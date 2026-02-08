Prima pagină » Magazin » Cătălin Măruță, mesaj emoționant după ultima emisiune de la Pro TV. „La final de zi liniște vine dintr-un singur loc: familia”

Cătălin Măruță, mesaj emoționant după ultima emisiune de la Pro TV. „La final de zi liniște vine dintr-un singur loc: familia”

08 feb. 2026, 17:19, Magazin
Cătălin Măruță, mesaj emoționant după ultima emisiune de la Pro TV. „La final de zi liniște vine dintr-un singur loc: familia”

Cătălin Măruță a distribuit un mesaj emoționant și o imagine alături de cei dragi. Prezentatorul TV a subliniat astfel importanța familiei, mai presus de orice.

„În viață alergăm mult după reușite, după aplauze, după «mai mult». Dar, la final de zi, liniștea vine dintr-un singur loc: familia. Succesul te poate ridica, te poate purta departe, dar familia e cea care te ține întreg. Ea e acolo când e zgomot și când e tăcere, când e lumină și când e greu. Restul sunt etape. Familia rămâne”, a scris Măruță pe Facebook.

După aproape două decenii, emisiunea lui Măruță a fost scoasă din grila Pro TV, iar prezentatorul a transmis un mesaj profund.

Începând de luni, 9 februarie 2025, intervalul orar în care era difuzată emisiunea „La Măruță” va fi ocupat de două seriale: „La marginea lumii”, de la ora 14:00 și „Leyla”, de la ora 15:00.

Sursa foto: Facebook

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Cancan.ro
Gerul polar lovește România. ANM anunță temperaturi de -15 grade
Ce se întâmplă doctore
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Anvelopele de iarnă nu sunt suficiente fără acest reglaj esențial. Impactul temperaturilor negative asupra presiunii din pneuri
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Continentele Pământului ar fi mult mai vechi decât se credea, sugerează cele mai vechi minerale ale Terrei
ACCIDENT Trei persoane au murit pe DN 6, în județul Caraș-Severin, în urma impactului dintre un TIR și un microbuz de marfă. Unul dintre șoferi e grav rănit
17:08
Trei persoane au murit pe DN 6, în județul Caraș-Severin, în urma impactului dintre un TIR și un microbuz de marfă. Unul dintre șoferi e grav rănit
ȘOCANT O înregistrare video recent publicată contrazice rapoartele oficiale despre moartea infractorului sexual Jeffrey Epstein
17:01
O înregistrare video recent publicată contrazice rapoartele oficiale despre moartea infractorului sexual Jeffrey Epstein
ALEGERI Alegeri în Japonia: Sanae Takaichi se pregătește pentru victorie. „Vom construi o economie puternică și rezistentă”. Cum arată primele proiecții
16:51
Alegeri în Japonia: Sanae Takaichi se pregătește pentru victorie. „Vom construi o economie puternică și rezistentă”. Cum arată primele proiecții
VIDEO Spectacol la malul mării. O vidră a fost surprinsă în timp ce se joacă
16:17
Spectacol la malul mării. O vidră a fost surprinsă în timp ce se joacă
Numerele extrase la tragerile loto de duminică, 8 februarie 2026. Report de peste 4,18 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
16:00
Numerele extrase la tragerile loto de duminică, 8 februarie 2026. Report de peste 4,18 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
CONTROVERSĂ Giorgia Meloni îi critică aspru pe italienii de la marșul împotriva Jocurilor Olimpice. „Sunt dușmanii Italiei“. Câți oameni au participat la protest
15:57
Giorgia Meloni îi critică aspru pe italienii de la marșul împotriva Jocurilor Olimpice. „Sunt dușmanii Italiei“. Câți oameni au participat la protest

Cele mai noi

Trimite acest link pe