Prima pagină » Diverse » Showbiz » Artistul Florin Ristei și influencerița Andreea Bostănică, shimb de replici acide. De la ce a pornit scandalul dintre cei doi

Artistul Florin Ristei și influencerița Andreea Bostănică, shimb de replici acide. De la ce a pornit scandalul dintre cei doi

19 feb. 2026, 19:34, Showbiz
Artistul Florin Ristei și influencerița Andreea Bostănică, shimb de replici acide. De la ce a pornit scandalul dintre cei doi
Florin Ristei și Andreea Bostănică

Celebrul cântăreț Florin Ristei a vrut să ia în derâdere conflictul virtual de proporții dintre influencerițele Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi, ambele din Republica Moldova, dar a ajuns chiar el ținta unui scandal.

„Am mai văzut un scandal. Poate știi ceva de el, eu nu știu nimic! Ați auzit de Andreea Bostănică, ai auzit de ea? Am văzut și eu cine e, nu știu ce face, dar am văzut că rupe pe Internet. Influenceriță, sau ce e? Se certa și o înjura pe Iuliana Beregoi’, a spus artistul, pe contul de TikTok al lui Speak.

Andreea Bostanică a văzut mesajul și i-a răspuns imediat: „Cum nu mai ştii ? Ați făcut poză cu mine ultima oară când am fost la ‘Neața și am cântat piesa nouă! Dă-ți un reset din fabrică. Vin la ‘Neața cu Răzvan şi Dani de la 13 ani”.

„E clar, nu tre sa mai fac poze cu toată lumea”, a replicat, la rândul său, răspuns Florin Ristei, potrivit revistei VIVA.

Andreea Bostanica a dezvăluit cât câștigă din TikTok. „Eu am făcut în 15 minute cât faceți voi în trei luni”

Andreea Bostănică

Conflictul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi a reizbucnit de curând

Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi sunt „la cuțite” de mai mulți ani, dar conflictul dintre cele două influencerițe s-a reaprins de curând.

Andreea a participat, de curând, la un podcast în care a rememorat un moment în care Iuliana ar fi răspuns unui fan într-un live pe TIkTok în limba rusă, spunând: „Și eu o urăsc pe Andreea Bostănică”.

Și Iuliana Beregoi a participat la podcasturi în care a vorbit despre Andreea Bostănică spunând: „Dacă zice ea că s-a întâmplat ceva, poate e doar în capul ei”.

Andreea Bostănică i-a adus apoi în mediul online acuzații și injurii Iulianei Beregoi: „Te-a avut cine n-a vrut. Fetița cu corp de băiețel. Nu mai da like-uri la comentarii, că o să-ți pară rău”, a spus recent Andreea Bostănică, potrivit A1.ro.

Autorul mai recomandă…

Andreea Bostanică a dezvăluit cât CÂȘTIGĂ din TikTok. „Eu am făcut în 15 minute cât faceți voi în trei luni”

Andreea Bălan a dat de pământ cu câteva vedete din showbiz. Ce a putut să spună despre Iulia Albu și Mihai Petre

Recomandarea video

Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Digi24
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot
Cancan.ro
Câți bani au primit eliminații Oase și Maria Pitică, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Power Couple
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Click
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Digi24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Cancan.ro
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Ce se întâmplă doctore
Recunoști băiatul din imagine? Celebrul jurnalist a dispărut din lumina reflectoarelor acum mulți ani
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Legătura dintre poluarea aerului și Alzheimer este acum mai clară ca niciodată
FLASH NEWS Cum răspunde Nicușor Dan la confuzia președintelui Trump, în care l-a numit „prim-ministru”: „Nu e timpul pierdut”/ „Se mai întâmplă”
20:41
Cum răspunde Nicușor Dan la confuzia președintelui Trump, în care l-a numit „prim-ministru”: „Nu e timpul pierdut”/ „Se mai întâmplă”
ALERTĂ O femeie de 31 de ani a murit, după ce s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc din sectorul 5. Negociatorii nu au reușit să o convingă să renunțe
20:40
O femeie de 31 de ani a murit, după ce s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc din sectorul 5. Negociatorii nu au reușit să o convingă să renunțe
FLASH NEWS Președintele s-a întâlnit și cu Marco Rubio la Washington. În imagini se vede și șapca primită de la Administrația americană
20:17
Președintele s-a întâlnit și cu Marco Rubio la Washington. În imagini se vede și șapca primită de la Administrația americană
ULTIMA ORĂ Președintele Nicușor Dan a fost înlăturat de lângă președintele Trump. La final de Consiliu, s-a dus să-i strângă mâna și a forțat o discuție, dar un om din echipa lui Trump l-a dat la o parte. Vezi imaginile umilitoare
20:07
Președintele Nicușor Dan a fost înlăturat de lângă președintele Trump. La final de Consiliu, s-a dus să-i strângă mâna și a forțat o discuție, dar un om din echipa lui Trump l-a dat la o parte. Vezi imaginile umilitoare
SPORT Ofri Arad debutează la FCSB. „E două clase peste Șut”
20:00
Ofri Arad debutează la FCSB. „E două clase peste Șut”
FLASH NEWS Viktor Orban și Milei, președintele Argentinei, s-au distrat, s-au amuzat și au cântat împreună în pauzele de la Consiliul Păcii. Imagini de senzație
19:53
Viktor Orban și Milei, președintele Argentinei, s-au distrat, s-au amuzat și au cântat împreună în pauzele de la Consiliul Păcii. Imagini de senzație

Cele mai noi

Trimite acest link pe