Prima pagină » Actualitate » Răzvan Bănică, în arena gladiatorilor la ”Power Couple”. ”Mă duceam să-l ciomăgesc direct”

Răzvan Bănică, în arena gladiatorilor la ”Power Couple”. ”Mă duceam să-l ciomăgesc direct”

11 feb. 2026, 10:30, Actualitate
Răzvan Bănică, în arena gladiatorilor la ”Power Couple”. ”Mă duceam să-l ciomăgesc direct”
Galerie Foto 14

Răzvan Bănică a intrat aseară în arena gladiatorilor la ”Power Couple”. ”Mă duceam să-l ciomăgesc direct”, a spus acesta înainte de confruntare.

Actorul Răzvan Bănică și soția sa, fosta gimnastă de performanță Sandra Izbașa, fac parte din echipele care concurează în acest sezon la ”Power Couple”, emisiune difuzată de postul de televiziune Antena 1.

În episodul 17 din data de 10 februarie 2026 al emisiunii ”Power Couple România – La bine și la greu”, sezonul 3. Răzvan Bănică a trecut printr-o luptă intensă la proba „Gladiatorul”, unde adrenalina a fost la cote maxime.

”Astăzi filmăm, real, în locul unde s-a filmat Gladiatorul 2. Vor juca într-o secvență de film reală, unde s-a mai jucat real și avem acces în toate catacombele. Băieții voștri vor fi sclavi, gladiatori și vor urca, încet încet, prin luptă și vă vor salva pe voi”, a spus prezentatorul Dani Oțil înainte de probă.

Înainte de a intra în arenă pentru a se confrunta cu gladiatorul, Răzvan Bănică și ceilați băieți din concurs au luat, fiecare, câteva lecții de luptă în arenă de la un profesionist.

”Mă duceam să-l ciomăgesc direct, dacă nu zicea Dani: stai așa! Până la urmă l-am făcut din ochi!”, a comentat Răzvan Bănică, potrivit observatornews.ro.

”Vin și-l străpung pe deasupra, numai că el se apără, mă întorc și încerc să-l tai, moment în care el contraatacă cu o lovitură pe care eu o parez. Încerc să-l străpung din nou, nu reușesc. Încerc la stomac, el tot la stomac, eu mă feresc, și pe urmă vin… Sper că ați pus bine camerele de filmare… La ultima începem cu un asalt, asalt nebun ca deja nu mai puteam…”, a mai spus Răzvan Bănică despre proba sa de la ”Power Couple.

Fosta gimnastă de performanță Sandra Izbașa șiactorul Răzvan Bănică s-au logodit în luna decembrie a anului 2020. În data de 30 iulie 2021, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, nepotul lui Ștefan Bănică Junior, s-au cununat civil. Pe 30 iulie 2023, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică s-au cununat religios.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Miercuri are loc al 5-lea termen în procesul judecătorului CCR, Dacian Dragoș, la Curtea de Apel București
12:01
Miercuri are loc al 5-lea termen în procesul judecătorului CCR, Dacian Dragoș, la Curtea de Apel București
JUSTIȚIE Contul surpriză de 1.000.000 de euro de care Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, nu vrea să vorbească. A intrat în cursa pentru Parchetul General
11:45
Contul surpriză de 1.000.000 de euro de care Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, nu vrea să vorbească. A intrat în cursa pentru Parchetul General
STATISTICĂ Județul cu rata de deces cea mai mare din România. De două ori mai multe înmormântări decât botezuri
11:32
Județul cu rata de deces cea mai mare din România. De două ori mai multe înmormântări decât botezuri
DECES Soprana Liliana Dumitrache a încetat din viață. Fosta prim-solistă a Operei Naționale București avea 72 de ani 
11:30
Soprana Liliana Dumitrache a încetat din viață. Fosta prim-solistă a Operei Naționale București avea 72 de ani 
SPORT CFR Cluj are oferta pe masă de la miliardarii ruși. Ce jucător din echipa lui Ioan Varga este cerut în străinătate
11:08
CFR Cluj are oferta pe masă de la miliardarii ruși. Ce jucător din echipa lui Ioan Varga este cerut în străinătate
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu a ajuns la Curtea de Apel Bucureşti. Este acuzat de tentativă de răsturnare a ordinii constituţionale
10:41
Călin Georgescu a ajuns la Curtea de Apel Bucureşti. Este acuzat de tentativă de răsturnare a ordinii constituţionale
Mediafax
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
Digi24
Ungaria este cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană pentru al patrulea an consecutiv
Cancan.ro
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului ei: 'Nu credeam!'
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Turiștii care ajung în România, ținta țepelor șoferilor de ride sharing. Ce a pățit un italian: Bănuiala e că sunt înțeleși între ei
Cancan.ro
A murit și soția însărcinată a lui Sorin Iacob, afaceristul care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Iași 😢
Ce se întâmplă doctore
Joey din „Friends” a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum Matt LeBlanc, la doi ani de la moartea lui Matthew Perry
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Scandal uriaș! Fabrică rusească de tunuri, dotată cu tehnologie din UE
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre săpun și dezinfectant?
CONTROVERSĂ Motivul uluitor pentru care Trump a majorat drastic tarifele împotriva Elveției. Președintele american face noi mărturisiri
11:43
Motivul uluitor pentru care Trump a majorat drastic tarifele împotriva Elveției. Președintele american face noi mărturisiri
ACCIDENT Momente de panică pe o șosea din SUA, după ce un avion a aterizat forțat lovind trei mașini aflate în trafic: „Cred că nu vom reuși”
11:40
Momente de panică pe o șosea din SUA, după ce un avion a aterizat forțat lovind trei mașini aflate în trafic: „Cred că nu vom reuși”
SPORT „EXCLUSIV RAPID” după CFR – Rapid 1-1, cu Alexandru Ioniță!
11:34
„EXCLUSIV RAPID” după CFR – Rapid 1-1, cu Alexandru Ioniță!
CONTROVERSĂ Curierii Glovo au răbufnit în Italia. Aceștia sunt nemulțumiți de condițiile de muncă: „Mă simt ca un număr, nu există contact uman” 
11:15
Curierii Glovo au răbufnit în Italia. Aceștia sunt nemulțumiți de condițiile de muncă: „Mă simt ca un număr, nu există contact uman” 
CONTROL Extrema dreaptă din Europa cere o „poliție” de tip ICE pentru deportări, pe modelul promovat de Trump
11:11
Extrema dreaptă din Europa cere o „poliție” de tip ICE pentru deportări, pe modelul promovat de Trump
Gândul de Vreme Se încălzește vremea sau revine gerul? ANM transmite, pentru Gândul, prognoza de ultimă oră
11:03
Se încălzește vremea sau revine gerul? ANM transmite, pentru Gândul, prognoza de ultimă oră

Cele mai noi

Trimite acest link pe