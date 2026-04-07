Un tren cu 350 de pasageri s-a ciocnit cu un convoi militar în Franța. 27 de răniți, mecanicul de locomotivă a decedat

Un tren de mare viteză din Franța s-a ciocnit cu un convoi militar al armatei franceze. Accidentul feroviar a avut loc pe 7 aprilie, în apropiere de Noeux-les-Mines, în Pas-des-Calais. 

Mecanicul de locomotivă a murit în urma impactului. Convoiul transporta vehicule militare. La bordul trenului se aflau 350 de pasageri. 27 dintre ei au fost răniți.

Traficul feroviar, întrerupt pe mai multe linii din cauza unui tren care s-a ciocnit cu un convoi militar

Traficul feroviat între Bethune și Lens a fost întrerupt până la sfârșitul zilei, potrivit SNFC. Transportul feroviar a fost perturbat și pe liniile Lille-Bethune, Lille-Lens și Lille-Douai. Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă din cauza accidentului de la Noeux-les-Mines.

Philippe Tabarot, ministrul Transporturilor, a indicat că se va duce la fața locului cu președintele și directorul general al SNFC, Jean Castex, potrivit BFMTV.

Sursa Foto ilustrativ: Hepta

