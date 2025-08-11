Prima pagină » Diverse » Showbiz » Actorul Sebastian Stan și regizorul Radu Jude anunță un nou proiect, „Frankenstein în România”. De la ce a pornit ideea filmului

Actorul Sebastian Stan și regizorul Radu Jude anunță un nou proiect, și anume „Frankenstein în România”. Iată de la ce a pornit ideea filmului!

Veștile sunt surprinzătoare în lumea filmului românesc. Un nou proiect va lua naștere, fiind pregătit cu atenție de regizorul Radu Jude, premiat recent cu Ursul de Argint pentru scenariul peliculei „Kontinental ’25”, și actorul Sebastian Stan, arată Antena 3 CNN.

Sebastian Stan și Radu Jude lucrează la un nou film

Cei doi vor lucra, împreună, la o nouă peliculă – „Frankenstein în România”. În cadrul unui interviu, regizorul a precizat de unde a luat naștere această idee și ce urmează să facă, pentru ca proiectul să vadă lumina zilei.

Rolul principal din pelicula „Frankenstein” va fi interpreta de actorul Sebastian Stan. Regizorul Radu Jude a precizat, în schimb, de unde i-a provenit ideea și cum și-ar dori să o reliefeze în pelicula românească. În cadrul unui interviu, regizorul a precizat, în primul rând, cum a luat naștere lungmetrajul românesc „Dracula”. De altfel, filmul a fost selecționat în cea de-a 78-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Locarno (6–16 august 2025).

Ideea inițială a luat naștere în pandemie, când a fost scrisă prima variantă de scenariu. Apoi, scenariul a prins viață prin personajele interpretate de actori, acțiuni și cadre. Acum, în atenție se află „Frankenstein”, o peliculă care va avea o perspectivă locală.

„Dracula e un mit cinematografic deja, cu milioane de variante, încât mi-am zis cu ce vin eu, din România? Hai că încerc să vin cu perspectiva locală. Chestie care mi-a plăcut foarte tare până la urmă. Așa că urmează să fac și un Frankenstein în România, cu Sebastian Stan, care m-a invitat să lucrăm împreună”, a mărturisit regizorul pentru Cultura La Dubă.

„Sebastian m-a contactat acum ceva vreme, mi-a spus că i-ar plăcea să colaborăm, dar nu aveam nicio idee. În cele din urmă, m-am gândit, în timp ce lucram la sunetul de la Dracula, că aș putea să-i propun un film care să plece de la realitatea închisorilor CIA de pe teritoriul României, de acum 20 de ani, și să combinăm ideile astea cu un alt mit cinematografic, cel al monstrului din Frankenstein. Sebastian a zis da, așa că m-am apucat de scenariu, dar va mai dura ceva”, a continuat regizorul Radu Jude.

