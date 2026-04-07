Scandal la Timișoara. Artistul care a creat statuia pe care Fritz a montat „ouăle cu picioare” de peste 500 de euro bucata somează Primăria să le îndepărteze

Bianca Dogaru
Sculptorul Virgil Scripcariu a trimis o notificare oficială Primăriei Timișoara prin care cere de urgență ridicarea decorațiunilor lui Fritz, amplasate în jurul operei sale „SuperMam”. Potrivit presei locale, acesta susține că „ouăle cu picioare” îi ridiculizează munca și îi afectează reputația.

Statuia „SuperMam”, sufocată de pene și ouă de spumă

Conflictul a izbucnit după ce Dominic Fritz a decis să instaleze noile decorațiuni pascale chiar în proximitatea sculpturii „SuperMam”, situată pe strada Mercy. Autorul lucrării, Virgil Scripcariu, consideră că intervenția primăriei „deturnează sensul conceptual al operei”. Prin intermediul avocaților, artistul avertizează că a primit numeroase mesaje în care demersul său artistic este luat în râs din cauza decorurilor care îi înconjoară acum statuia.

Acesta solicită eliberarea spațiului pentru a restabili integritatea lucrării. În caz contrar, el transmite că este pregătit să acționeze primăria în instanță.

Factură de lux pentru decorurile de Paște: peste 500 de euro pentru un „ou cu picioare”

Ouăle care au provocat furia artistului fac parte dintr-o achiziție controversată a instituției condusă de Dominic Fritz. Primăria Timișoara a plătit aproape 20.000 de euro pentru 36 de „piedestale cu ou decorativ”. Un singur ou din spumă, înalt de doar 60 de centimetri și montat pe un cadru de metal, a scos din bugetul local aproximativ 550 de euro.

La această sumă se adaugă alți 7.400 de euro cheltuiți pe un „cofraj de ouă decorativ” cu mesajul „pui de bănățean”.

De la critici la adresa Gabrielei Firea, la propria opulență

Situația actuală din Timișoara creează un contrast izbitor cu valorile pe care USR le promova în trecut. În anul 2017, liderii partidului și organizațiile afiliate, precum Funky Citizens, criticau dur „kitsch-ul administrativ” și iepurii de plastic ai Gabrielei Firea din București.

Atunci, USR cerea „decență și smerenie” și argumenta că banii publici trebuie să meargă spre spitale și trafic, nu spre „luminițe scumpe”. Astăzi, sub mandatul liderului USR, administrația locală pare să aplice exact rețeta pe care o condamna cu vehemență în trecut.

