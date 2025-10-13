FOTO / Cum și-a cerut Alexandru Ion partenera în căsătorie. ”Inelul a fost ASCUNS în unul dintre puzzle-urile camerei ”

Alexandru Ion, în vârstă de 38 de ani, a povestit cum a cerut-o în căsătorie pe cea care i-a devenit parteneră de viață, Evelyne Vîlcu.

Alexandru Ion este un cunoscut actor de tetru și film. Acesta poate fi văzut de telespectatori și la show-ul ”Asia Express” 2025, unde face echipă cu Ștefan Floroaică.

Alexandru Ion este căsătorit cu Evelyne Vîlcu din septembrie 2024. Acesta a dezvăluit, pentru revista Viva, cum a cerut-o în căsătorie pe cea care i-a devenit parteneră de viață.

Cum și-a cerut Alexandru Ion partenera în căsătorie. ”Am cerut-o la capătul unui escape room, pentru că e una dintre pasiunile noastre comune”

”Cererea în căsătorie a fost… să zicem nu tocmai convențională. Am cerut-o la capătul unui escape room, pentru că e una dintre pasiunile noastre comune. Da, știu că sună foarte geeky. Mai avem și alte porniri de genul ăsta. Inelul a fost ascuns în unul dintre puzzle-urile camerei și, când am ieșit, familiile noastre erau acolo. A fost un proces foarte lung de planning care a inclus facerea inelului la comandă, cu complicitatea Malvinei Cservenschi, după un model care știam că îi place lui Evelyne”, a detaliat Alexandru Ion.

”Cât despre nuntă, Domeniul Manasia a fost exact ce ne doream. Căutam un aer de poveste discretă, fără prea mult fast. Ne-am dorit să fie o petrecere mai degrabă intimă, care să se simtă ca o întâlnire călduroasă cu oamenii care ne sunt apropiați. Am lăsat deoparte multe dintre tradițiile clasice, dar am păstrat ce a avut sens pentru noi”, a mai spus actorul.