Prima pagină » Diverse » Showbiz » Cât câștigă Oana Monea, de la INSULA IUBIRII, de fapt. Ce afacere prosperă îi aduce bani

Cât câștigă Oana Monea, de la INSULA IUBIRII, de fapt. Ce afacere prosperă îi aduce bani

29 aug. 2025, 10:37, Showbiz
Cât câștigă Oana Monea, de la INSULA IUBIRII, de fapt. Ce afacere prosperă îi aduce bani

Cât câștigă Oana Monea, de la INSULA IUBIRII, de fapt. Ce afacere prosperă îi aduce bani.

Cât câștigă Oana Monea, de la INSULA IUBIRII, de fapt

Oana Monea, ispita de la Insula Iubirii, sezonul 9, face bani dintr-o afacere personală, scrie a1.ro.

Oana Monea păstrează legătura strânsă cu fanii ei de pe TikTok. Comunitatea din jurul emisiunii Insula Iubirii este omniprezentă și ispitele, concurenții nu lipsesc de la discuțiile cu fanii.

Ispita a stat de vorbă cu fanii pe TikTok, despre statutul de femeie independentă: aceasta se întreține singură din afacerile pe care le are.

Oana are un salon de dermopigmentare sprâncene, care îi aduce venituri substanțiale.

„Mi-ați spus să mă duc la muncă și că am fost în Thailanda pentru o vacanță gratuită. Însă, eu…”, a spus Oana Monea.

Într-o singură zi, Oana poate câștiga, de la șase cliente, 11.000 de lei! Nu duce lipsă de bani și nici nu stă la dispoziția vreunui bărbat.

Fanii sunt curioși cum va evolua apropierea dintre ispita Oana Monea și Marius, după ce și-au oficializat relația pe Insula Iubirii.

Rămâne de văzut dacă, la bonfire-ul final, Oana chiar s-a amorezat după Marius sau doar vrea să-l „descoasă” și să o ajute pe Maria să realizeze ce fel de bărbat este acesta.

Oana Monea, detalii despre logodna ei: „Nu a fost să fie”

Oana Monea a acordat un interviu celor de la Libertatea.ro, în care a vorbit despre relațiile ei sentimentale.

Ispita supremă se declară pregătită pentru noua etapă din viața ei. „Inelul încă nu l-am primit. Până acum nu am simțit niciodată să zic DA. Am spus acum 11 ani. Cred că mai bine de 11 ani. Am fost și logodită acum mulți ani. Nu a fost să fie, dar e foarte bine așa în momentul ăsta. Am văzut cum este, a fost ok. Iar acum nu știu ce o să fie, dar mi-e foarte bine. Mi-a fost întotdeauna bine cu mine. Am lucrat foarte mult la mine și pot să fiu fericită și lângă cineva, dar pot să fiu fericită și singură”, a povestit Oana Monea.

Sursa foto: Facebook / Oana Monea – Micropigmentare 

Autorul recomandă:

Mediafax
Cod galben de caniculă vineri și sâmbătă în mai multe județe din țară, inclusiv în Capitală
Digi24
„Napoli este mort!”. Fenomentul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
Cancan.ro
Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer, ca și cuplu. Cât de fericiți (nu) erau, de fapt?!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
Mediafax
Trend pe rețelele sociale: Apeluri false la 112. O fată din Vrancea, amendată
Click
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
Digi24
Copil de 3 ani, ucis în bătaie de tatăl vitreg. Bărbatul s-a baricadat în casă și amenința că-și va ucide și celălalt fiu
Cancan.ro
Andrei i-a dat fatala Ellei Vișan! Cum s-a răzbunat, după ce logodnica l-a înșelat cu Teo, la Insula Iubirii 2025
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
Primăriile intră astăzi în grevă „pe termen nedeterminat”, din cauza Pachetului 2 de măsuri
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Capital.ro
Marele actor pe care l-a pierdut România. Ziua în care s-a stins o legendă a țării. Făcea haz de necaz
Evz.ro
Sindicaliștii din Învățământ vor să le strice copiilor prima zi de școală
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
RadioImpuls
Ce se ascunde, de fapt, în spatele atacului brutal asupra livratorului străin? Identitatea agresorului a fost confirmată. Promova simboluri fasciste pe internet. DETALII tulburătoare despre întreaga scenă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Somnul regulat, esențial pentru pacienții cu insuficiență cardiacă
POLITICĂ Judecătorii extind protestul și cer CSM să avizeze negativ proiectul de lege care le taie din salarii și le mărește vârsta de pensionare
12:51
Judecătorii extind protestul și cer CSM să avizeze negativ proiectul de lege care le taie din salarii și le mărește vârsta de pensionare
ACTUALITATE Prăjitură tăvălită cu nucă măcinată și nucă de cocos. Îți amintește de aroma copilăriei și se prepară ușor
12:50
Prăjitură tăvălită cu nucă măcinată și nucă de cocos. Îți amintește de aroma copilăriei și se prepară ușor
POLITICĂ Angajații din primării intră în GREVĂ pe termen nelimitat, nemulțumiți de măsurile anunțate de Guvernul Bolojan: „S-a umplut paharul!”
12:50
Angajații din primării intră în GREVĂ pe termen nelimitat, nemulțumiți de măsurile anunțate de Guvernul Bolojan: „S-a umplut paharul!”
SPORT Mirel Rădoi a primit un cadou fabulos după ce Universitatea Craiova s-a CALIFICAT în Conference League
12:21
Mirel Rădoi a primit un cadou fabulos după ce Universitatea Craiova s-a CALIFICAT în Conference League
METEO Unde revine CANICULA în România și când apar și fenomene de instabilitate. După căldura extremă, o masă de aer va traversa zona țării noastre
12:15
Unde revine CANICULA în România și când apar și fenomene de instabilitate. După căldura extremă, o masă de aer va traversa zona țării noastre
ACTUALITATE Răspunsul unui livrator asiatic atunci când este întrebat cum se simte în România: „ Am venit aici și…”
12:06
Răspunsul unui livrator asiatic atunci când este întrebat cum se simte în România: „ Am venit aici și…”