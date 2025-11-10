Mădălina Ghenea a fost surprinsă cu un milionar, în centrul Capitalei. Bărbatul are un nume greu în industria modei

Mădălina Ghenea (38 de ani) a avut o apariție de milioane, recent, în centrul Capitalei. Modelul internațional a luat masa alături de prieteni, în cadrul unui restaurant cunoscut, apoi a plecat însoțită de un domn misterios. CANCAN a aflat că bărbatul are un nume greu în industria modei.

Mădălina Ghenea a revenit temporar în România, iar recent a fost surprinsă de paparazzi CANCAN în centrul Bucureștiului. Top modelul internațional a ieșit în oraș, alături de prieteni, pentru a lua cina, la MOSH. Apoi, după plecarea din local, a fost surprinsă în prezența unui bărbat misterios care are un nume greu în industria modei, fiind moștenitorul unui imperiu.

Întâlnire la ceas de seară, apoi plecare direct la hotel

După plecarea de la localul din centrul Capitalei, în jurul orei 01:20, modelul român și bărbatul misterios pe nume Vincenzo au așteptat o mașină, timp în care au schimbat câteva vorbe. Apoi, au urcat pe bancheta din spate, iar în jurul orei 01:40 au ajuns în fața hotelului InterContinental. Au intrat împreună în hotel.

Românca a ales să poarte o rochie albă scurtă, pantofi cu toc și un sacou negru ușor oversized. Desigur, nu au lipsit nici accesoriile, Mădălina Ghenea având o apariție de milioane, de fiecare dată.

Cine este bărbatul misterios?

Misteriosul tânăr poartă numele de Vincenzo și are vârsta de 30 de ani. Potrivit CANCAN, bărbatul provine dintr-o familie de antreprenori sicilieni cu tradiție în moda de lux, Dell’Oglio. Compania a cărei tradiții datează încă din secolul al XIX-lea și are sedii atât în Palermo, cât și în Taormina, valorează zeci de milioane de dolari.

Autorul recomandă:

FOTO / Cu cine ar vrea să se întâlnească Horia Brenciu. ”Să stăm să vorbim despre DRAGOSTE, despre muzică, despre nebunii”

GESTUL făcut de Robbie Williams în fața Mădălinei Ghenea, în Italia. Cei doi se aflau la petrecerea unui fost iubit al frumoasei românce

FOTO. Ce greutate are Cristina Spătar. ”Vreau să dau jos 4 KILOGRAME”

FOTO. Ramona Olaru e singură de patru ani. ”M-am dus la o doamnă și mi-a zis că am CUNUNIILE legate dintr-o altă viață”

Sursă foto: CANCAN / Mediafax Foto