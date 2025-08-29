Cât câștigă Oana Monea, de la INSULA IUBIRII, de fapt. Ce afacere prosperă îi aduce bani.

Cât câștigă Oana Monea, de la INSULA IUBIRII, de fapt

Oana Monea, ispita de la Insula Iubirii, sezonul 9, face bani dintr-o afacere personală, scrie a1.ro.

Oana Monea păstrează legătura strânsă cu fanii ei de pe TikTok. Comunitatea din jurul emisiunii Insula Iubirii este omniprezentă și ispitele, concurenții nu lipsesc de la discuțiile cu fanii.

Ispita a stat de vorbă cu fanii pe TikTok, despre statutul de femeie independentă: aceasta se întreține singură din afacerile pe care le are.

Oana are un salon de dermopigmentare sprâncene, care îi aduce venituri substanțiale.

„Mi-ați spus să mă duc la muncă și că am fost în Thailanda pentru o vacanță gratuită. Însă, eu…”, a spus Oana Monea.

Într-o singură zi, Oana poate câștiga, de la șase cliente, 11.000 de lei! Nu duce lipsă de bani și nici nu stă la dispoziția vreunui bărbat.

Fanii sunt curioși cum va evolua apropierea dintre ispita Oana Monea și Marius, după ce și-au oficializat relația pe Insula Iubirii.

Rămâne de văzut dacă, la bonfire-ul final, Oana chiar s-a amorezat după Marius sau doar vrea să-l „descoasă” și să o ajute pe Maria să realizeze ce fel de bărbat este acesta.

Oana Monea, detalii despre logodna ei: „Nu a fost să fie”

Oana Monea a acordat un interviu celor de la Libertatea.ro, în care a vorbit despre relațiile ei sentimentale.

Ispita supremă se declară pregătită pentru noua etapă din viața ei. „Inelul încă nu l-am primit. Până acum nu am simțit niciodată să zic DA. Am spus acum 11 ani. Cred că mai bine de 11 ani. Am fost și logodită acum mulți ani. Nu a fost să fie, dar e foarte bine așa în momentul ăsta. Am văzut cum este, a fost ok. Iar acum nu știu ce o să fie, dar mi-e foarte bine. Mi-a fost întotdeauna bine cu mine. Am lucrat foarte mult la mine și pot să fiu fericită și lângă cineva, dar pot să fiu fericită și singură”, a povestit Oana Monea.

Sursa foto: Facebook / Oana Monea – Micropigmentare

