Președintele Nicușor Dan a respins acuzațiile și insinuările prezentate în investigația publicată de Recorder despre Lucian Pahonțu. Șeful statului a afirmat că Pahonțu nu se află printre persoanele care au participat la reprimarea manifestanților în timpul Revoluției din 1989 și a criticat titlul materialului jurnalistic, pe care l-a considerat „nejustificat de conținut”. Întrebat dacă informațiile ar justifica o eventuală demitere a șefului SPP, Nicușor Dan a replicat: „Am văzut un titlu care m-a îngrijorat. Apoi am deschis articolul și am văzut că titlul nu este justificat de conținut”.

Ce spune Nicușor Dan despre situația lui Lucian Pahonțu

Un articol de la publicația Recorder, lansat miercuri, îl vizează pe Lucian Pahonțu, care conduce SPP de aproximativ 20 de ani și s-a aflat în funcție în timpul mandatelor prezidențiale ale lui Traian Băsescu, Klaus Iohannis și Nicușor Dan. Recorder susține că Pahonțu ar fi participat la încercarea de înăbușire a Revoluției, prin reprimarea manifestanților în decembrie 1989.

Întrebat de subiect, președintele Nicușor Dan a declarat că persoanele care au participat la reprimarea manifestanților în timpul Revoluției sau Mineriadei nu ar trebui să mai ocupe funcții în statul român. El a precizat că, din punct de vedere moral, orice persoană care a participat la astfel de acțiuni nu ar trebui să mai facă parte din statul român. Nicușor Dan a subliniat, însă, că Lucian Pahonțu nu se află în această situație.

Președintele a precizat că nu a făcut însă o evaluare managerială dedicată lui Lucian Pahonțu, întrucât consideră că există „multe alte restanțe, mult mai importante”. În ceea ce privește investigația Recorder, Nicușor Dan a criticat explicit modul în care aceasta a fost prezentată.

”Reprimarea manifestanților de la Mineriadă și Revoluție este o pată. Este regretabil că parchetele nu au elucidat. Mă îndoiesc că vor reuși să o facă, trecând atât timp de la acele evenimente. Orice persoană care a participat la una dintre aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral, nu are ce să caute în statul român. Dl. Pahonțu nu este în această situație. Am făcut o evaluare a SPP cu propriile simțuri. Serviciul funcționează. Din interacțiunea pe care am avut-o cu ofițerii, din modul în care se ocupă de pază și din reacțiile serviciilor externe cu care, tangențial, m-am intersectat, concluziile sunt în aceeași direcție. O evaluare managerială nu am făcut, în mod special, pentru domnul Pahonțu, pentru că sunt multe alte restanțe, mult mai importante. Am văzut un articol de presă care are un titlu nejustificat de conținut”, a declarat Nicușor Dan.

Ce acuză Recorder

Potrivit articolului Recorder, Lucian Pahonțu este nepotul lui Vasile Milea, generalul care ocupa funcția de ministru al Apărării în timpul Revoluției din 1989 și care s-a sinucis în dimineața zilei de 22 decembrie. Conform relatărilor despre acea perioadă, Milea ar fi refuzat să ordone militarilor reprimarea manifestațiilor anti-Ceaușescu din 22 decembrie, după ce, în zilele precedente, ordonase deschiderea focului asupra protestatarilor de la Timișoara și București.

Recorder mai scrie că, în ultimii trei ani ai regimului comunist, Pahonțu a fost comandant de pluton în cadrul Trupelor de Securitate, la UM 0305 Băneasa. Investigația susține că, în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989, Pahonțu s-ar fi aflat împreună cu subunitatea sa în zona în care manifestația anti-Ceaușescu a fost reprimată de forțele regimului comunist. Lucian Pahonțu a negat orice implicare în reprimarea protestelor. Într-o declarație dată în Dosarul Revoluției, instrumentat de procurori, acesta a susținut că „nici eu și nici subunitatea nu am avut contact cu manifestanții” și că militarii aflați în subordinea sa nu au tras niciun glonț.

Fostul șef-adjunct al Parchetelor Militare, din anii ’90: Eu nu-mi amintesc de numele ăsta, Pahonțu

În contextul dezvăluirilor făcute de Recorder, potrivit cărora directorul SPP, Lucian Pahonțu, ar fi participat, din postura de comandant de pluton, la represiunea sângeroasă de la Baricada de la Inter, din 21 decembrie ‘89, când au fost uciși 49 de oameni, fostul șef-adjunct al Parchetelor Militare, generalul (rtr) Ioan Dan, face precizări, la cererea jurnaliștilor de la stiripesurse.ro. Generalul Ioan Dan este procurorul care a coordonat, la începutul anilor ’90, Dosarul Revoluției Române din Decembrie 1989.