Moment emoționant la peste 400.000 km de Pământ: un crater de pe Lună, botezat în memoria marii iubiri a comandantului Artemis II

Mihai Tănase
Artemis II - Foto: Facebook

Echipajul Artemis II a trăit un moment profund emoționant la peste 400.000 km de Pământ, botezând un crater lunar în memoria soției decedate a comandantului Reid Wiseman, în timpul unei misiuni istorice.

Un gest simbolic și profund uman a avut loc în timpul misiunii Artemis II, unde astronauții au transformat un moment științific într-unul emoționant, dedicat memoriei unei persoane dragi. La peste 400.000 de kilometri de Terra, echipajul a decis să numească un crater lunar „Carroll”, în onoarea lui Carroll Taylor Wiseman, soția decedată a comandantului Reid Wiseman.

Sursa video – X/@CBSNews

Anunțul a fost făcut de astronautul canadian Jeremy Hansen, în timpul unei transmisiuni live.

„Există o formațiune reliefală într-un loc frumos de pe Lună, la granița dintre fața vizibilă și fața ascunsă. În anumite momente ale tranzitului lunar, îl veți putea vedea de pe Pământ. Este un punct luminos pe Lună, am dori să-l numim Carroll.”, a spus Hansen.

Un gest simbolic pentru eternitate

Momentul a fost unul extrem de emoționant pentru comandantul misiunii, care a izbucnit în lacrimi, fiind susținut de colegii săi. Întreg echipajul s-a îmbrățișat, marcând un moment rar de umanitate în vastitatea spațiului.

Astronauții au mai botezat un alt crater „Integrity”, numele capsulei lor, înainte de a începe orele de observații detaliate ale suprafeței lunare.

„Alegem acest moment pentru a lansa o provocare acestei generații și celei viitoare, pentru ca acest record să fie de scurtă durată”, a declarat Jeremy Hansen.

Carroll Taylor Wiseman a murit în 2020, în urma unei lupte cu cancerul. De atunci. Reid Wiseman, fost pilot de vânătoare și astronaut NASA, își crește singur cele două fiice. Gestul echipajului va deveni oficial după ce cererea de denumire va fi analizată de Uniunea Astronomică Internațională, instituția responsabilă pentru nomenclatura obiectelor cerești.

