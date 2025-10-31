Actorul Jesse Eisenberg va dona un rinichi unui necunoscut. Ce motiv stă la baza deciziei starului din „The Social Network”

Actorul Jesse Eisenberg (42 de ani) a uimit în urma deciziei pe care a luat-o, recent. Starul din „The Social Network” a anunțat, în cadrul emisiunii „Today”, faptul că este pregătit să doneze un rinichi unui necunoscut. Intervenția va avea loc în luna decembrie 2025.

Actorul din „Now You See Me: Now You Don’t” a mărturisit, în cadrul emisiunii „Today” prezentate de Craig Melvin, că urmează să ia parte la intervenție chirurgicală pentru a dona un rinichi unui necunoscut. În emisiune, starul din „The Social Network” a fost lăudat pentru implicarea activă de care a dat dovadă în campaniile de donare de sânge.

Jesse Eisenberg va dona un rinichi unui necunoscut

Actorul s-a arătat entuziasmat de decizia luată.

„Da, e adevărat. De fapt, urmează să donez un rinichi peste șase săptămâni. Chiar așa e. Nu știu de ce. M-a prins microbul donării de sânge. Da, îmi place mult. Sunt foarte entuziasmat să o fac”, a spus actorul Jesse Eisenberg, potrivit CNN.

Intervenția va avea loc la mijlocul lunii decembrie 2025. De altfel, actorul mărturisise, în cadrul unui interviu separat, care a fost motivul principal pentru care a luat această decizie. Actorul în vârstă de 42 de ani a susținut că este o decizie practică, „fără riscuri”, iar „oamenii vor realiza că este ceva firesc de făcut”. Această idee se afla, deja, în planul lui de un deceniu.

„Este, practic, fără riscuri și este atât de necesar. Cred că oamenii vor realiza că este ceva firesc de făcut, dacă ai timpul și dispoziția necesară”, a declarat actorul.

Autorul recomandă:

Mel Gibson a început producția continuării filmului „The Passion of the Christ”, dar fără Maia Morgenstern și Jim Caviezel. Cine sunt noii actori

Povești nemaiauzite, imagini nemaivăzute cu Prințul William: pe trotinetă, la bere. ”2024 a fost cel mai greu an al vieții mele”

După trei jocuri cu Spider-Man, Sony dezvăluie jocul video mult așteptat cu Wolverine. Când se va lansa primul joc din franciza X-Men

Sursă foto: Profimedia