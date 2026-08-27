Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan desființează articolul Recorder și spune că nu are motive să-l demită pe șeful SPP, Lucian Pahonțu: „Am văzut un articol de presă care are un titlu nejustificat de conținut”

Nicușor Dan desființează articolul Recorder și spune că nu are motive să-l demită pe șeful SPP, Lucian Pahonțu: „Am văzut un articol de presă care are un titlu nejustificat de conținut”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Nicușor Dan a respins acuzațiile și insinuările prezentate în investigația publicată de Recorder despre Lucian Pahonțu. Șeful statului a afirmat că Pahonțu nu se află printre persoanele care au participat la reprimarea manifestanților în timpul Revoluției din 1989 și a criticat titlul materialului jurnalistic, pe care l-a considerat „nejustificat de conținut”. Întrebat dacă informațiile ar justifica o eventuală demitere a șefului SPP, Nicușor Dan a replicat: „Am văzut un titlu care m-a îngrijorat. Apoi am deschis articolul și am văzut că titlul nu este justificat de conținut”.

Ce spune Nicușor Dan despre situația lui Lucian Pahonțu

Un articol de la publicația Recorder, lansat miercuri, îl vizează pe Lucian Pahonțu, care conduce SPP de aproximativ 20 de ani și s-a aflat în funcție în timpul mandatelor prezidențiale ale lui Traian Băsescu, Klaus Iohannis și Nicușor Dan. Recorder susține că Pahonțu ar fi participat la încercarea de înăbușire a Revoluției, prin reprimarea manifestanților în decembrie 1989.

Întrebat de subiect, președintele Nicușor Dan a declarat că persoanele care au participat la reprimarea manifestanților în timpul Revoluției sau Mineriadei nu ar trebui să mai ocupe funcții în statul român. El a precizat că, din punct de vedere moral, orice persoană care a participat la astfel de acțiuni nu ar trebui să mai facă parte din statul român. Nicușor Dan a subliniat, însă, că Lucian Pahonțu nu se află în această situație.

Președintele a precizat că nu a făcut însă o evaluare managerială dedicată lui Lucian Pahonțu, întrucât consideră că există „multe alte restanțe, mult mai importante”. În ceea ce privește investigația Recorder, Nicușor Dan a criticat explicit modul în care aceasta a fost prezentată.

”Reprimarea manifestanților de la Mineriadă și Revoluție este o pată. Este regretabil că parchetele nu au elucidat. Mă îndoiesc că vor reuși să o facă, trecând atât timp de la acele evenimente. Orice persoană care a participat la una dintre aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral, nu are ce să caute în statul român. Dl. Pahonțu nu este în această situație. Am făcut o evaluare a SPP cu propriile simțuri. Serviciul funcționează. Din interacțiunea pe care am avut-o cu ofițerii, din modul în care se ocupă de pază și din reacțiile serviciilor externe cu care, tangențial, m-am intersectat, concluziile sunt în aceeași direcție. O evaluare managerială nu am făcut, în mod special, pentru domnul Pahonțu, pentru că sunt multe alte restanțe, mult mai importante. Am văzut un articol de presă care are un titlu nejustificat de conținut”, a declarat Nicușor Dan.

Ce acuză Recorder

Potrivit articolului Recorder, Lucian Pahonțu este nepotul lui Vasile Milea, generalul care ocupa funcția de ministru al Apărării în timpul Revoluției din 1989 și care s-a sinucis în dimineața zilei de 22 decembrie. Conform relatărilor despre acea perioadă, Milea ar fi refuzat să ordone militarilor reprimarea manifestațiilor anti-Ceaușescu din 22 decembrie, după ce, în zilele precedente, ordonase deschiderea focului asupra protestatarilor de la Timișoara și București.

Recorder mai scrie că, în ultimii trei ani ai regimului comunist, Pahonțu a fost comandant de pluton în cadrul Trupelor de Securitate, la UM 0305 Băneasa. Investigația susține că, în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989, Pahonțu s-ar fi aflat împreună cu subunitatea sa în zona în care manifestația anti-Ceaușescu a fost reprimată de forțele regimului comunist. Lucian Pahonțu a negat orice implicare în reprimarea protestelor. Într-o declarație dată în Dosarul Revoluției, instrumentat de procurori, acesta a susținut că „nici eu și nici subunitatea nu am avut contact cu manifestanții” și că militarii aflați în subordinea sa nu au tras niciun glonț.

