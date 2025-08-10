Mel Gibson anunță continuarea filmului „Patimile lui Hristos”. Pelicula va fi lansată în două părți

Continuarea filmului „The Passion of the Christ” (2004) va fi lansată în două părți, conform site-ului american, Deadline.

Denumită „The Resurrection of Christ”, prima parte a filmului va fi difuzată pe 26 martie 2027, Vinerea Mare, iar cea de-a doua pe 6 mai, Ziua Înălțării, la 40 de zile distanță, adică două date cu mare semnificație religioasă.

Detaliile scenariului, care a fost scris în colaborare cu Randall Wallace („We Were Soldiers”), nu au fost încă dezvăluite.

Luând în considerare povestea primului film, care a abordat crucificarea lui Iisus Hristos într-un mod impresionant din punct de vedere vizual, dar și brutal, noua intrigă se va concentra pe Învierea lui Hristos.

Regizorul a descris acest proiect ca „o călătorie acidă”.

Amintim că „The Passion of the Crist” a avut mare succes, fiind, la ora actuală, unul dintre cele mai profitabile filme din toate timpurile la box office-ul american, cu încasări de peste 600 de milioane de dolari în întreaga lume.

De asemenea, acest film a fost puternic criticat pentru scenele sale de violență extremă și pentru potretizarea unor personaje evreiești ca fiind principalii instigator ai crucificării lui Iisus Hristos.

Într-un interviu pentru „The Joe Rogan Experience”, Mel Gibson a dezvăluit că Jim Caviezel, actorul care l-a interpretat pe Iisus Hristos în primul film, va fi întinerit digital ca să–și reia rolul.

Regizorul a anunțat că își va continua activitatea cu compania de producție Lionsgate, cea care i-a produs și ultimele două filme, respectiv drama nominalizată la Oscar „Hacksaw Ridge”, cu Andrew Garfield, și thrillerul „Flight Risk”, cu Mark Wahlberg.

Mel Gibson a regizat filmul „Patimile lui Hristos” după scenariul propriu, scris împreună cu Benedict Fitzgerald, și a fost, de asemenea, și producător.

Actrița Maia Morgenstern a interpretat-o pe Fecioara Maria, iar Monica Bellucci a jucat rolul Mariei Magdalena.

