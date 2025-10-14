Cum arată casa ca un muzeu a Marei Bănică. Obiectul din locuința concurentei de la Asia Express care are o valoare sentimentală uriașă

Mara Bănică (49 de ani) deține o casă boierească în București, care poate fi comparată cu un muzeu, iar în cadrul unui interviu televizat a arătat câteva elemente care îi întregesc locuința. Printre acestea se numără și obiecte cu o deosebită însemnătate pentru ea, iar locuința a fost amenajată după bunul plac.

Mara Bănică și Serghei Mizil au format una dintre echipele de la Asia Express. În ediția de săptămâna trecută, echipa a fost eliminată din competiția de la Antena 1, primind o insignă roșie, după cursa pentru ultima șansă.

De-a lungul timpului, jurnalista Mara Bănică le-a arătat prietenilor virtuali diverse piese de artă, dar și modul în care este amenajată casa ei din București. Concurenta de la Antena 1 mărturisea, în cadrul unui interviu televizat, faptul că deține o casă boierească pe plaiul bucureștean, iar din aceasta nu lipsesc tablourile. Având o pasiune către zona „vintage”, jurnalista are grijă să își întregească propria colecție cu tablouri vechi cumpărate din țările pe care le vizitează.

„Valoarea sentimentală este mult mai mare”

Ea mărturisea că unul dintre obiectele din casă poartă o valoare sentimentală mult mai mare, mai ales că a fost recondiționat de tatăl ei.

„Este o casă boierească. Fiecare tablou are o poveste sentimentală. De exemplu, acesta de deasupra șemineului l-am păstrat cu rama cu care a fost cumpărat și așa cum l-am primit. Tatăl meu mi l-a făcut cadou de Crăciun. Și-a strâns, săracul, bani din pensie… cred că a dat în jur de 2000 de lei pe el; e un pictor interbelic.

În toate țările în care merg, mă duc la târgurile de vechituri pentru a cumpăra bronzuri, tablouri aparent fără valoare. Dar sunt foarte frumoase. Oglinda este luată de la comunitatea evreiască și este recondiționată de tata. Valoarea sentimentală este mult mai mare”, spunea Mara Bănică.

Locuința boierească a jurnalistei dispune de 3 dormitoare cu spațiu generos, o cameră dedicată oaspeților, dar și un living spațios.

„Depinde de cameră (n.r. – cât de mari sunt). Asta are 14 metri, celelalte sunt mai mari. (…) Eu în fiecare cameră am televizor, am icoane și tot felul de valori sentimentale, am biblioteci. Camera de oaspeți nu prea e folosită, dacă vine cineva la mine, doarme aici. Și se mai joacă fiu-meu pe Playstation aici”, a mai spus Mara Bănică, conform Cancan.

Sursă foto: Cancan / Instagram Mara Banica