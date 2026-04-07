Un tren de mare viteză din Franța s-a ciocnit cu un convoi militar al armatei franceze. Accidentul feroviar a avut loc pe 7 aprilie, în apropiere de Noeux-les-Mines, în Pas-des-Calais.
Mecanicul de locomotivă a murit în urma impactului. Convoiul transporta vehicule militare. La bordul trenului se aflau 350 de pasageri. 27 dintre ei au fost răniți.
Traficul feroviat între Bethune și Lens a fost întrerupt până la sfârșitul zilei, potrivit SNFC. Transportul feroviar a fost perturbat și pe liniile Lille-Bethune, Lille-Lens și Lille-Douai. Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă din cauza accidentului de la Noeux-les-Mines.
Philippe Tabarot, ministrul Transporturilor, a indicat că se va duce la fața locului cu președintele și directorul general al SNFC, Jean Castex, potrivit BFMTV.
Foto ilustrativ: Hepta
Autorul recomandă: Imagini de coșmar pe A2. Tiruri și mașini pulverizate într-un accident în lanț care a oprit complet circulația pe sensul spre București