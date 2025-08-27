Ce VENITURI a obținut Antena 1 din reclame de pe urma celebrului show Insula Iubirii, în 2025. Cifrele sunt de domeniul fantasticului

„Insula iubirii”, celebrul show de la Antena 1, a devenit repede lider de audiență, odată cu începerea sezonului 9 din acest an. Cancan a făcut calculul și a aflat câți bani câștigă postul TV din difuzarea celui mai dur test al fidelității, iar cifrele sunt de domeniul fantasticului. „Insula iubirii” îi ține cu sufletul la gură pe fani, în fiecare an, dramele, disputele, controversele, intrigile și poveștile de iubire interzise fiind principalele elemente care îi țin pe telespectatori nedezlipiți de micile ecrane.

Dar asta ar trebui să însemne și venituri pe măsură pentru producători și șefii postului de televiziune. Încă de la debutul emisiunii, pe 21 iulie 2025, la nivelul întregii țări, la „Insula iubirii” s-au uitat, în fiecare minut, aproape 760.000 de români, Antena 1 fiind pe locul 2, după ProTV. În mediul urban, testul fidelității a fost cel mai urmărit program la orașe, cu 460.000 de telespectatori. Având în vedere acest debut fulminant, nu este de mirare că cifrele s-au menținut – cu aproximație – în toate celelalte ediții difuzate la TV. Minutul de maximă audiență a avut loc la ora 23:32, atunci când un milion de oameni s-au uitat la Inusulă. Cu aceste cifre, Antena 1 a generat venituri absolut fantastice din reclame…

