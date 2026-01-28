Prima pagină » Actualitate » Valentin Sanfira se pricepe la gătit, dar are grijă să fie în formă. ”Să îmi fie ușor pe scenă, să pot să joc, să pot să cânt”

Valentin Sanfira se pricepe la gătit, dar are grijă să fie în formă. ”Să îmi fie ușor pe scenă, să pot să joc, să pot să cânt”

28 ian. 2026, 17:30, Actualitate
Valentin Sanfira se pricepe la gătit, dar are grijă să fie în formă. ”Să îmi fie ușor pe scenă, să pot să joc, să pot să cânt”
Galerie Foto 12
Valentin Sanfira se pricepe la gătit, dar are grijă să fie în formă

Interpretul de muzică populară Valentin Sanfira  a dezvăluit că se pricepe la gătit, însă a mărturisit că are mare grijă să fie într-o formă fizică foarte bună.

 În luna octombrie a anului 2020, interpretul de muzică populară Valentin Sanfira și Codruța Filip s-au căsătorit.

Cei doi au participat împreună și la emisiunea ”Te cunosc de undeva”, de la postul de televiziune Antena 1.

Artistul a dezvăluit, pentru click.ro, că se descurcă bine în bucătărie și îi place să gătească mâncăruri tradiționale, însă nu numai.

Acesta a mărturisit că nu ține regim, însă ia măsuri atunci când simte că a luat în greutate.

Valentin Sanfira se pricepe la gătit, dar are grijă și să fie în formă. ”Când văd că pun câteva kilograme în plus, nu mai mănânc și încerc să nu mai mănânc seara, să mă duc la sală”

”Nu țin diete, în schimb, când văd că pun câteva kilograme în plus, nu mai mănânc și încerc să nu mai mănânc seara, să mă duc la sală și să am grijă de mine. Soția mea gătește mai mult, dar și eu mă pricep, și de sărbători chiar am gătit împreună și a ieșit totul foarte bine. De obicei ne ciondănim în bucătărie când lucrăm împreună, dar a ieșit totul cum ne-am dorit. Am făcut și salate împreună, le-am ornat, le-am comparat, salata de boeuf care a ieșit mai ornată, s-a făcut un mic concurs, am votat, bineînțeles că a câștigat Codruța”, a explicat Valentin Sanfira.


”Îmi place să gătesc mâncăruri tradiționale. Fac și supe, ciorbe, ciorba noastră din Oltenia e mai dulce, dar, în schimb, în ultima vreme am încercat să fac și fructe de mare, cu unt, fac o vită bună la grătar, din astea, mai repede de făcut și mai ușoare. Încerc să mă țin și de sport, cât se poate, pentru mine, să mă mențin, dar, și pentru public, să îmi fie ușor pe scenă, să pot să joc, să pot să cânt”, a mai spus artistul.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Lideră a „femeilor liberale”, prinsă în flagrant de DNA. O avocată apropiată de fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, cerea sute de mii de euro pentru presupuse intervenții în Justiție, la procurorul șef DNA și în Guvern. Avocata ar fi susținut că rezolvă dosare și prin intermediul unor persoane din cadrul Administrației Prezidențiale
18:42
Lideră a „femeilor liberale”, prinsă în flagrant de DNA. O avocată apropiată de fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, cerea sute de mii de euro pentru presupuse intervenții în Justiție, la procurorul șef DNA și în Guvern. Avocata ar fi susținut că rezolvă dosare și prin intermediul unor persoane din cadrul Administrației Prezidențiale
UTILE Aceasta ar putea fi cea mai nesănătoasă cafea din România. Este consumată zilnic de foarte mulți oameni
18:42
Aceasta ar putea fi cea mai nesănătoasă cafea din România. Este consumată zilnic de foarte mulți oameni
ACTUALITATE Care sunt schimbările dramatice pe piața muncii aduse de AI. Ce meserii sunt în prag de dispariție
18:21
Care sunt schimbările dramatice pe piața muncii aduse de AI. Ce meserii sunt în prag de dispariție
ACTUALITATE Știrea care te omoară. Un şofer român de TIR a citit în presă că a murit într-un accident: „Sunt viu, îmi pare rău”
17:48
Știrea care te omoară. Un şofer român de TIR a citit în presă că a murit într-un accident: „Sunt viu, îmi pare rău”
ADMINISTRAȚIE Drumul dintre Câmpina și Cornu s-a surpat. Care sunt traseele alternative
17:43
Drumul dintre Câmpina și Cornu s-a surpat. Care sunt traseele alternative
ACTUALITATE Să fie imagini din România? Trenul care i-a uluit pe români. Pe ce rută circulă
17:37
Să fie imagini din România? Trenul care i-a uluit pe români. Pe ce rută circulă
Mediafax
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
„Trupele americane din România vor crește calitativ”. Vești bune și avertismente de la un important general NATO
Mediafax
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că niciun polițist nu este cercetat
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Asta da surpriză
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
O nouă analiză ADN rescrie povestea unei femei care a trăit acum aproape 2.000 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe