Cazul care a scos la iveală cum Europol atacă polițiștii. IPJ Botoșani în centrul scandalului

Un caz care s-a petrecut la nivelul IPJ Botoșani, în centrul căruia s-ar afla chiar șeful inspectoratului, a scos la iveală modul în care Sindicatul Europol apără polițiștii.

Ultima țintă a sindicatului a fost chiar inspectorul-șef de la Botoșani, care a intervenit pentru oprirea unui șofer care manifesta un comportament periculos în trafic, verificările au confirmat că el reprezenta un risc real pentru siguranța rutieră, relatează Știri pe Surse.

IPJ Botoșani: exemplul de „susținere” care ridică multe semne de întrebare

Sindicatul Europol îl acuza pe șeful Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, comisar șef Tudor Costîn, că este implicat într-un nou scandal după ce „în timpul programului, în civil, ar fi urmărit un autoturism, el fiind, la rândul său, într-o mașină fără girofar și sirenă, iar acesta ar fi sunat abuziv la 112 și ar fi blocat un autovehicul în trafic pe care nu a reușit să îl depășească”.

IPJ Botoșani a venit cu lămuriri pe subiect

Mai apoi, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani au venit cu explicații publice în care explică situația.

„La data de 15 martie 2026, inspectorul șef se deplasa cu autoturismul de serviciu, pe Șoseaua Iașiului din municipiul Botoșani, direcția de deplasare județul Iași către municipiul Botoșani, împrejurare în care a observat un autoturism al cărui conducător ar fi condus agresiv, făcând depășiri care ar fi pus în pericol siguranța sa și a celorlalți participanți la trafic.

În acest context, pentru a preveni producerea unui eveniment rutier, inspectorul șef a pus în funcțiune semnalele acustice și luminoase pentru oprirea conducătorul auto respectiv, acesta din urmă respectând indicațiile.

Ulterior, polițiștii rutieri, chemați la fața locului, prin 112, de către un alt participant la trafic și de către inspectorul șef, i-au prezentat motivele pentru care a fost oprit.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional pentru abaterea comisă, de către polițiștii rutieri”, precizează IPJ Botoșani

În aproape un an de când are permis de conducere, șoferul începător a fost oprit și sancționat de polițiști de nu mai puțin de 9 ori pentru abateri din cele mai grave, depășirea vitezei, conducere agresivă, accident pentru nepăstrarea distanței și altele.

Șeful inspectoratului, pentru oprirea șoferului autoturismului, care reprezenta un real pericol pe șosele, a folosit sistemele luminoase și acustice, montate pe autospecială.

Cu alte cuvinte, Sindicatul Europol ar fi indus în eroare opinia publică, prezentând, punând cap la cap cele prezentate mai sus, informații false, pentru a știrbi încrederea în instituțiie publice.

