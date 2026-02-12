Prima pagină » Actualitate » Andrei Niculae și Claudia Cîrjan, emoții uriașe la proba de cuplu de la Power Couple

Andrei Niculae și Claudia Cîrjan, emoții uriașe la proba de cuplu de la Power Couple

12 feb. 2026, 09:24, Actualitate
Andrei Niculae și Claudia Cîrjan, emoții uriașe la proba de cuplu de la Power Couple
Andrei Niculae și Claudia Cîrjan, emoții uriașe la proba de cuplu de la Power Couple

Andrei Niculae și partenera sa, Claudia Cîrjan, și-au testat limitele la proba de cuplu de la ”Power Couple”.

Aseară La ”Power Couple, cuplurile au ajuns în locul care-i sperie cel mai tare, la înălțime.

”Drumul e plin de obstacole, ca-n viață. Avem șapte, dar sunt cam sus: o anvelopă, un perete, un leagăn, o ramă, o plasă, un cilindru și-o scară. Pe traseu, vor avea tot felul de provocări: întrebări, ghicitori, vor recita, vor cânta. Le pot face când ajung amândoi pe același obstacol. Pentru fiecare misiune reușită, primesc un punct. Țintesc la șapte puncte”, a anunțat prezentatorul show-ului, Dani Oțil.

Andrei Niculae și iubita sa, Claudia Cîrjan, au trecut prin emoții uriașe la proba de cuplu, scrie observatornews.ro.

Claudia Cîrjan a mărturisit, vizibil afectată: „Cu prețul vieții mă țineam de stâlpul ăla! Nu pot să mă uit în jos”.


La rândul său, Andrei Niculae a recunoscut că emoțiile l-au copleșit: „Mi s-au dus picioarele. M-a panicat de câteva ori, m-am uitat de nu ştiu câte ori în jos. Mi-e teamă rău de tot”.

„Nu mai e nicio şansă să schimbăm proba asta, nu?”, a întrebat el.

„Mi-a fost foarte teamă să nu rămână din nou înțepenit”, a mai spus Claudia.

Andrei şi Claudia au oprit proba de cuplu din cauza durerilor de spate resimțite de el.

