Răzvan Bănică, în arena gladiatorilor la ”Power Couple”. ”Mă duceam să-l ciomăgesc direct”

Răzvan Bănică a intrat aseară în arena gladiatorilor la ”Power Couple”. ”Mă duceam să-l ciomăgesc direct”, a spus acesta înainte de confruntare.

Actorul Răzvan Bănică și soția sa, fosta gimnastă de performanță Sandra Izbașa, fac parte din echipele care concurează în acest sezon la ”Power Couple”, emisiune difuzată de postul de televiziune Antena 1.

În episodul 17 din data de 10 februarie 2026 al emisiunii ”Power Couple România – La bine și la greu”, sezonul 3. Răzvan Bănică a trecut printr-o luptă intensă la proba „Gladiatorul”, unde adrenalina a fost la cote maxime.

”Astăzi filmăm, real, în locul unde s-a filmat Gladiatorul 2. Vor juca într-o secvență de film reală, unde s-a mai jucat real și avem acces în toate catacombele. Băieții voștri vor fi sclavi, gladiatori și vor urca, încet încet, prin luptă și vă vor salva pe voi”, a spus prezentatorul Dani Oțil înainte de probă.

Înainte de a intra în arenă pentru a se confrunta cu gladiatorul, Răzvan Bănică și ceilați băieți din concurs au luat, fiecare, câteva lecții de luptă în arenă de la un profesionist.

”Mă duceam să-l ciomăgesc direct, dacă nu zicea Dani: stai așa! Până la urmă l-am făcut din ochi!”, a comentat Răzvan Bănică, potrivit observatornews.ro.

”Vin și-l străpung pe deasupra, numai că el se apără, mă întorc și încerc să-l tai, moment în care el contraatacă cu o lovitură pe care eu o parez. Încerc să-l străpung din nou, nu reușesc. Încerc la stomac, el tot la stomac, eu mă feresc, și pe urmă vin… Sper că ați pus bine camerele de filmare… La ultima începem cu un asalt, asalt nebun ca deja nu mai puteam…”, a mai spus Răzvan Bănică despre proba sa de la ”Power Couple.

Fosta gimnastă de performanță Sandra Izbașa șiactorul Răzvan Bănică s-au logodit în luna decembrie a anului 2020. În data de 30 iulie 2021, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, nepotul lui Ștefan Bănică Junior, s-au cununat civil. Pe 30 iulie 2023, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică s-au cununat religios.