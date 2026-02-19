Artistul Florin Ristei și influencerița Andreea Bostănică, shimb de replici acide. De la ce a pornit scandalul dintre cei doi

Celebrul cântăreț Florin Ristei a vrut să ia în derâdere conflictul virtual de proporții dintre influencerițele Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi, ambele din Republica Moldova, dar a ajuns chiar el ținta unui scandal.

„Am mai văzut un scandal. Poate știi ceva de el, eu nu știu nimic! Ați auzit de Andreea Bostănică, ai auzit de ea? Am văzut și eu cine e, nu știu ce face, dar am văzut că rupe pe Internet. Influenceriță, sau ce e? Se certa și o înjura pe Iuliana Beregoi’, a spus artistul, pe contul de TikTok al lui Speak.

Andreea Bostanică a văzut mesajul și i-a răspuns imediat: „Cum nu mai ştii ? Ați făcut poză cu mine ultima oară când am fost la ‘Neața și am cântat piesa nouă! Dă-ți un reset din fabrică. Vin la ‘Neața cu Răzvan şi Dani de la 13 ani”.

„E clar, nu tre sa mai fac poze cu toată lumea”, a replicat, la rândul său, răspuns Florin Ristei, potrivit revistei VIVA.

Conflictul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi a reizbucnit de curând

Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi sunt „la cuțite” de mai mulți ani, dar conflictul dintre cele două influencerițe s-a reaprins de curând.

Andreea a participat, de curând, la un podcast în care a rememorat un moment în care Iuliana ar fi răspuns unui fan într-un live pe TIkTok în limba rusă, spunând: „Și eu o urăsc pe Andreea Bostănică”. Și Iuliana Beregoi a participat la podcasturi în care a vorbit despre Andreea Bostănică spunând: „Dacă zice ea că s-a întâmplat ceva, poate e doar în capul ei”. Andreea Bostănică i-a adus apoi în mediul online acuzații și injurii Iulianei Beregoi: „Te-a avut cine n-a vrut. Fetița cu corp de băiețel. Nu mai da like-uri la comentarii, că o să-ți pară rău”, a spus recent Andreea Bostănică, potrivit A1.ro.

Autorul mai recomandă…

Andreea Bostanică a dezvăluit cât CÂȘTIGĂ din TikTok. „Eu am făcut în 15 minute cât faceți voi în trei luni”

Andreea Bălan a dat de pământ cu câteva vedete din showbiz. Ce a putut să spună despre Iulia Albu și Mihai Petre