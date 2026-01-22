Gândul a stat de vorba cu „protestatarul în chiloți”, prezent la Davos. Povestește, în exclusivitate, cum a ajuns acolo și ce a văzut. Bădiță aduce și critici delegației României

Activistul Florin Bădiță a vorbit, în exclusivitate pentru Gândul, despre experiența sa la Davos. Cum a ajuns însă în prejma oficialilor? Este un mister. Întâlnirea lui Bădiță cu membrii delegației a fost facilitată de o persoană secretă, de nivel înalt. El mai este cunoscut ca „protestatarul în chiloți”, după ce a defilat în lenjerie intimă la metrou. Este, de asemenea, fonddatorul ONG-ului „Corupția ucide”.

Bădiță a adăugat că nu are permisiunea să spună cine a facilitat această întâlnire, însă ar fi vorba de o persoană care a făcut parte din delegația oficială de la Davos, în anii trecuți.

„Nu am făcut parte din delegația oficială a României. Eu am ajuns la Davos, ca persoană fizică, ca membru al hubului „House of Collaboration”. Am avut o întâlnire, care a fost facilitată de cineva căruia nu-i pot da numele, pentru că nu am acordul lui, dar care a făcut parte, anii trecuți, din delegația oficială. El a facilitat o întâlnire cu doamna Roxana Mânzatu, cu domnul Dragoș Pîslaru și cu alți români.

Astfel, el nu a făcut parte din delegația oficială, dar s-a arătat dezamăgit de faptul că țara noastră a fost reprezentată, la nivel oficial, de numai cinci persoane. „Este absurd de puțin”, ne-a declarat acesta, în contextul în care nici președintele României, Nicușor Dan, nu a dorit să participe la evenimentul de nivel înalt.

Florin Bădiță, fondatorul organizației Corupția Ucide, a criticat modul în care România a fost reprezentată la Forumul Mondial de la Davos, în plan oficial. Pe lângă absența președintelui Nicușor Dan, delegația țării noastre a inclus doar cinci persoane.

„Cinci delegați din cei 3000 oficiali e nimic. Mi se pare absurd de puțin . Ar trebui să avem mai mulți, din mai multe sectoare ca să ne putem reprezenta. Pentru că aici se discută anual contracte de milioane de euro. Dacă nu ești la aici, la masă, ca să discuți n-ai cum să ajungi să îți promovezi cauza ta, să spui de ce merită România”, a afirmat Florin Bădiță.

Atmosfera la Davos: „În timpul discursului lui Eric Trump, zona a fost împânzită de armată și poliție”

Florin Bădiță a relatat că, de-a lungul perioadei în care s-a desfășurat Forumul Mondial, zona evenimentului era împânzită de poliție și armată. Securitatea a devenit și mai intensă, atunci când Eric Trump a susținut un discurs.

„Ca să înțelegeți un pic cum e pe aici. Ieri, la Big House Davos, a fost Eric Trump ca speaker și atunci era plin de poliție peste tot, în toate părțile, întreaga zonă era păzită. Nimeni care nu are legitimație nu se poate apropia. Efectiv toată zona este împânzită de poliție, de armată”, a afirmat Florin Bădiță.

