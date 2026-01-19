Prima pagină » Actualitate » Andreea Bălan a dat de pământ cu câteva vedete din showbiz. Ce a putut să spună despre Iulia Albu și Mihai Petre

19 ian. 2026, 12:30
Andreea Bălan, în vârstă de 41 de ani, a spus foarte clar care  dintre vedetele din showbiz-ul autohton nu îi sunt tocmai pe plac și a explicat și de ce.

Andreea Bălan a fost prezentă zilele trecute la emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, alături de Iuliana Beregoi, pentru a promova filmul ”un weekend criminal”. Ulterior, cele două au participat la rubrica sosurilor picante.

Andreea Bălan a intervenit mai târziu la proba respectivă, răspunzând la întrebarea: ”Care dintre vedetele din România ți se pare cea mai antipatică și de ce?”, relatează protv.ro.

Artista a spus foarte clar:

”Mihai Trăistariu, Iulia Albu, Raluca Bădulescu, Ilona Brezoianu. Mai e și Mihai Petre. Am polițele mele. Trăistariu vorbește toate prostiile despre femei, habar nu are ce vorbește, nu are experiență. Iulia Albu se dă mai mult decât este și critică fără empatie. Ailaltă, Băduleasca, vrea să facă show, dar jignește, Ilona și-a asumat un rol mai mare ca ea, iar Mihai Petre nu știe să se comporte într-un colectiv, el vrea să câștige cu orice preț”.

Andreea Bălan a fost măritată și are două fetițe

Andreea Bălan a fost căsătorită cu actorul George Burcea, din mariajul celor doi rezultând două fetițe, Ella și Clara. Cei doi au ajuns la divorț în anul 2020.

De ceva vreme, Andreea Bălan formează un cuplu cu tenismenul Victor Cornea.  Cei doi urmează să se căsătorească.

