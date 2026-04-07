Criza carburanților a prins, ca de obicei, autoritățile nepregătite. Invitat în emisiunea Ai Aflat! moderată de Ionuț Cristache, cunoscutul gazetar Ion Cristoiu a lansat un avertisment. Astfel, decidenții vor să implementeze aceeași strategie ca în pandemie, implicarea influencerilor pentru a transmite exact mesajele dorite de putere.

Reputatul jurnalist a explicat, în studioul Gândul, că măsurile anunțate de Guvern au efecte limitate. Foarte curând se va ajunge într-o criză de combustibil. Astfel, în mod similar pandemiei și cu directive de la Bruxelles, influencerii vor fi implicați într-o amplă campanie de convingere a populației să nu mai folosească autoturismele personale.

”Ne vor spune ce fericite sunt ele că nu merg cu mașina”

”Deja se pregătește. Vreți să vă garantez? Nu v-a contactat nimeni și pe dvs.? Sunt contactați influencerii care trebuie să spună cum va fi fără mașină. Jur, în scurt timp, de la Uniunea Europeană, de la noi, vor fi contactați influencerii, Esca. Vor veni și ne vor spune ce fericite sunt ele că nu merg cu mașina. Vor începe campania, prima dată va fi benevolă. Ce fericit sunt că merg fără mașină, respir aer curat. Vor merge cu trotineta, ce frumos că nu mai sunt… După asta, la cererea oamenilor muncii, s va reduce carburantul. Dar chiar e o mare problemă, la îngrășăminte, la tot”.

Motorina și benzina continuă să se comercializeze la prețuri foarte ridicate în România. Vestea bună pentru șoferii care alimentează cu combustibil diesel este că începând de marți, 7 aprilie, vor plăti la pompă, cu 36 de bani mai puțin, inclusiv TVA, după ce va fi aplicată reducerea accizei decisă de Guvernul Bolojan.

