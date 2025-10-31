Prima pagină » Diverse » Showbiz » Actorul Jesse Eisenberg va dona un rinichi unui necunoscut. Ce motiv stă la baza deciziei starului din „The Social Network”

Actorul Jesse Eisenberg va dona un rinichi unui necunoscut. Ce motiv stă la baza deciziei starului din „The Social Network”

31 oct. 2025, 12:59, Showbiz
Actorul Jesse Eisenberg va dona un rinichi unui necunoscut. Ce motiv stă la baza deciziei starului din „The Social Network”
Jesse Eisenberg va dona un rinichi unui necunoscut / foto: Profimedia

Actorul Jesse Eisenberg (42 de ani) a uimit în urma deciziei pe care a luat-o, recent. Starul din „The Social Network” a anunțat, în cadrul emisiunii „Today”, faptul că este pregătit să doneze un rinichi unui necunoscut. Intervenția va avea loc în luna decembrie 2025.

Actorul din „Now You See Me: Now You Don’t” a mărturisit, în cadrul emisiunii „Today” prezentate de Craig Melvin, că urmează să ia parte la intervenție chirurgicală pentru a dona un rinichi unui necunoscut. În emisiune, starul din „The Social Network” a fost lăudat pentru implicarea activă de care a dat dovadă în campaniile de donare de sânge.

Jesse Eisenberg va dona un rinichi unui necunoscut

Actorul s-a arătat entuziasmat de decizia luată.

„Da, e adevărat. De fapt, urmează să donez un rinichi peste șase săptămâni. Chiar așa e. Nu știu de ce. M-a prins microbul donării de sânge. Da, îmi place mult. Sunt foarte entuziasmat să o fac”, a spus actorul Jesse Eisenberg, potrivit CNN.

Intervenția va avea loc la mijlocul lunii decembrie 2025. De altfel, actorul mărturisise, în cadrul unui interviu separat, care a fost motivul principal pentru care a luat această decizie. Actorul în vârstă de 42 de ani a susținut că este o decizie practică, „fără riscuri”, iar „oamenii vor realiza că este ceva firesc de făcut”. Această idee se afla, deja, în planul lui de un deceniu.

„Este, practic, fără riscuri și este atât de necesar. Cred că oamenii vor realiza că este ceva firesc de făcut, dacă ai timpul și dispoziția necesară”, a declarat actorul.

Autorul recomandă:

Mel Gibson a început producția continuării filmului „The Passion of the Christ”, dar fără Maia Morgenstern și Jim Caviezel. Cine sunt noii actori

Povești nemaiauzite, imagini nemaivăzute cu Prințul William: pe trotinetă, la bere. ”2024 a fost cel mai greu an al vieții mele”

După trei jocuri cu Spider-Man, Sony dezvăluie jocul video mult așteptat cu Wolverine. Când se va lansa primul joc din franciza X-Men

Sursă foto: Profimedia

Mediafax
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor aprinde
Digi24
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul marșului de comemorare Colectiv
Cancan.ro
Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Ce a declarat la audieri
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru Ștefania Szabo. Declarații contradictorii la audieri
Mediafax
Inspectorul General al Jandarmeriei, REACȚIE după incidentul de la comemorarea victimelor de la COLECTIV
Click
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
Digi24
Putin poartă din nou haine militare: Ar putea exista trei motive pentru asta
Cancan.ro
Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre ipotezele triste vehiculate
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Obiceiul din tinerețe care scade riscul de calcifiere arterială
VIDEO Lia Olguța Vasilescu intervine în scandalul numirii vicepremierului ONG-ist Oana Gheorghiu și contraatacă: Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou. Vicepremierul lui Bolojan, cunoscută după ce a construit un spital din donații
12:54
Lia Olguța Vasilescu intervine în scandalul numirii vicepremierului ONG-ist Oana Gheorghiu și contraatacă: Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou. Vicepremierul lui Bolojan, cunoscută după ce a construit un spital din donații
EXCLUSIV Serialul “Las Fierbinți” pare că a devenit tribuna de propagandă pentru Ilie Bolojan și pentru Guvern. Abundă în reclame și ode. Înainte era „pe vorbe”, acum este „pe fapte”. „Mie-mi place de Bolojan, că e bizon”. „Face ceea ce zice, le-a dat ordin să slujească cetățeanul”. Românii, îndemnați să-și taie salariul pe 1 an, precum Robi-Polițistul, să fie mulțumit Bolojan
12:49
Serialul “Las Fierbinți” pare că a devenit tribuna de propagandă pentru Ilie Bolojan și pentru Guvern. Abundă în reclame și ode. Înainte era „pe vorbe”, acum este „pe fapte”. „Mie-mi place de Bolojan, că e bizon”. „Face ceea ce zice, le-a dat ordin să slujească cetățeanul”. Românii, îndemnați să-și taie salariul pe 1 an, precum Robi-Polițistul, să fie mulțumit Bolojan
ADMINISTRAȚIE Metroul va fi extins către Mogoșoaia. Un kilometru de linie va costa 85 de milioane de euro
12:41
Metroul va fi extins către Mogoșoaia. Un kilometru de linie va costa 85 de milioane de euro
VIDEO EXCLUSIV Health EU Summit 2025: „De la dialog și planuri, la implementarea concretă a măsurilor pentru sustenabilitatea sistemului de sănătate”
12:38
Health EU Summit 2025: „De la dialog și planuri, la implementarea concretă a măsurilor pentru sustenabilitatea sistemului de sănătate”
ECONOMIE Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în noiembrie 2025
12:25
Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în noiembrie 2025
EXTERNE A plecat să caute râme și a găsit o comoară. Ce a descoperit un pescar din Suedia
12:18
A plecat să caute râme și a găsit o comoară. Ce a descoperit un pescar din Suedia