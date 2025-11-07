Prima pagină » Actualitate » FOTO. Ce greutate are Cristina Spătar. ”Vreau să dau jos 4 KILOGRAME”

FOTO. Ce greutate are Cristina Spătar. ”Vreau să dau jos 4 KILOGRAME”

07 nov. 2025, 18:30, Actualitate
FOTO. Ce greutate are Cristina Spătar. ”Vreau să dau jos 4 KILOGRAME”
Galerie Foto 24
Ce greutate are Cristina Spătar

Cântăreața Cristina Spătar, în vârstă de 53 de ani, a dezvăluit ce greutate are. Artista mai vrea să dea jos câteva kilograme.  

Cristina Spătar afișează o siluetă de invidiat. Artista a spus ce face pentru a se menține în formă.

De asemenea, Cristina Spătar a dezvăluit, pentru click.ro, ce greutate are, dar a mărturisit și că mai vrea să scape de câteva kilograme.

Ce greutate are Cristina Spătar. ”Acum oscilez, am 61-60 de kilograme”

”De două luni de zile am început să merg la sală de câte trei ori pe săptămână. Orice probleme aș avea încerc să mă organizez astfel încât să ajung la sală. Am un antrenor personal care mă sfătuiește și mi-a dat o dietă corespunzătoare, un program de masă adaptat mie. Înainte mâncam o dată pe zi, antrenorul mă pune să mănânc de trei ori pe zi, proteine, ouă, carne, pui, vită, pește, paste integrale cu un sos mai slab, fără grăsimi, cantități mici”, a explicat Cristina Spătar.

”Vreau să dau jos 4 kilograme, să ajung la 56-57 de kile, greutatea pe care o aveam în adolescență. Acum oscilez, am 61-60 de kilograme. Dacă dau 4 kilograme jos sunt fericită dar antrenorul meu nu mă lasă să slăbesc. El spune să lucrăm la masa musculară”, a adăugat artista.

Cristina Spătar,două mariaje și doi copii

Cristina Spătar a fost căsătorită cu Alin Ionescu. Din mariajul celor doi au rezultat doi copii, Aida și Albert.

În decembrie 2022, Cristina Spătar s-a căsătorit pentru a doua oară. Aceasta s-a măritat cu Vincențiu Mocanu.  Vincențiu Mocanu are și el un băiat dintr-o relație anterioară. Cristina Spătar și Vincențiu Mocanu, actualul ei partener, au făcut nunta în data de 24 iunie 2023. Evenimentul a fost unul cu mare fast și a avut loc la Râmnicu Vâlcea, orașul natal al soțului Cristinei Spătar.

Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Digi24
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
Cancan.ro
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
Cancan.ro
Cel mai cunoscut manechin al României a recidivat! Fosta iubită și-a făcut curaj să vorbească: Abuzurile erau din cauza furiei lui
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”
ECONOMIE România, grânarul Europei, poate hrăni 100 de milioane de oameni. Ce spune Gigi Nețoiu, investitor în agricultură
20:17
România, grânarul Europei, poate hrăni 100 de milioane de oameni. Ce spune Gigi Nețoiu, investitor în agricultură
LIVE Viktor Orban la Casa Albă. Trump îl laudă pe premierul maghiar: „Este un lider extraordinar!” Orban, la a doua vizită, România încă așteaptă
19:42
Viktor Orban la Casa Albă. Trump îl laudă pe premierul maghiar: „Este un lider extraordinar!” Orban, la a doua vizită, România încă așteaptă
VIDEO Dani Mocanu, sfidare totală la adresa Poliției. Primul mesaj după decizia condamnării definitive este transmis de fratele său
18:17
Dani Mocanu, sfidare totală la adresa Poliției. Primul mesaj după decizia condamnării definitive este transmis de fratele său
ACTUALITATE Ce a vorbit Nicușor Dan cu Zelenski la telefon: Ucraina are nevoie să câștige războiul. Lucrăm pentru un parteneriat strategic
18:17
Ce a vorbit Nicușor Dan cu Zelenski la telefon: Ucraina are nevoie să câștige războiul. Lucrăm pentru un parteneriat strategic
ACTUALITATE O chițimie de o liră sterlină face valuri pe piața imobiliară britanică. Ce venituri fabuloase poate aduce „o debara cu două camere”
18:01
O chițimie de o liră sterlină face valuri pe piața imobiliară britanică. Ce venituri fabuloase poate aduce „o debara cu două camere”