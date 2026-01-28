Valentin Sanfira se pricepe la gătit, dar are grijă să fie în formă. ”Să îmi fie ușor pe scenă, să pot să joc, să pot să cânt”

Interpretul de muzică populară Valentin Sanfira a dezvăluit că se pricepe la gătit, însă a mărturisit că are mare grijă să fie într-o formă fizică foarte bună.



În luna octombrie a anului 2020, interpretul de muzică populară Valentin Sanfira și Codruța Filip s-au căsătorit.

Cei doi au participat împreună și la emisiunea ”Te cunosc de undeva”, de la postul de televiziune Antena 1.

Artistul a dezvăluit, pentru click.ro, că se descurcă bine în bucătărie și îi place să gătească mâncăruri tradiționale, însă nu numai.

Acesta a mărturisit că nu ține regim, însă ia măsuri atunci când simte că a luat în greutate.

Valentin Sanfira se pricepe la gătit, dar are grijă și să fie în formă. ”Când văd că pun câteva kilograme în plus, nu mai mănânc și încerc să nu mai mănânc seara, să mă duc la sală”

”Nu țin diete, în schimb, când văd că pun câteva kilograme în plus, nu mai mănânc și încerc să nu mai mănânc seara, să mă duc la sală și să am grijă de mine. Soția mea gătește mai mult, dar și eu mă pricep, și de sărbători chiar am gătit împreună și a ieșit totul foarte bine. De obicei ne ciondănim în bucătărie când lucrăm împreună, dar a ieșit totul cum ne-am dorit. Am făcut și salate împreună, le-am ornat, le-am comparat, salata de boeuf care a ieșit mai ornată, s-a făcut un mic concurs, am votat, bineînțeles că a câștigat Codruța”, a explicat Valentin Sanfira.



”Îmi place să gătesc mâncăruri tradiționale. Fac și supe, ciorbe, ciorba noastră din Oltenia e mai dulce, dar, în schimb, în ultima vreme am încercat să fac și fructe de mare, cu unt, fac o vită bună la grătar, din astea, mai repede de făcut și mai ușoare. Încerc să mă țin și de sport, cât se poate, pentru mine, să mă mențin, dar, și pentru public, să îmi fie ușor pe scenă, să pot să joc, să pot să cânt”, a mai spus artistul.