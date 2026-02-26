Antena 1, acuzată că a aranjat finala Power Couple: „I-ați sfătuit pe Oase și Maria să poarte haine termo”

Miercuri seara, 25 februarie 2026, a avut loc finala emisiunii Power Couple. Deși proba finală le-a dat mari bătăi de cap concurenților, Oase și Maria Pitică au reușit să se claseze pe primul loc, câștigând atât trofeul, cât și marele premiu de 50.289 de euro. Unii dintre telespectatori acuză faptul că finala de la Antena 1 ar fi fost „aranjată”. Vezi mai jos detaliile.

Seara trecută au fost „adjudecați” marii câștigători ai emisiunii Power Couple. Oase și Maria Pitică, partenera sa de viață, au reușit să câștige marele premiu și trofeul. Cei doi au demonstrat putere fizică și psihică în timpul probelor, iar înainte de finală au luat parte la proba „Un cuplu cu greutate”. Proba a constat în două etape.

Mai întâi, concurenții trebuiau să se elibereze din lanțuri dacă ofereau răspunsuri corecte la întrebări. Apoi, lăzile trebuiau să fie stivuite pe un cântar până când era atinsă greutatea de 150 de kilograme. Doar trei echipe din șase au reușit să treacă mai departe, la această probă.

Apoi, ultima confruntare a avut loc la înălțime. Concurenții au fost nevoiți să reziste în fața unei simulări a ciclului anotimpurilor. Efortul a fost mare în cazul celor trei cupluri rămase, atunci, în competiție. „Bătălia” s-a dat, în cele din urmă, între cuplurile Oase-Maria Pitică și Simona-Marius Urzică.

Oase și Maria Pitică au câștigat sezonul Power Couple 2026

Unii dintre telespectatori, însă, și-au manifestat dezamăgirea față de finala de la Power Couple 2026. Ei au acuzat producătorii că ar fi aranjat finala pentru ca Oase și Maria Pitică să câștige. Pe pagina oficială de Facebook a showului de la Antena 1, telespectatorii au lăsat o serie de mesaje în secțiunea dedicată comentariilor.

„Întâi i-ați dat super-putere Addei ca să îl salveze pe Oase și pe urmă i-ați sfătuit pe aceștia să poarte haine termo, să vă fie rușine Antena!!!”

„Uraa pt angajatul Antenei 1, au câștigat eliminații, 3 sezoane în care au câștigat 3 “prieteni”, uau, emoție ,suspans”

„Erau singurii îmbrăcați cu mânecă lungă, toți ceilalți în maieu!!!”

„Se fac înțelegeri, după ce sunt eliminați! Care acceptă să împartă premiul, câstigă!”

„Doar Oase este de-al lor, totul a fost regie. La o așa probă sportivă, câștigătorii sunt fam. Urzică. Un „power couple” nu se scuipă la tv, ci se respectă și se ascultă până nu mai pot. Regie slabă”

„Ați fost îmbrăcați termic și legați bine în ham. Altfel, acolo stăteai până dimineața cu familia Urzică”

„Ăștia eliminați au câștigat! Sunteți penibili! Un format de emisiune de toată jena”

„Mi-ar fi rușine să câștig pe blat. Hai să mai facem o probă în care să știți voi cu capul în jos, fără bureți de protecție și în mânecă scurtă. Vă ține?”.

Sursă foto: Captură Antena 1