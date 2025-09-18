Câți bani au primit Dan Alex și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express 2025. Fotbaliștii și-au negociat dur contractul cu trustul Intact

Dan Alexa și Gabi Tamaș formează una dintre cele mai îndrăgite și apreciate echipe, care participa în acest sezon la Asia Express 2025. Cei doi au fost foarte exigenți la negocierea contractului și au cerut un onorariu considerabil pentru a accepta provocarea pe „Drumul Eroilor”.

Dintre cele nouă echipa care au pornit în acest sezon de la „Asia Express 2025” pe „Drumul Eroilor”, fotbaliștii Dan Alexa și Gabi Tamaș s-au făcut remarcați pentru simțul umorului și al aventurii.

Pe Dan Alexa și Gabi Tamaș îi leagă o prietenie de ani de zile și se completează foarte bine reciproc, așa că și-au făcut bagajele și au pornit spre Asia. Aceștia nu au ezitat însă să-și negocieze „la sânge” onorariul cu trustul Intact.

În timp ce Catinca Roman și fiica sa, Calina Dumitrescu, au primit 2.000 de euro peentru fiecare, fotbaliștii au fost mult mai pretențioși. Potrivit iamsport.ro, Dan Alexa a cerut trustului 20.000 de euro pentru a participa la celebra emisiune.

Nici Gabi Tamaș nu s-a lăsat mai prejos și a cerut un onorariu aproape la fel de mare precum cel al colegului său.

Pe lângă onorariu, cei doi fotbaliști sunt răsplătiți cu câte 2.500 de euro pe săptămână, la care se adaugă și banii proveniți din amuletele câștigate, câte 1.000 de euro per amuletă, acești bani împărțindu-se la ambii concurenți.