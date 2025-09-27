Prima pagină » Tehnologie » După trei jocuri cu Spider-Man, Sony dezvăluie jocul video mult așteptat cu Wolverine. Când se va lansa primul joc din franciza X-Men

După trei jocuri cu Spider-Man, Sony dezvăluie jocul video mult așteptat cu Wolverine. Când se va lansa primul joc din franciza X-Men

27 sept. 2025, 23:00, Tehnologie
După trei jocuri video de succes cu Spider-Man. Sony a anunțat că va lansa primul joc video din franciza „X-Men”. Primul protagonist va fi legendarul mutant Wolverine , o „armă vie” la propriu cu schelet din adamantium, cu o pereche de gheare mortale din același aliaj și cu puteri de regenerare și vindecare. 

În acest joc, Wolverine (Logan) va căuta să afle despre trecutul său. Jucătorii vor experimenta lupte brutale, furie violentă și determinare. Dezvoltat de Insomniac Games,  în colaborare cu Marvel Games și Sony Interactive Entertainment, jocul video „Marvel’s Wolverine” va sosi pe consolele PlayStation 5, abia prin toamna anului 2026, la câteva luni după lansarea mult așteptatului joc video Grand Theft Auto VI de către Rockstar.

În decembrie 2023, jocul a devenit ținta unui atac cibernetic, în urma căruia au fost publicate informații confidențiale despre dezvoltarea jocului video, dar și despre angajați. „Marvel’s Wolverine” ar putea fi unul dintre ultimele jocuri ale epocii PS5, căci potrivit unor zvonuri, Sony va lansa consola PlayStation 6 de noua generație în anul 2027.

În 2018, Sony a lansat pe consola PlayStation 4 „Marvel’s Spider-Man”, vândut în peste 50 milioane de copii. În 2020, cu ocazia lansării consolei PlayStation 5, compania a lansat „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales”, iar în 2023 a apărut și continuarea „Marvel’s Spider-Man 2”.

În aceste trei jocuri, protagoniștii Peter Parker și Miles Morales s-au luptat cu răufăcătorii ca Green Goblin, Electro, Vulture, Rhino,Kraven the Hunter, Scorpion, Kingpin, Taskmaster, Shocker și Venom. Toate cele trei jocuri au fost portate și pe PC.

Pe 31 iulie 2026, Sony Pictures va lansa filmul „Spider-Man: Brand New Day” cu actorul Tom Holland reluându-și rolul de „Omul-Păianjen” , alături de actorii Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal,  Mark Ruffalo, precum și cu Michael Mando care va fi „Scorpionul”. Filmul de animație „Spider-Man: Beyond the Spider-Verse”, este programat pentru lansare pe 18 iunie 2027.

