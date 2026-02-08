Cătălin Măruță, mesaj emoționant după ultima emisiune de la Pro TV. „La final de zi liniște vine dintr-un singur loc: familia”

Cătălin Măruță a distribuit un mesaj emoționant și o imagine alături de cei dragi. Prezentatorul TV a subliniat astfel importanța familiei, mai presus de orice.

„În viață alergăm mult după reușite, după aplauze, după «mai mult». Dar, la final de zi, liniștea vine dintr-un singur loc: familia. Succesul te poate ridica, te poate purta departe, dar familia e cea care te ține întreg. Ea e acolo când e zgomot și când e tăcere, când e lumină și când e greu. Restul sunt etape. Familia rămâne”, a scris Măruță pe Facebook.

După aproape două decenii, emisiunea lui Măruță a fost scoasă din grila Pro TV, iar prezentatorul a transmis un mesaj profund.

Începând de luni, 9 februarie 2025, intervalul orar în care era difuzată emisiunea „La Măruță” va fi ocupat de două seriale: „La marginea lumii”, de la ora 14:00 și „Leyla”, de la ora 15:00.

Sursa foto: Facebook