Fostul șef-adjunct al Parchetelor Militare, din anii ’90: Eu nu-mi amintesc de numele ăsta, Pahonțu

În contextul dezvăluirilor făcute de Recorder, potrivit cărora directorul SPP, Lucian Pahonțu, ar fi participat, din postura de comandant de pluton, la represiunea sângeroasă de la Baricada de la Inter, din 21 decembrie ‘89, când au fost uciși 49 de oameni, fostul șef-adjunct al Parchetelor Militare, generalul (rtr) Ioan Dan, face precizări, la cererea jurnaliștilor de la stiripesurse.ro. Generalul Ioan Dan este procurorul care a coordonat, la începutul anilor ’90, Dosarul Revoluției Române din Decembrie 1989.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Zelenski le-a vorbit în română moldovenilor, de Ziua Independenței Republicii Moldova. Mesajul transmis de la Chișinău
22:43
Zelenski le-a vorbit în română moldovenilor, de Ziua Independenței Republicii Moldova. Mesajul transmis de la Chișinău
FLASH NEWS Singura fabrică mare de electrocasnice din țară vrea să producă drone și componente pentru apărare. Ce solicită într-o scrisoare către Radu Miruță
22:43
Singura fabrică mare de electrocasnice din țară vrea să producă drone și componente pentru apărare. Ce solicită într-o scrisoare către Radu Miruță
FLASH NEWS Nicușor Dan anunță, de la Chișinău, că va numi șefi la servicii după formarea guvernului. Spune că Parlamentul va vota un guvern în septembrie
22:26
Nicușor Dan anunță, de la Chișinău, că va numi șefi la servicii după formarea guvernului. Spune că Parlamentul va vota un guvern în septembrie
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu explică de ce Ilie Bolojan nu ar ajunge în vizorul DNA: „Trăilă nu l-a dat în gât”
22:21
Ion Cristoiu explică de ce Ilie Bolojan nu ar ajunge în vizorul DNA: „Trăilă nu l-a dat în gât”
NEWS ALERT SURSE Magistratul George Bucurică, arestat preventiv de ICCJ, capturat de polițiștii plecați în căutare sa. Va sta după gratii 30 de zile
21:58
SURSE Magistratul George Bucurică, arestat preventiv de ICCJ, capturat de polițiștii plecați în căutare sa. Va sta după gratii 30 de zile
ULTIMA ORĂ Alertă în Marea Neagră. O navă aflată sub pavilionul Republicii Dominicane a luat foc. Au fost salvați 12 marinari
21:50
Alertă în Marea Neagră. O navă aflată sub pavilionul Republicii Dominicane a luat foc. Au fost salvați 12 marinari
Mediafax
Germania blochează extrădarea unui român condamnat pentru jaf. Judecătorii invocă situația din închisorile din România
Digi24
Un copil de șase ani din Botoșani a intrat în comă după ce sora lui i-a pus un plasture pe o rană
Cancan.ro
Părinții Victoriei, îngenuncheați de durere lângă sicriu. Mihaela și Cazimir Ionescu, devastați după pierderea fiicei lor
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Adevarul
România face eforturi pentru a păstra trupele SUA. Ce ar însemna o retragere americană de pe flancul estic
Mediafax
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Click
„Cineva și-a construit o casă pe terenul meu”. Coșmarul unui român care a cumpărat o proprietate în urmă cu 12 ani
Digi24
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă
Cancan.ro
Ce au pus părinții Victoriei Ionescu pe sicriul cu trupul neînsuflețit al fiicei lor. Ți se rupe sufletul! 🥲
Ce se întâmplă doctore
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
Descopera.ro
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Cine controlează, de fapt, un cântec: o scurtă istorie a drepturilor muzicale
FLASH NEWS UEFA pregătește o plângere penală împotriva șefului FIFA, Gianni Infantino. Planul controversat de finanțare a Cupei Mondiale, în centrul anchetei
22:56
UEFA pregătește o plângere penală împotriva șefului FIFA, Gianni Infantino. Planul controversat de finanțare a Cupei Mondiale, în centrul anchetei
FLASH NEWS Trump înăsprește presiunea asupra Iranului: „Nu vrem să vorbim cu ei”. Rusia și China, în vizorul SUA
21:59
Trump înăsprește presiunea asupra Iranului: „Nu vrem să vorbim cu ei”. Rusia și China, în vizorul SUA
EXCLUSIV Vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu susține că Germania are un plan prin care vrea să împiedice unirea României cu Republica Moldova
21:57
Vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu susține că Germania are un plan prin care vrea să împiedice unirea României cu Republica Moldova
FLASH NEWS Reacție nervoasă de la PSD după ce Bolojan a postat o poză cu Autostrada Moldovei: „În loc să vă lăudați cu munca altora, mai bine v-ați îmbrățișa eșecurile”
21:46
Reacție nervoasă de la PSD după ce Bolojan a postat o poză cu Autostrada Moldovei: „În loc să vă lăudați cu munca altora, mai bine v-ați îmbrățișa eșecurile”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu avertizează asupra riscului unui nou război mondial: „Fiecare acționează ca și cum celălalt nu ar reacționa”
21:41
Ion Cristoiu avertizează asupra riscului unui nou război mondial: „Fiecare acționează ca și cum celălalt nu ar reacționa”
ULTIMA ORĂ Locuitorii din Bragadiru, oraș lipit de București, sunt alarmați de explozii care se aud puternic pe Șoseaua Alexandriei. Ce se întâmplă, de fapt. Anunțul oficial al primăriei
21:28
Locuitorii din Bragadiru, oraș lipit de București, sunt alarmați de explozii care se aud puternic pe Șoseaua Alexandriei. Ce se întâmplă, de fapt. Anunțul oficial al primăriei

Cele mai noi

Trimite acest link pe