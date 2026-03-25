După restructurări la CE Oltenia, Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă din Motru a fost debranșată de la sistemul energetic. Mai mulți angajați vor fi disponibilizați

O nouă centrală pe cărbune, Uzina de căldură și apă din Motru, a fost debranșată de la sistemul energetic, după ce și la Complexul Energetic Oltenia au fost anunțate restructurări de la 1 aprilie prin planul de restructurare, parte dintr-un obiectiv mai larg asumat de România de închidere a centralelor pe bază de cărbune, scrie economedia.

Primarul municipiului Motru, Cosmin Morega, a anunțat că Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă (UATAA) Motru, care produce pe bază de cărbune, a fost debranșată de la sistemul energetic. Edilul susține că a aflat abia acum câteva săptămâni, din greșeală, de decizie.

Debranșarea Uzinei vine în contextul protestelor minerilor de la CE Oltenia, care se revoltă față de concedierile anunțate ca parte a planului de restructurare.

„Decizia s-a luat în urmă cu câțiva ani (…), când s-a aprobat acel PNRR cu trâmbițe și surle de către fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, și ‘părintele’ acelui PNRR, domnul Ghinea, unde la jalonul 114 se vorbește clar despre UATAA și despre închiderea acestei capacități. Astăzi, când vorbim, practic sunt efectele acelei decizii, decizie despre care, din păcate, într-un stat normal, am aflat abia în urmă cu câteva săptămâni, oarecum din greșeală, când la minister a apărut o înștiințare din partea Comisiei Europene, unde le spune clar, cu subiect și predicat, pentru simplul fapt că n-au închis mai multe centrale pe bază de cărbune care produc energie electrică, printre care Govora 3, 4, 5, Timișoara Sud, Drobeta și Motru, până la sfârșitul lunii martie să facă dovada efectivă, reală, cu documente, cu privire la debranșarea lor de la SEN, ridicarea licențelor unde este cazul și a altor avize, având în vedere că au informații că centralele în cauză ori s-au relicențiat, ori funcționează, ori n-au fost debranșate, ca atare, noi ca primărie nu am fost informați niciodată de această măsură luată în urmă cu câțiva ani de zile”, a transmis Cosmin Morega.

Locuitorii din Motru au rămas fără căldură și apă caldă din luna februarie

Peste 4.000 de apartamente din municipiul Motru, alături de școli, grădinițe și alte instituții publice, au rămas fără căldură și apă caldă încă din luna februarie, când uzina din Motru înregistra datorii de peste 8,5 milioane de lei. Cei aproximativ 3.000 de elevi din Motru au făcut școală în regim online din cauza acestei situații, iar apartamentele nu au beneficiat de apă caldă și căldură.

„Am fost puși în situația în care, odată cu solicitarea subvențiilor către Guvern, nimeni să nu ne răspundă exact, corect, direct și să ne spună adevărul și nu am primit acea subvenție pe care o solicitam și o primeam în fiecare an și atunci cele 4.000 de apartamente, școlile, grădinițele, au fost condamnate să rămână fără căldură și apă caldă. (…) Am stat în sistem online mai multe săptămâni, grădinițele și creșa nu au putut funcționa, și, mai mult, cele 4.000 de apartamente să găsească variante de încălzire electrice”, a mai spus primarul municipiului Motru.

De asemenea, primarul a mai anunțat că, dintre cei 130 de angajați ai UATAA Motru, peste 90 sunt în șomaj tehnic până la sfârșitul lunii martie. În acest moment, mai există aproximativ 40 de oameni care asigură continuitatea și siguranța instalațiilor.

„Dureros este faptul că, în perioada următoare, vor trebuie să plece din şomaj tehnic în şomaj aceste 130 de persoane de la această unitate. Acum au rămas circa 40 pentru a asigura oarecum continuitatea şi siguranţa instalaţiilor şi să răspundă la diferitele adrese, solicitări din partea furnizărilor, având în vedere că au probleme cu privire la plata facturilor restante la păcură, la cărbune, energie electrică şi este clar că au diferite somaţii, procese pe rol”.

