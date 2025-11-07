FOTO. Ramona Olaru e singură de patru ani. ”M-am dus la o doamnă și mi-a zis că am CUNUNIILE legate dintr-o altă viață”

Ramona Olaru a mărturisit că nu a mai avut o relație de patru ani. De asemenea, aceasta a afirmat că cineva i-a spus că are cununiile legate.



Ramona Olaru este una dintre vedetele postului de televiziune Antena 1. A fost co-prezentatoare la emisiunea „Splash! Vedeta la apă” și apare și la matinalul „Neatza cu Răzvan și Dani”.

În ceea ce privește viața sentimentală,, Ramona Olaru a fost căsătorită cu Bogdan Olaru. Vedeta a păstrat numele fostului soț după separare. Ulterior, aceasta a avut relații cu Cuza, pe numele său real Iulian Adrian Popescu, și cu Cătălin Cazacu.

La podcastul realizat de Jorge, Ramona Olaru a făcut numeroase declarații despre viața sa sentimentală, dezvăluit, printre altele, că este singură de mai mulți ani.

Ramona Olaru e singură de patru ani. ”Prefer așa, decât să vadă lumea că am și eu un iubit, că am și eu o remorcă după mine”

”Nu m-am îndrăgostit, nu m-a cerut nimeni de soție. Dacă mă întrebi de când sunt singură, gen relație serioasă și de lungă durată, sunt patru ani. Nici nu se făcuse 2022”, a mărtujrisit Ramona Olaru.

”Am făcut o prostie mare, m-am dus la o doamnă și mi-a zis că am cununiile legate dintr-o altă viață. (…) M-am dus cu intenția să fac o regresie. Și mi-a zis doamna aia: „N-ai tu nevoie de așa ceva! Stai să intru pe energia ta, să văd ce ți s-a întâmplat. S-a conectat la mine și mi-a zis că în altă viață am venit dintr-o familie nepotrivită, săracă, și ca să fiu bine m-au dat de soție unui călugăr sau om de la biserică. Și eu nu-mi doream asta, că-mi doream să mă bucur de viață, și am stat cu omul ăla cât am stat, după care m-am dus cu altul. Și, când te duci la biserică, faci un jurământ în fața lui Dumnezeu. Și, dacă m-am dus cu altul, practic am încălcat jurământul. Și atunci e oprită situația, nu ai voie, nu faci treaba asta.

Doamna asta a „curățat” acum, că face „curățare pe energie”, eu aștept să vină omul. Și mi-a zis că mi-a legat cununiile și cineva din viața asta, și a „curățat” și acolo – o doamnă care nu mă suporta că ieșeam cu fi-su la masă în tinerețe, de pe vremea facultății.

Mi-a zis: „ai avut un iubit în timpul facultății și mama lui și sora lui nu aveau nicio dorință pentru prezența ta”. Eu nici nu mai știam de ce iubit vorbea, dar după aceea mi-am dat seama, că mi-a zis cum le chema. Acum mi-a zis: „Deschide ochii să vezi cine se apropie de tine, nu mai deschide ușa oricui ți se pare ție că e mișto și fii atentă la toate momentele și la tot comportamentul””, a dezvăluit vedeta TV, potrivit okmagazine.ro.

Ramona Olaru a explicat că a renunțat să mai caute perfecțiunea la un posibil partener:

”Am renunțat oarecum la a mă gândi la perfecțiunea pe care o voiam eu – că fiecare are perfecțiunea lui pe care și-o creează. Am renunțat la această idee de a construi perfecțiunea întruchipată în comportament, în fizic, în acțiuni, în orice, că zici că oamenii nu sunt perfecți și mai treci peste una, alta, dar n-ai cu cine! Și bărbații sunt extraordinar de proști. Sunt ceva rău. Nu generalizăm, să ne înțelegem. Sunt ceva îngrozitor! Bărbații sunt pe principiul: „Vai, mie îmi place liniștea, nu-mi place drama!” și el are amantă, două soții, trei copii de care nu știe nimeni. Ce e în neregulă cu voi? (…)

Prefer să stau singură cu 7 pisici, nu cu două, câte am acum, dar fericită, liniștită, împlinită pe toate planurile, să văd toată lumea, să călătoresc de nu mai știu de mine, să mă bucur de oameni noi și de prieteni noi, pe care mi-i i-am făcut deja prin toate țările, dar prefer așa, decât să vadă lumea că am și eu un iubit, că am și eu o remorcă după mine. Nu, lasă-mă tractor singur, fără remorcă după mine”.