Universitatea Craiova a câștigat cu CFR Cluj, 2-0, și e alături de U Cluj pe primul loc în play-off, dar Filipe Coelho, antrenorul oltenilor, susține că nu e o luptă în doi pentru titlu.

U Cluj și Craiova joacă în etapa 4 într-un duel direct, ambele acum având 36 de puncte, cu cinci mai mult ca Rapid, formația de pe locul trei.

Specialiștii cred că Universitatea Craiova e favorită să devină campioană, dar Filipe Coelho vede alt scenariu

„Este bine, am arătat că putem fi competitivi, putem fi pregătiți să jucăm împotriva echipelor bune. Am fost implicat emoțional, am încercat să-mi ajut echipa, nu am fost furios. Am făcut un meci bun, am meritat cele trei puncte. A fost o săptămână complicată pentru noi, pentru că, cred eu, cea mai grea parte în fotbal este atunci când ai jucători accidentați.

Am văzut suporterii mai implicați, au susținut echipa și ne-au împins în direcția corectă. Au jucat alături de noi, iar asta mă face fericit și sper ca, în viitor, să putem face lucruri și mai bune. Ei sunt foarte importanți pentru noi, ne-au ajutat mult.

În prima conferință de presă m-ați întrebat despre titlu. Cred că este o bătălie între primele șase echipe. Vom vedea, este prea echilibrat pentru mine. Toate echipele sunt bune, pot juca bine, au arătat în acest sezon momente bune. Va fi greu în continuare și vom încerca să obținem mai multe puncte.

Îmi pare bine că jucătorii au înțeles ce trebuie făcut. Sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim, acum este timpul să ne odihnim. CFR este un club istoric, vor câștiga multe puncte până la final.

Este important să fim atenți la detalii. Am fost mai implicat emoțional, uneori trebuie să arăți asta echipei. Nu am avut niște jucători alături, îi dedicăm victoria lui Isenko. Nu promit titlul, nu sunt de acord că este o luptă în două echipe pentru titlu”, a declarat Filipe Coelho, la Digi Sport, după ce echipa sa a câștigat meciul cu CFR Cluj, 2-0.