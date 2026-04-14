Prima pagină » Diverse » Senatorul AUR Ștefan Geamănu susține că închiderea centralelor pe cărbune este dictată de Bruxelles: „Reprezintă o condamnare la frig și sărăcie”

Galerie Foto 2
Senatorul AUR Ștefan Geamănu / FOTO - Facebook

Referindu-se la închiderea centralelor pe cărbune, senatorul AUR Ștefan Geamănu acuză Guvernul, potrivit unui comunicat citat de Mediafax, că sacrifică județe întregi și mii de locuri de muncă pentru a îndeplini orbește cerințele Green Deal, fără a oferi alternative viabile pentru populație.

„Am în dezbatere OUG 20/2026. Pentru Guvern e doar o hârtie cu cifre. Pentru mine e lista de condamnare a bunicilor noștri de la Govora, a minerilor din Oltenia, a mamelor care stau cu mâna pe termostat. Ne cereați să tăiem 1.045 MW până în decembrie 2025. Apoi încă 710 MW până la 1 august 2026. Tăiem CET Govora, grupurile 3 și 4. Tăiem pâinea de la gura oamenilor, pentru că așa cere Green Deal și Fit for 55. Și eu vă întreb cu durere: dacă nu ați folosit fondurile de modernizare, de ce nu ați avut omenia să prelungiți închiderea capacităților până în 2031, cum am propus noi? De ce 31 august 2026? Ce e așa sfânt la data asta încât merită să aruncați un județ întreg în frig și în șomaj?”, afirmă Ștefan Geamănu.

Senatorul AUR a mai subliniat „absurditatea” scoaterii din uz a unor grupuri energetice recent reabilitate cu investiții masive, avertizând că responsabilitatea pentru facturile uriașe și lipsa căldurii din iernile viitoare aparține exclusiv celor care semnează cedarea suveranității energetice.

„Politicile voastre energetice nu mai sunt ale noastre. Sunt dictate. Dictate de oameni care nu au văzut niciodată un miner ieșind din subteran cu fața neagră, dar plin de demnitate. Dictate de oameni care nu știu cum e să-ți încălzești copilul cu o plapumă în plus pentru că nu-ți permiți factura. Și mai e ceva ce mă doare. Vreți să închideți grupul 5 de la Rovinari. Un grup reabilitat recent, cu munca și cu banii noștri (100 milioane euro). L-am cârpit cu speranța că ne mai ține câțiva ani. L-am cârpit pentru bătrânii din Gorj, pentru școlile care nu au centrale pe gaz. Acum îl dați la fier vechi. Cum să-i explic eu unui om care a muncit 30 de ani acolo că sacrificiul lui a fost degeaba? Români, când o să vină iarna și o să vă tremure mâinile pe factură, să știți un lucru: nu gerul v-a lăsat în frig. Ci mâna care a semnat aici, azi, pentru Bruxelles. Nu Green Deal vă pune o cană de ceai cald pe masă. V-o pune minerul și energeticianul român. Pe care voi îi trimiteți acasă. Noi nu putem să ridicăm mâna pentru asta. Ne abținem. Ne abținem în numele fiecărui român care iarna următoare o să aleagă între mâncare și căldură din cauza voastră. Dumnezeu să ne ierte dacă tăcem. Și să ne ajute dacă nu facem nimic”, a declarat senatorul AUR Ștefan Geamănu.

