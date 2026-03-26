Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză că Guvernul condus de Ilie Bolojan se luptă cu cirza energetică prin închiderea centralelor funcționale, în timp ce întregul glob este „înfircoșat de o criză energetică fără precedent”. Oficialul susține că Guvernul a încasat 2 miliarde de euro de la UE pentru închiderea centralelor pe cărbune.

Economistul AUR subliniază că o criză energetică ar putea aduce în acest an o recesiune la nivel mondial. Petrișor Peiu mai spune că Europa este continentul care trăiește cel mai intens spaima unei noi crize energetice, motiv pentru care statele europene caută sau aplică diferite soluții pentru a depăși această criză.

„Tot globul este înfricoșat de o criză energetică fără precedent care poate aduce anul acesta o recesiune la nivel mondial. Europa , în special, trăiește spaima unei noi crize energetice. Majoritatea statelor europene caută sau aplică diferite soluții pentru a depăși criza din ultimii șase ani generată de creșterea uriașă a costurilor energiei”, spune Petrișor Peiu.

„Guvernul luptă cu criza energetică închizând centrale funcționale și nefăcând altele în locul acestora”

Petrișor Peiu susține că, în timp ce alte state europene caută soluții, Guvernul luptă cu criza energetică prin închiderea centralelor energetice. Oficialul acuză ANRE că, după 54 de ani de funcționare, a decis să retragă licența de funcționare a grupului IV al Centralei de la Turceni deși, pentru o lungă perioadă de timp, această centrală a alimentat România, uneori cu peste 10% din consumul țării.

„Ei bine, în tot acest timp, ce credeți că face guvernul coaliției PSD-PNL-USR- UDMR? Mai închide un grup energetic pe cărbune, grupul IV de la Motru! Guvernul așadar luptă cu criza energetică închizând centrale funcționale și nefăcând altele în locul acestora. După 54 de ani de funcționare, ANRE a decis să retragă licența de funcționare a grupului IV al Centralei de la Turceni. De-a lungul timpului, această centrală a alimentat România, furnizând uneori chiar și peste 10% din consumul țării”.

De asemenea, Peiu susține că guvernul condus de Bolojan a închis centralele pentru că „așa s-au angajat guvernanții să facă prin PNRR”. Economistul AUR spune că România a încasat peste 2 miliarde de euro de la Uniunea Europeană pentru a închide centralele pe cărbune, bani care ar fi trebuit să fie utilizați pentru construcția centralelor de la Ișalnița și Turceni.

În vreme ce Germania și Polonia au redeschis cariere și mine de cărbune și au repornit centralele pe cărbune, guvernul Bolojan închide centrale. De ce? pentru că așa s-au angajat guvernanții să facă prin PNRR. Pentru a închide centralele pe cărbune au și luat peste 2 miliarde de euro de la UE. Cu acești bani ar fi trebuit să construiască două noi centrale pe gaze, la Ișalnița și Turceni, cu o capacitate instalată de 1300 MW. Până astăzi nici măcar nu au reușit nici măcar să selecteze constructorii celor două centrale… Tot acum s-a închis și Uzina de Căldură și Apă din Motru, iar în zilele următoare se vor închide, tot de către Guvern, și centralele Govora ( grupurile 3,4 și 5), Timișoara Sud și Drobeta. Numai de la Complexul Energetic Oltenia vor dispărea 1500 de locuri de muncă săptămâna viitoare și alte peste 300 luna viitoare. Decizii iraționale, negândite și profund antinaționale”, a mai spus Petrișor Peiu.

