahonțu, domnule președinte!”. Protestul a fost anunțat de „Corupția Ucide”, împreună cu alte trei grupuri civice.

„Corupția Ucide”, împreună cu alte trei grupuri civice au anunțat un protest vineri seară în fața Palatului Cotroceni pentru a cere demiterea șefului SPP, Lucian Pahonțu.

„Corupția Ucide” este o asociație civică și o organizație neguvernamentală din România, prezentă la aproape toate protestele USR. Activistul Florin Bădiță, cunoscut ca „protestatarul în chiloți”, după ce a defilat în lenjerie intimă la metrou, este fonddatorul ONG-ului.

Reprezentanții acestui ONG sunt foarte vocali în mediul online, insistă că este nevoie de organizare pentru ca protestele să se desfășoare în parametri doriți, iar una dintre activistele deja „celebre” este Angi Șerban, cunoscută și drept „fata cu goarna”.

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„Un fost ofițer al Trupelor de Securitate conduce de peste 20 de ani Serviciul de Protecție și Pază. Plutonul pe care îl comanda s-a aflat în dispozitivul forțelor de represiune din zona Universitate-Intercontinental în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989. Recorder documentează și prezența lui Pahonțu și a unității sale în acțiunile din iunie 1990 împotriva manifestanților din Piața Universității. Nicușor Dan spune că nu vede „scandalul”. Noi îl vedem”, se arată pe pagina de Facebook a evenimentului.

„Securistan, ieși din PSDAN!”

„Ajunge! Ieșim la Cotroceni să cerem demiterea lui Lucian Pahonțu. Ieșim să cerem ruperea SPP de oamenii și reflexele vechiului aparat de putere. Ieșim pentru că România nu a scăpat de Securitate în decembrie 1989 ca să accepte Securistanul în instituțiile statului în 2026. Nicușor Dan, demite-l pe Pahonțu! SCOATE SECURISTANUL DIN SPP!”, se mai spune pe pagina protestului.

Președintele Nicușor Dan a reacționat joi și a susținut că Pahonțu nu se află în situația unei persoane care a participat la acțiunile represive din timpul Revoluției din 1989 sau al mineriadelor din anii ’90. (Mai multe detalii AICI)

„Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conţinut. Nu ştiu care e scandalul”, spune Nicuşor Dan.

Protestul vine după o investigație Recorder despre trecutul șefului SPP

Potrivit articolului Recorder, Lucian Pahonțu este nepotul lui Vasile Milea, generalul care ocupa funcția de ministru al Apărării în timpul Revoluției din 1989 și care s-a sinucis în dimineața zilei de 22 decembrie. Conform relatărilor despre acea perioadă, Milea ar fi refuzat să ordone militarilor reprimarea manifestațiilor anti-Ceaușescu din 22 decembrie, după ce, în zilele precedente, ordonase deschiderea focului asupra protestatarilor de la Timișoara și București.

Recorder mai scrie că, în ultimii trei ani ai regimului comunist, Pahonțu a fost comandant de pluton în cadrul Trupelor de Securitate, la UM 0305 Băneasa. Investigația susține că, în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989, Pahonțu s-ar fi aflat împreună cu subunitatea sa în zona în care manifestația anti-Ceaușescu a fost reprimată de forțele regimului comunist. Lucian Pahonțu a negat orice implicare în reprimarea protestelor. Într-o declarație dată în Dosarul Revoluției, instrumentat de procurori, acesta a susținut că „nici eu și nici subunitatea nu am avut contact cu manifestanții” și că militarii aflați în subordinea sa nu au tras niciun glonț.

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