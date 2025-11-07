FOTO. Ce greutate are Cristina Spătar. ”Vreau să dau jos 4 KILOGRAME”

Cântăreața Cristina Spătar, în vârstă de 53 de ani, a dezvăluit ce greutate are. Artista mai vrea să dea jos câteva kilograme.

Cristina Spătar afișează o siluetă de invidiat. Artista a spus ce face pentru a se menține în formă.

De asemenea, Cristina Spătar a dezvăluit, pentru click.ro, ce greutate are, dar a mărturisit și că mai vrea să scape de câteva kilograme.

Ce greutate are Cristina Spătar. ”Acum oscilez, am 61-60 de kilograme”

”De două luni de zile am început să merg la sală de câte trei ori pe săptămână. Orice probleme aș avea încerc să mă organizez astfel încât să ajung la sală. Am un antrenor personal care mă sfătuiește și mi-a dat o dietă corespunzătoare, un program de masă adaptat mie. Înainte mâncam o dată pe zi, antrenorul mă pune să mănânc de trei ori pe zi, proteine, ouă, carne, pui, vită, pește, paste integrale cu un sos mai slab, fără grăsimi, cantități mici”, a explicat Cristina Spătar.

”Vreau să dau jos 4 kilograme, să ajung la 56-57 de kile, greutatea pe care o aveam în adolescență. Acum oscilez, am 61-60 de kilograme. Dacă dau 4 kilograme jos sunt fericită dar antrenorul meu nu mă lasă să slăbesc. El spune să lucrăm la masa musculară”, a adăugat artista.

Cristina Spătar,două mariaje și doi copii

Cristina Spătar a fost căsătorită cu Alin Ionescu. Din mariajul celor doi au rezultat doi copii, Aida și Albert.

În decembrie 2022, Cristina Spătar s-a căsătorit pentru a doua oară. Aceasta s-a măritat cu Vincențiu Mocanu. Vincențiu Mocanu are și el un băiat dintr-o relație anterioară. Cristina Spătar și Vincențiu Mocanu, actualul ei partener, au făcut nunta în data de 24 iunie 2023. Evenimentul a fost unul cu mare fast și a avut loc la Râmnicu Vâlcea, orașul natal al soțului Cristinei Spătar.