Prima pagină » Diverse » Showbiz » Antena 1, acuzată că a aranjat finala Power Couple: „I-ați sfătuit pe Oase și Maria să poarte haine termo”

Antena 1, acuzată că a aranjat finala Power Couple: „I-ați sfătuit pe Oase și Maria să poarte haine termo”

26 feb. 2026, 08:35, Showbiz
Antena 1, acuzată că a aranjat finala Power Couple:

Miercuri seara, 25 februarie 2026, a avut loc finala emisiunii Power Couple. Deși proba finală le-a dat mari bătăi de cap concurenților, Oase și Maria Pitică au reușit să se claseze pe primul loc, câștigând atât trofeul, cât și marele premiu de 50.289 de euro. Unii dintre telespectatori acuză faptul că finala de la Antena 1 ar fi fost „aranjată”. Vezi mai jos detaliile.

Seara trecută au fost „adjudecați” marii câștigători ai emisiunii Power Couple. Oase și Maria Pitică, partenera sa de viață, au reușit să câștige marele premiu și trofeul. Cei doi au demonstrat putere fizică și psihică în timpul probelor, iar înainte de finală au luat parte la proba „Un cuplu cu greutate”. Proba a constat în două etape.

Antena 1, acuzată că a aranjat finala Power Couple I-ați sfătuit pe Oase și Maria să poarte haine termo

Oase și Maria Pitică au câștigat Power Couple 2026

Mai întâi, concurenții trebuiau să se elibereze din lanțuri dacă ofereau răspunsuri corecte la întrebări. Apoi, lăzile trebuiau să fie stivuite pe un cântar până când era atinsă greutatea de 150 de kilograme. Doar trei echipe din șase au reușit să treacă mai departe, la această probă.

Apoi, ultima confruntare a avut loc la înălțime. Concurenții au fost nevoiți să reziste în fața unei simulări a ciclului anotimpurilor. Efortul a fost mare în cazul celor trei cupluri rămase, atunci, în competiție. „Bătălia” s-a dat, în cele din urmă, între cuplurile Oase-Maria Pitică și Simona-Marius Urzică.

Oase și Maria Pitică au câștigat sezonul Power Couple 2026

Unii dintre telespectatori, însă, și-au manifestat dezamăgirea față de finala de la Power Couple 2026. Ei au acuzat producătorii că ar fi aranjat finala pentru ca Oase și Maria Pitică să câștige. Pe pagina oficială de Facebook a showului de la Antena 1, telespectatorii au lăsat o serie de mesaje în secțiunea dedicată comentariilor.

Antena 1, acuzată că a aranjat finala Power Couple

  • „Întâi i-ați dat super-putere Addei ca să îl salveze pe Oase și pe urmă i-ați sfătuit pe aceștia să poarte haine termo, să vă fie rușine Antena!!!”
  • „Uraa pt angajatul Antenei 1, au câștigat eliminații, 3 sezoane în care au câștigat 3 “prieteni”, uau, emoție ,suspans”
  • „Erau singurii îmbrăcați cu mânecă lungă, toți ceilalți în maieu!!!”
  • „Se fac înțelegeri, după ce sunt eliminați! Care acceptă să împartă premiul, câstigă!”
  • „Doar Oase este de-al lor, totul a fost regie. La o așa probă sportivă, câștigătorii sunt fam. Urzică. Un „power couple” nu se scuipă la tv, ci se respectă și se ascultă până nu mai pot. Regie slabă”
  • „Ați fost îmbrăcați termic și legați bine în ham. Altfel, acolo stăteai până dimineața cu familia Urzică”
  • „Ăștia eliminați au câștigat! Sunteți penibili! Un format de emisiune de toată jena”
  • „Mi-ar fi rușine să câștig pe blat. Hai să mai facem o probă în care să știți voi cu capul în jos, fără bureți de protecție și în mânecă scurtă. Vă ține?”.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Captură Antena 1

Recomandarea video

Mediafax
Tudorel Andrei, președintele INS, despre marile provocări ale societății actuale, cum se calculează PIB-ul și inflația. „De multe ori nu vedem, dar România a crescut enorm”
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Cancan.ro
BREAKING | Un concurent de la Survivor 2026 riscă ani grei de închisoare. Pentru ce este anchetat
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Cancan.ro
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
Ce se întâmplă doctore
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Descopera.ro
O nouă tehnică de terapie neinvazivă poate trata depresia într-un timp record
PROTEST Protest „Marș la Moscova” în fața Ambasadei Rusiei din București. Grupul civic „Lupii Tricolori” cheamă românii la o manifestație anti-Rusia
08:42
Protest „Marș la Moscova” în fața Ambasadei Rusiei din București. Grupul civic „Lupii Tricolori” cheamă românii la o manifestație anti-Rusia
POLITICĂ Florin Manole, ministrul Muncii, despre noua grilă de salarizare: „O grilă de salarizare unitară înseamnă una, nu două”
08:39
Florin Manole, ministrul Muncii, despre noua grilă de salarizare: „O grilă de salarizare unitară înseamnă una, nu două”
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Relația cu SUA este una diplomatică de 140 de ani. Nicușor Dan a aflat abia acum”
08:30
Silviu Predoiu: „Relația cu SUA este una diplomatică de 140 de ani. Nicușor Dan a aflat abia acum”
CONTROVERSĂ Războiul din Ucraina și marea dilemă pe care niciuna dintre tabere nu o poate rezolva. „Ambele părți continuă să lupte din același motiv, convingerea că cealaltă se va epuiza prima”
08:30
Războiul din Ucraina și marea dilemă pe care niciuna dintre tabere nu o poate rezolva. „Ambele părți continuă să lupte din același motiv, convingerea că cealaltă se va epuiza prima”
FINANCIAR O companie din China a devenit virală rețelele de socializare, după ce a împărțit angajaților bonusuri de 26.000.000 de dolari, aproape 70% din profit
08:08
O companie din China a devenit virală rețelele de socializare, după ce a împărțit angajaților bonusuri de 26.000.000 de dolari, aproape 70% din profit
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1463. Rușii bombardează de la Kiev la Odesa. Explozii puternice auzite în capitala țării
08:04
Război în Ucraina, ziua 1463. Rușii bombardează de la Kiev la Odesa. Explozii puternice auzite în capitala țării

Cele mai noi

Trimite acest link pe