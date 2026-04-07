Drama unei bătrâne de 86 de ani, din Holboca, Iași. Un autobuz de transport călători i-a făcut praf gardul casei, după ce șoferul a pierdut controlul

Drama unei bătrâne de 86 de ani, din Holboca, Iași. Un autobuz de transport călători i-a făcut praf gardul casei, după ce șoferul a pierdut controlul
Drama unei bătrâne de 86 de ani, din Holboca, Iași / Sursa FOTO: bzi.ro

O bătrână în vârstă de 86 de ani, din comuna Holboca, județul Iași, trăiește o adevărată dramă. Ea se luptă cu firma de transport CTP Iași să-i repare gardul casei și acoperișul, distruse după ce un autobuz de pe ruta 401 (Tătărași – Rusenii Noi) a intrat în plin.

Accidentul s-a întâmplat pe data de 4 aprilie 2026, în jurul orei 21:00.

„Am crezut că suntem atacați cu bombe de ruși”

Potrivit bzi.ro, se pare că autobuzul a avut o defecțiune tehnică. Șoferul a pierdut controlul vehiculului și a intrat cu mașina direct în gardul unei proprietăți. Pe lângă gardul distrus, femeia a pierdut și o parte din acoperișul casei.

„Era undeva la ora 21:00. Era noapte, eu eram deja în pat, stăteam liniștită. Deodată am auzit un zgomot puternic și am simțit cum se cutremură pământul. Vă spun sincer, primul meu gând a fost că am fost atacați cu bombe de ruși. Așa tare m-am speriat.

Am ieșit repede afară, în picioarele goale, nici nu am apucat să mă încalț cu ceva. Când am ieșit, am văzut autobuzul. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Șoferul era alb la față, era foarte speriat, părea foarte afectat. Am sunat-o pe fata mea să vină să vadă ce s-a întâmplat. Au fost anunțate și autoritățile. A venit poliția, ambulanța”, a povestit Veronica Cotea.

„Mi-a distrus o parte din gard și din acoperișul casei. Din fericire, nu a atins peretele, altfel ar fi dărâmat casa. Eu eram chiar în colțul respectiv, pentru că acolo am patul. Doar câțiva centimetri au lipsit. Acolo este o problemă cu strada. Este denivelată, iar autobuzele rămân suspendate. S-a mai întâmplat de vreo 2-3 ori. Șoferul a spus că așa a fost și de data aceasta. Povestea oamenii de acolo că a umflat pernele de aer la maxim ca să poată ieși”, a mai spus femeia.

Cine plătește daunele?

După accident, la fața locului au venit două persoane care au efectuat măsurători și au evaluat pagubele. În mod normal, compania de transport CTP Iași ar trebui să suporte daunele.

„Au venit niște oameni acum să măsoare, să îmi repare ce au stricat. Cei de la primărie poate văd și ei acum ce se întâmplă la drumul acesta și îl repară, să nu ne mai trezim cu astfel de probleme”, a mai precizat Veronica Cotea.

Deocamdată, reprezentanții companiei de transport nu au oferit nicio reacție cu privire la accidentul produs. Mai departe, CTP Iași trebuie să evalueze și ce s-a întâmplat cu autobuzul, pentru ca astfel de accidente să nu se mai repete.

