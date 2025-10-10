FOTO / MOTIVUL pentru care Dan Alexa a mers la ”Asia Express”. ”Şi ele chiar m-au luat în derâdere”

Dan Alexa, în vârstă de 45 de ani, a spus care a fost unul dintre principalele motive care l-au determinat să participe la show-ul ”Asia Express”.

Dan Alexa este un fost jucător de fotbal, în prezent antrenor. În plan personal, Dan Alexa a fost căsătorit de două ori. Acesta are trei copii – Casiana, în vârstă de 19 ani, Antonia, în vârstă de 14 ani, și Arkan, în vârstă de 4 ani.

Dan Alexa face echipă cu Gabi Tamaș în cel mai nou sezon al show-ului ”Asia Express”, care este difuzat de postul de televiziune Antena 1.

Fostul fotbalist a vorbit despre experiența ”Asia Express” într-un interviu pentru okmagazine.ro. Acesta a mărturisit că unul dintre motivele pentru care a ales să participe la show a fost legat de cele două fete ale sale.

”Unul dintre motivele pentru care am acceptat provocarea a fost că am descoperit că fetele mele sunt amândouă fane Asia Express. Eu n-am ştiut până atunci asta. Şi ele chiar m-au luat în derâdere, mi-au spus: „Tata, nu te duce acolo, că te faci de râs! Tu nu ştii să-ţi găseşti un ciorap în casă, ce cauţi tu acolo?“. Acum, după tot ce am trăit acolo, m-aş bucura să fie toţi trei mândri de mine. Nu ştiu cum o să se vadă în emisiune, sper să nu cad în derizoriu – că, până la urmă, nici nu mai ştii ce ai făcut acolo, la un moment dat uiţi că eşti filmat, devii natural, nu mai poţi să maschezi nimic, ăla eşti tu şi gata”, a explicat Dan Alexa.

Despre experiența ”Asia Express”, acesta a spus:

”În primul rând, a fost o experienţă a vieţii, pentru că ne-a scos total din zona de confort, ne-a provocat să facem lucruri pe care nu le-am mai făcut vreodată – cum ar fi să spălăm rufele altora, când eu nu le-am spălat nici pe cele ale copiilor mei, să ne înţelegem! Adică, e genul de reality show care te opreşte din rutina ta şi te obligă să te descurci cu 1 euro pe zi, fără telefon, fără mâncare, fără nimic. Adaugă la asta dorul de casă, probe foarte multe, faptul că ajungi să trăieşti din mila oamenilor. Dar e o adevărată experienţă, pentru că înveţi despre ce este vorba, de fapt, în viaţa asta, că lucrurile mărunte sunt cele care contează. Şi, după ce le vezi pe toate, ajungi să te bucuri pentru orice. Acum cred că fericirea constă în a oferi cu adevărat. Am văzut oameni foarte săraci care ofereau şi din ce nu aveau, dar care erau foarte fericiţi. În orice alte condiţii, nu cred că aş fi trăit aşa ceva şi nu aş fi plecat acasă cu asemenea lecţii”.

Dan Alexa a vorbit și despre Gabi tamaș, colegul său de echipă de la ”Asia Express”:

”Pentru mine şi prietenul meu, Gabi Tamaş, cel mai dur test a fost să căutăm cazare gratis. Cazările ne-au omorât, efectiv, pentru că noi nu suntem obişnuiţi să cerem nimic niciodată. Şi dacă mergeam să cerem cazare şi mâncare şi eram refuzaţi de două-trei ori pentru noi era foarte greu. Dar, la un moment dat, mai greu de suportat a fost dorul de casă, pentru că şi eu, şi Gabi avem copii. Nu ne-a fost uşor. (…) De data asta, aş spune că Gabi a fost locomotiva, el a fost foarte determinat. Am făcut echipă bună cu el, ne-am completat foarte bine. Între noi există foarte mult respect şi, după emisiunea asta, cu condiţiile în care am fost nevoiţi să ne descurcăm, Gabi e ca fratele meu. Sincer, fără el nu cred că mergeam. Mi-e greu să găsesc un partener cu care să mă duc undeva unde sunt scos total din zona mea de confort. Nu e uşor mental, în primul rând. La un moment dat, cazi”.