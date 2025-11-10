Prima pagină » Diverse » Showbiz » Mădălina Ghenea a fost surprinsă cu un milionar, în centrul Capitalei. Bărbatul are un nume greu în industria modei

Mădălina Ghenea a fost surprinsă cu un milionar, în centrul Capitalei. Bărbatul are un nume greu în industria modei

10 nov. 2025, 08:50, Showbiz
Mădălina Ghenea a fost surprinsă cu un milionar, în centrul Capitalei. Bărbatul are un nume greu în industria modei
Mădălina Ghenea (38 de ani) a avut o apariție de milioane, recent, în centrul Capitalei. Modelul internațional a luat masa alături de prieteni, în cadrul unui restaurant cunoscut, apoi a plecat însoțită de un domn misterios. CANCAN a aflat că bărbatul are un nume greu în industria modei.

Mădălina Ghenea a revenit temporar în România, iar recent a fost surprinsă de paparazzi CANCAN în centrul Bucureștiului. Top modelul internațional a ieșit în oraș, alături de prieteni, pentru a lua cina, la MOSH. Apoi, după plecarea din local, a fost surprinsă în prezența unui bărbat misterios care are un nume greu în industria modei, fiind moștenitorul unui imperiu.

Mădălina Ghenea și misteriosul Vincenzo, la hotel / foto: CANCAN

Întâlnire la ceas de seară, apoi plecare direct la hotel

După plecarea de la localul din centrul Capitalei, în jurul orei 01:20, modelul român și bărbatul misterios pe nume Vincenzo au așteptat o mașină, timp în care au schimbat câteva vorbe. Apoi, au urcat pe bancheta din spate, iar în jurul orei 01:40 au ajuns în fața hotelului InterContinental. Au intrat împreună în hotel.

Românca a ales să poarte o rochie albă scurtă, pantofi cu toc și un sacou negru ușor oversized. Desigur, nu au lipsit nici accesoriile, Mădălina Ghenea având o apariție de milioane, de fiecare dată.

Mădălina Ghenea și misteriosul Vincenzo, la hotel / foto: CANCAN

Cine este bărbatul misterios?

Misteriosul tânăr poartă numele de Vincenzo și are vârsta de 30 de ani. Potrivit CANCAN, bărbatul provine dintr-o familie de antreprenori sicilieni cu tradiție în moda de lux, Dell’Oglio. Compania a cărei tradiții datează încă din secolul al XIX-lea și are sedii atât în Palermo, cât și în Taormina, valorează zeci de milioane de dolari.

Sursă foto: CANCAN / Mediafax Foto

Mediafax
