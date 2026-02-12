Andrei Niculae și Claudia Cîrjan, emoții uriașe la proba de cuplu de la Power Couple

Andrei Niculae și partenera sa, Claudia Cîrjan, și-au testat limitele la proba de cuplu de la ”Power Couple”.

Aseară La ”Power Couple, cuplurile au ajuns în locul care-i sperie cel mai tare, la înălțime.

”Drumul e plin de obstacole, ca-n viață. Avem șapte, dar sunt cam sus: o anvelopă, un perete, un leagăn, o ramă, o plasă, un cilindru și-o scară. Pe traseu, vor avea tot felul de provocări: întrebări, ghicitori, vor recita, vor cânta. Le pot face când ajung amândoi pe același obstacol. Pentru fiecare misiune reușită, primesc un punct. Țintesc la șapte puncte”, a anunțat prezentatorul show-ului, Dani Oțil.

Andrei Niculae și iubita sa, Claudia Cîrjan, au trecut prin emoții uriașe la proba de cuplu, scrie observatornews.ro.

Claudia Cîrjan a mărturisit, vizibil afectată: „Cu prețul vieții mă țineam de stâlpul ăla! Nu pot să mă uit în jos”.



La rândul său, Andrei Niculae a recunoscut că emoțiile l-au copleșit: „Mi s-au dus picioarele. M-a panicat de câteva ori, m-am uitat de nu ştiu câte ori în jos. Mi-e teamă rău de tot”.

„Nu mai e nicio şansă să schimbăm proba asta, nu?”, a întrebat el.

„Mi-a fost foarte teamă să nu rămână din nou înțepenit”, a mai spus Claudia.

Andrei şi Claudia au oprit proba de cuplu din cauza durerilor de spate resimțite de el.