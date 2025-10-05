Prima pagină » Știri externe » Povești nemaiauzite, imagini nemaivăzute cu Prințul William: pe trotinetă, la bere. ”2024 a fost cel mai greu an al vieții mele”

Oana Zvobodă
05 oct. 2025, 14:34, Știri externe
Prinţul William a declarat că 2024, anul în care soţia sa, Kate, prinţesa de Wales, şi tatăl său, regele Charles al III-lea, au urmat tratamente pentru cancer, a fost cel mai greu an al viețiii sale.  Moștenitorul tronului a făcut mărturisiri fără perdea într-un interviu inedit acordat actorului Eugene Levy la Windsor, pentru emisiunea Apple TV+ „The Reluctant Traveller”.

Prinţul de Wales a sosit la întâlnirea cu actorul pe un scuter electric pe care a spus că îl foloseşte pentru a se deplasa în incinta castelului, acesta oferindu-se să-i arate personal oaspetelui său castelul și domeniul Windsor.

Întrebat dacă se simte vreodată copleșit de istoria locului, prințul a răspuns că alte lucruri îl copleșesc, nu istoria.

„Când o spuneți așa, îmi pare că ar trebui să răspund da. Dar nu, n-aș zice că mă simt copleșit de istorie, alte lucruri mă copleșesc, nu istoria. Dar cred că, dacă nu ai grijă, istoria te poate împovăra și sufoca. Dacă ești prea atașat de istorie, nu poți avea deloc flexibilitate. Și aș vrea să schimb lucrul ăsta”, a declarat prințul William.

„Mă entuziasmează ideea de a putea aduce o schimbare”

Moștenitorul tronului a explicat că vrea să facă schimbări în monarhie.

„Sper să nu ne întoarcem la unele dintre practicile din trecut, cu care am crescut eu și Harry. Și voi face tot ce pot să mă asigur că nu regresăm în această situație. Cred că pot spune cu siguranță că schimbarea este pe agenda mea. Nu mă tem de ea, asta e partea care mă entuziasmează, ideea de a putea aduce o schimbare. Nu una radicală, dar schimbări care cred că sunt necesare”, a explicat el.

„Lucrurile legate de familie mă copleşesc”

Conversaţia i-a condus pe prinţul de Wales şi pe actor la o plimbare cu câinele familiei, Orla, în jurul castelului. În acest cadru, cei doi au început să vorbească despre familie, copii.

„Lucrurile legate de familie mă copleşesc destul de mult. Ştii, îngrijorarea sau stresul legat de familie – asta mă copleşeşte destul de mult.

Suntem o familie foarte deschisă, aşa că vorbim despre lucrurile care ne deranjează şi ne tulbură, dar nu poţi şti niciodată care vor fi efectele secundare ale acestor discuţii. De aceea, este important să fim alături unul de celălalt şi să îi asigurăm pe copii că totul este în regulă”, a spus prințul.

FOTO: captură Apple TV+

„2024 a fost cel mai greu an al vieții mele”

Într-un alt cadru, la pubul Two Brewers, situat aproape de Castelul Windsor, în care actorul Eugene Levy și prințul William își terminau berea, moștenitorul tronului a vorbit despre problemele de sănătate ale soției și ale tatălui său.

„Aș zice că 2024 a fost cel mai greu an al vieții mele. Viața ne testează și pe noi și cu siguranță poate fi o provocare uneori. Sunt atât de mândru de soția mea și de tatăl meu, pentru modul în care s-au descurcat anul trecut. Și copiii mei s-au descurcat excelent”, a mărturisit prințul.

